Ferni llega a Rosario con su folclore en transición

La cantora trans no binaria, que transformó el Festival de Cosquín, se presentará junto a Nahuel Quipildor este sábado en Plataforma Lavardén.

En 2022, Ferni tuvo un momento de gran visibilidad y resonancia, cuando participó del Pre Cosquín Folklore y lo transformó a su paso. Por un lado, y a través de una denuncia en el INADI por discriminación por identidad de género, logró que se modifiquen los estatutos del festival y se reemplacen las categorías “Voz Masculina” y “Voz Femenina” por la de “Solista Vocal”, abriendo paso a las personas travesti, trans y no binarias. Por otro, se paró en el tradicional escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina, siempre junto a Quipildor, y entonó “Coplas del valle”, que compuso junto a la coplera trans salteña Lorena Calpanchay: “Ahí vienen las maricas derribando la tonada”, cantó Ferni, frente a la iglesia y un público caracterizado como tradicional.

Si bien es representativa de su potencia, la escena de Cosquín no agota la profundidad de Ferni como artista. Aquel fue el momento de plantar una semilla o varias, y ahora la cantora se dedica a cosechar esos “Brotecitos” (como se titula el cancionero disidente publicado por el INAMU en 2021, que incluye su “Coplas del Valle”), a cuidarlos y nutrirlos. Y sobre todo, a seguir explorando las posibilidades vastas de interpretación y reinterpretación.

Ferni De Gyldenfelt en el PreCosquín 2022

“Felizmente estoy totalmente abocada a este repertorio popular, con la convicción de que este es el camino. Cuando era la ‘Ópera’ también era popular, pero este es el llamado que siento desde hace muchos años y que me apasiona. Desde hace un tiempo y desde ese Cosquín y todo lo que pasó, estoy muy dedicada a seguir trabajando e indagando de todo el cancionero del colectivo disidente, y de resignificar y darle otra interpretación a todo el nuevo cancionero popular de la década del sesenta y setenta, que es tan hermoso”, contó Ferni en diálogo con La Capital.

La cantora se desempeñaba como docente en la escuela secundaria pública, pero decidió renunciar a un cargo de más de cuarenta horas para comprometerse exclusivamente con el desarollo de este cancionero de folclore en transición. “Esa es mi búsqueda, que es también la búsqueda de una identidad como cantora que quiere nombrar, y quiere nombrar a otras identidades fuera del binarismo. Esa también es una búsqueda sonora, interpretativa, de emociones que constituye fuertemente esto de reinterpretar. Esto no lo digo yo, lo viene diciendo hace treinta años Liliana Herrero: no hacemos covers, hacemos una versión propia, con nuevos colores y matices”, aseguró Ferni sobre la gesta del repertorio.

En esa búsqueda y ese trabajo de reinterpretación se juega la apuesta “política e ideológica transfeminista de compartir otras formas de ser y de pensar el folclore” de Ferni y “Quipi”, como ella lo nombra. “¿Por qué elijo ‘La Celedonia Batista’? No es únicamente porque la melodía es linda o porque siento que tenemos que cantar a mujeres y disidencias, sino porque la primera vez que la canté, nos habían quitado a Tehuel”, explicó Ferni, en referencia a Tehuel de la Torre, el joven trans que lleva más de dos años desaparecido. “Téjame un tiempo infinito / Donde no cueste la vida”, dice la canción de Teresa Parodi (que Ferni también cantó en aquel mítico Pre Cosquín). Y no hay metáfora que valga.

“La primera vez que la canté y abrí los brazos en ese final que hacemos con Quipi en el que repito ‘Con hilos de libertad’, me lo estaba diciendo a mí y al mundo. Lo digo ahora y me emociona todavía porque hay algo hermoso en ese mensaje, en la potencia de esas letras”, afirmó la cantora. Algo similar vale para “Brotecitos”, la canción de cuna litoraleña con letra de la poeta trava rosarina Morena García, que también está en el repertorio de Ferni.

NUESTRANS CANCIONES - Coplas del Valle (Ferni, Lorena Carpanchay)

Cada elección está atravesada por ese llamado afectivo de las canciones. A veces tiene que ver con lo que una letra nombra y otras con la posibilidad de nombrar todo de otras maneras. “Hay algo de lo inquietante, de lo que me emociona, de lo que habla de nosotres. Y también meternos a resignificar ese cancionero que hablaba de una forma única y binaria de ser, y también de amar y relacionarse. En ‘Viva Jujuy’ en vez de cantar ‘No te separes de mis amores, tú eres mi dueña’, cantamos ‘No te separes, o separate, no soy tu dueña’”, detalló Ferni. De esas historias hay varias, y tienen que ver con esta mezcla entre apropiarse de grandes canciones populares y jerarquizar a las voces del folclore contemporáneo y disidente, como las de Maria Laura Alemán y Mavi Díaz.

Hay algo de las posibilidades particulares del folclore, y de su historia de rebeldía y resistencia, que Ferni quiere reclamar. “Creo que hay algo de lo directo que tienen las letras y el mensaje. Hay algo que también está en el inconsciente colectivo a través de estas melodías. Cuando cantás ‘Zamba para no morir’ es impresionante lo que pasa con la gente. Pero más allá de estos ejemplos concretos, creo que es una música que nos puede hacer reflexionar a través de la multiplicidad de géneros que engloba y hay algo muy festivo vinculado a lo popular, hasta medio pagana del ritual”, pensó Ferni.

Por esto, para ella es un lugar único donde dar ciertas disputas materiales y simbólicas. “Qué cosa que en eso que se constituyó como algo pagano y múltiple, desde ciertos lugares se reproduzca únicamente con una forma binaria y machista”, agregó la cantora, que recordó que las mujeres todavía están luchando por que se cumplan un cupo del 30% en festivales. Además, insiste que esta apuesta política no es nueva, sino que por el contrario se inscribe en las raíces del folclore. “Desde ahí, desde donde estamos parades nosotres, está saliendo una nueva canción comprometida, un nuevo canto ‘con fundamentos’, como se llamó el primer disco de Mercedes. Lo que nosotres estamos interesados en hacer es recuperar ese canto que opina, como ya decía Martín Fierro. Eso me apasiona del folclore, que puede decirnos algunas verdades, hacernos comprender, ampliar los entendimientos y enternecer los corazones”, concluyó Ferni.

En relación a esto, Ferni habló de su experiencia de llevar el folclore en transición a distintos a varios puntos del territorio nacional, como Córdoba, La Rioja o provincia de Buenos Aires. "El folclore tiene en los distintos corazones del país un público que lo recibe y lo celebra, sino porque también tiene un peso en las historias de la gente. Entonces me inquieta pensar qué puede pasar cuando esta trans no binaria se para y se posiciona en un escenario. Esa es la enseñanza de los encuentros presenciales, que nos pueden transformar. Yo siento que el folclore en transición es una propuesta que busca transformar a quienes vienen a escucharla”, cerró la artista.

Finalmente, Ferni se refirió a su inminente show en la ciudad, en Plataforma Lavarden, y compartió la emoción por acercarse a Rosario: “Es una plaza tan importante, siempre fue una usina cultural enorme. Queremos abrazar la cantidad de artistas que han salido de ahí y nos han hecho tan felices. Por eso vamos a cantar y leer poesía de nuestra amiga poeta trava Morena García y va a estar como invitada una querida amiga Ayelén Beker. Y por lo mismo vamos a cantar algo del maestro Páez y del admirado Fandermole. Para mí es un honor acercarme y dialogar con las artes de esa tierra tan potente y hermosa”, anticipó la cantora.