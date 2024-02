Fernando Ruiz Díaz continuará con su recuperación en su casa

Ruiz Díaz destacó a todo el personal médico del hospital-escuela de la UBA y añadió: “Agradezco mucho, mucho, mucho, al Hospital de Clínicas, a la salud pública. Así que, por si hay dudas, (quiero) decirles que estuve en el mejor lugar, con los mejores, y que me salvaron. Me agarraron a tiempo, me salvaron y me dieron amor”.

El cantante, quien tendrá a partir de ahora “un camino pendiente para la recuperación”, señaló que “los milagros existen”.

“Y ahora salía caminando y decía: soy un milagro caminando, se ve que arriba no me querían. La vida es muy larga, larguísima y ya no puedo creer haber vivido estos 55 años. Volví a nacer y ahora me queda por delante un camino hermoso”, sostuvo.

“Cuando me estaba pasando el ACV, le rezaba a la Virgen de Guadalupe y me decía: «No, no quiero llegar ahí porque está Lila (su hija). Lo único que me importa es Lila y la música. Quiero terminar el disco. No sufría por mí sino porque sé que me ama mucha gente que iba a sufrir mucho”, señaló.

Catupecu Machu suspendió una gira por Europa que iba a comenzar este mes en Valencia y continuar en Madrid, Berlín, Mallorca, Barcelona y Dublin hasta el 1º de marzo.

En la agenda del combo —que el 13 de enero pasado celebró los 55 años de su mentor en el Vorterix porteño y el domingo 12 tomó parte de la segunda jornada del festival Cosquín Rock— figuraban otras actuaciones sudamericanas para marzo: en el Lollapalooza chileno el 16, en el Festival Asunciónico de la capital paraguaya y en el Rock en Baradero.

La banda se formó en 1994 en el barrio porteño de Villa Luro por impulso de los hermanos Ruiz Díaz y tuvo un potente derrotero gracias a álbumes como “Dale!”, “Cuentos decapitados”, “Cuadros dentro de cuadros” y “El número imperfecto”, pero en 2006 un accidente automovilístico dejó en estado vegetativo a Gabriel por 15 años hasta su muerte.

Fernando detuvo la historia del grupo en 2017, un año después grabó el álbum debut de su nuevo proyecto, Vanthra, también con un pulso poderoso y febril, hasta que en 2022 anunció la “reencarnación” de Catupecu.