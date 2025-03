Fito Páez estrena hoy su disco "Novela" y confirmó que hará una nueva película

En el video en el Prado, Páez adelantó que el año que viene filmará la película en cuestión, lo cual marcará su regreso a la dirección, después del estreno de “¿De quién es el portaligas?” en 2007. En este sentido, la obra de Goya también es clave: tanto en la película como en la pintura hay “una situación de levitación de dos seres humanos con un grupo de brujas". "Todavía me da miedo el cuadro, y ojalá logre lo mismo con la película", sumó el músico, anticipando también el género o tono del filme.

En el último mes, Fito lanzó dos adelantos de “Novela”: “Cuando el circo llega al pueblo” (con videoclip) y “Superextraño”. El disco se grabó en el 5020 Madrid y en los famosos estudios Abbey Road de Londres.



Embed - Fito Paez - Cuando el Circo Llega al Pueblo (Video Oficial)

>> Leer más: Fito Páez estrenó "Superextraño", segundo adelanto de su nuevo disco

La historia de "Novela", lo nuevo de Fito Páez

La historia de “Novela” se inicia en la Universidad brujeril Prix, donde dos alumnas, Maldivina y Turbialuz, deben cumplir una misión a modo de prueba/castigo, dictada por la rectora del lugar, la malvada Rectitud Martirius: encontrar el amor perfecto en Villa Constitución, el pequeño pueblo donde transita todo el imaginario del disco.

Allí se encuentran Loka, la hija del dueño de un circo pobre itinerante, y Jimmy, un niño huérfano que tiene una banda de rock y que vive con su tía Charo. La historia concentra un desfile de personajes marginales encantadores, que transitan en paralelo a la exposición de los actos de Turbialuz y Maldivina, mientras buscan concretar el vínculo entre Loka y Jimmy.

Embed - Fito Paez - Superextraño (Lyric Video)

Tracklist de "Novela": 1. "Universidad Prix" 2. "El Amor" 3. "Brujas Salem de Prix" 4. "Maldivina y Turbialuz" 5. "Cuando el circo llega al pueblo" 6. "Nana La Siesta" 7. "Cruces De Gin En Sal" 8. "Jimmy-Jimmy" 9. "Nobody knows" 10. "Miss Understood" 11. "Balas y Flores" 12. "Superextraño" 13. "Herencia" 14. "Modo Carrie" 15. "Love Is Falling Over My Heart" 16. "Argentina Es Una Trampa" 17. "Infierno En La Tierra" 18. "El Vuelo" 19. "Aceptémoslo" 20. "El Último Apagón" 21. "El Triunfo del amor" 22. "Los Corazones Necesitan Amar" 23. "Julius Perdiéndolo Todo" 24. "Sale El Sol" 25. "Esperanzas y Tormentas"