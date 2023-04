Flor Moyano rompió el silencio tras su denuncia de abuso a Juan Martino: "Me manoseaba"

La influencer contó detalles del calvario que vivió durante las grabaciones del reality "El hotel de los famosos 2": "Mi 'no' ya no tenía ningún tipo de validez con él", contó.

Flor Moyano denunció por abuso sexual con acceso carnal a Juan Martino. La influencer aseguró que los hechos ocurrieron durante las grabaciones de la segunda temporada de "El Hotel de los Famosos" que en Rosario se puede ver por El Tres. Su presentación sacudió no sólo a producción del programa sino al planeta mediático a los fans del envío que no podía salir de su asombro ante el incidente.

“Para mí es muy difícil estar acá y poder hablar, fueron meses muy difíciles, era transitar un montón de cosas que no esperaba que pasaran, y sobre todo empezar a entender las situaciones que pasé que yo no me daba cuenta en el momento en que pasaban", contó Moyano sin poder contener el llanto, y añadió: "Hoy estoy con mucha terapia y a partir de eso estoy entendiendo muchas cosas que viví, que pasé y que sufrí" .

"Cuando entré al 'Hotel..' sentía muchas ganas, era una gran oportunidad para mí y no pensé en pasar por todo esto”, añadió la ex "Combate", y contó: “Desde el tercer día en el que el me invita a la suite y me dice de sacarse la remera y le digo que no y se la saca igual, yo sentía que mi ‘no’ ya no tenía ningún tipo de validez con él . Con el correr de los días se fue incrementando y era cada vez mayor".

Moyano continuó su relato: "Para él era normal tocarme el culo y refregarse, tirarse encima mío. Era algo que yo al comienzo sí lo frenaba y podía detectar porque eso no me gustaba, y lo ponía de manifiesto pero ante esas cosas él se quejaba y yo empecé a perder esa fuerza. Y después se volvió insostenible para mí. Y así fue aumentando todo, yo no podía ir al baño tranquila, se me metía en el baño".

"Él entraba a querer manosearme, a querer que pasara algo que yo no quería", explicó la joven, y siguió: "Yo ponía excusas porque era lo que me salía en ese momento. Pero él me humillaba, me decía que yo era una aburrida, que yo no le daba nada y fue cada vez vulneravilizándome cada vez más. Llegó un momento en el que yo no tenía voz, no sabía cómo hacerle entender que esas cosas no me gustaban".

Con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada, detalló: "Recuerdo cuando él me puso el pie en el culo en una charla en la pileta y yo reaccioné muy mal porque no estoy acostumbrada a que me traten de esa manera. El me empezó a humillar y a decirme que yo era una frígida, que tenía que crecer y yo me sentía culpable”. Y enfatizó: “Mis ‘no’ estuvieron desde el día uno porque eso lo plantee siempre".

"Él quería tener un cierto código sexual conmigo que a mí no me salía. Me decía: ‘Cuando yo me muerdo la boca y te miro de arriba abajo es porque te quiero coger’. Y yo me quedaba paralizada. Después me decía que quería buscar los puntos ciegos de las cámaras y llevarme a los arbustos. Yo empecé a hacer cosas como dormir un ratito en su cama para que no pasara lo peor", relató conmovida la influencer.

flor moyano juani martino.jpg Juani Martino fue denunciado por abuso por Flor Moyano, en "El hotel de los famosos 2".

"Sentía que estaba presa en mi mismo lugar de trabajo en el que tenía que intentar hacer un buen desempeño físico, y soportar todo esto que era constante. Era de todos los días. Imagínense 24 horas teniendo que soportar este tipo de cosas”, afirmó con la voz quebrada.

“Quiero contar que, por ejemplo, cuando dormía con él era porque prefería acostarme un ratito para después poder dormir sola y tranquila. En ese ratito que me acostaba, él aprovechaba parar querer bajarme la ropa, se la bajaba él, me manoseaba con su miembro la espalda, la cola, me quería tocar. Y yo decía que no de la forma en la que podía”, se confesó llorando.

También se lamentó de la falta de apoyo que sufrió de parte del resto de los participantes del reality. “Yo les contaba a los demás, a Mimi, a Delfi, a Enzo, a Rocío Marengo. Les decía que él me intimidaba y me daba miedo. Me llevaba 12 años de edad. Soy muy pudorosa, él manejaba un lenguaje sexual todo el tiempo, muy guarro. Me generaba mucho ruido pero yo hacía lo que podía. No sabía cómo reaccionar”.

“Cuando Juan tomaba alcohol se ponía violento y agresivo. Yo no tomo ni consumo ninguna sustancia. Y en esos momentos todos nos quedábamos como perplejos, porque él decía que era mitad animal y mitad humano. Y yo me lo creía. Cuando salí del 'Hotel...' él me llamó y yo me volví a quedar paralizada”, concluyó.