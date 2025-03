Fer Dente: "'Rent' fue uno de mis primeros amores con el género"

En la nueva versión, que ganó tres premios Hugo y un premio Ace, actúan: Tomás Wicz como Mark, Pablo Turturiello como Roger, Paz Gutiérrez como Mimi, Sacha Bercovich como Collins, Juan Manuel Outerio como Ángel, Ana Devin como Maureen, Eugenia Gil Rodríguez como Joanne y Fran Vázquez como Benny, entre muchos otros.

Antes de su esperada llegada a Rosario, con una única función, Fer Dente habló con La Capital sobre el proceso de trabajo, su vínculo profundo con la obra, y la fuerte resignificación de su mensaje en un mundo hostil.

Esta obra es un clásico de clásicos. ¿Cómo vivís llevarla adelante como director? Sobre todo en este momento del mundo y del país, donde hay muchos discursos de odio, mucha individualidad, y “Rent” va en todos los sentidos opuestos a eso.

“Rent” es ganador de un Pulitzer. Su historia es muy poderosa y muy reconocida. Y creo que lo divino que tienen estos clásicos es que se van resignificando. Los seres humanos tenemos esto de que parece que nunca terminamos de aprender, siempre estamos repitiendo ciclos y volviendo a pasar por lugares por los que deseábamos mucho no volver a pasar nunca más. En ese sentido, “Rent” refuerza mucho la libertad de ser quién cada uno es, el dolor que conlleva ser quien uno es a veces, los riesgos de una época, y el amor, el amor, el amor.

¿Cómo trabajaron en la adaptación para acercarla en tiempo y espacio al público argentino?

No tiene grandes marcas locales. La adaptación en la que trabajamos fue para que llegue de la mejor manera al público, pero sucede en Nueva York como en la original, no mudamos la locación ni los personajes. Nuestra adaptación, más que en las letras de las canciones, tiene la mirada puesta sobre el elenco. Tomamos algunas decisiones distintas a las que se suelen tomar al momento de elegir los roles. El sonido del show es bastante más moderno que en el 96, cuando se estrenó en Broadway. Al ser una obra donde predomina el canto, nos parecía muy importante que el sonido fuera amigable y cercano con el espectador porque de alguna manera es la vía en la que se va contando la historia.

En ese sentido, quisimos traerlo a un sonido que nos representara más, con unos intérpretes que son increíbles y mismo también la puesta tiene una mirada bastante personal atravesada por lo audiovisual. Esto tiene que ver con la vocación y el corazón de uno de los protagonistas de la obra, y es como que vamos viendo por momentos esa película que está en nuestra cabeza, esa película que es lo que quisiéramos que pase, esa película de los recuerdos. Todo eso atraviesa todo el tiempo nuestra versión de “Rent”.

¿Cómo fue ese trabajo diferencial con el casting?

Tiene que ver sobre todo con colores de voces. Hay roles que toda la vida se castearon con colores más oscuros, y nosotros tenemos una dirección musical más popular, no tan clásica. Si bien la banda suena de esa manera, y las canciones son las canciones, no está el foco en que haya un color determinado, fijo, para cada personaje. Nosotros nos enfocamos en quienes consideramos a los mejores actores y los mejores intérpretes, con unos instrumentos vocales superlativos, y nos permitimos tener una mirada sin prejuicios para elegirlos.

Argentina tiene históricamente un vínculo muy fuerte con el musical. En los últimos años, parece haberse profundizado de manera que haya simultáneamente en cartelera varios musicales de alto perfil en Buenos Aires, y que todos funcionen bien. ¿A qué le atribuís esto?

Creo que Argentina tiene un vínculo muy fuerte con la música. Lo negamos bastante pero tenemos una sensibilidad musical y artística bastante grande, como resultado de haber tenido históricamente artistas maravillosos que nutrieron nuestro oído colectivo. Con la música conectamos mucho. Hasta en el fútbol, la gran pasión de los argentinos, hay música. El hincha va a la cancha y necesita cantar, no hay silencio en ningún momento. Tenemos muy asociada la música con las emociones. Además, los seres humanos estamos todo el tiempo buscando sentir cosas, y en el teatro se sienten muchas mucho. Y yo qué voy a decir, para mí en eso los musicales son imbatibles, porque combinan tres disciplinas artísticas en función de generar ese estímulo emocional. Cuando más o menos sale bien, es poderoso. Y cuando sale muy bien, es imbatible. Creo que las nuevas generaciones, a partir de productos más masivos como pueden haber sido “Glee” o “High School Musical”, ablandaron el oído y el ojo y ya no tiene el prejuicio que en otro momento había con los musicales hace quince o veinte años atrás.

¿Cuál es tu vínculo personal con "Rent"?

"Rent" la conocí a los catorce años. Lo primero que vi fue la película, por eso también quise introducir en nuestra versión lo audiovisual como un elemento protagónico. Nunca vi la obra en vivo en Broadway, pero la película me resuena mucho, la vi millones de veces. Fue la primera vez que me emocioné en el cine. Sentí algo nuevo que me estaba pasando, que me estaba conmoviendo hasta un lugar muy profundo y muy verdadero. Me fasciné. Fue la película que me acompañó en la adolescencia y uno de mis primeros amores con el género.

¿Qué otro proyecto o deseo tenés para adelante, tanto en el rol de director como de intérprete?

Ahora estamos convocando a las audiciones de “Despertar de primavera”, que es el próximo musical que vamos a hacer con la compañía este año. Estrenamos en junio en el Ópera. En las primeras 24 horas de inscripción, hubo más de 2500 inscriptos. Es una locura que vamos viviendo año a año, que hicimos con "Heathers" y "Rent". También hay un proyecto que tengo ganas de hacer como intérprete, voy a ver si se puede armar para este año. Ojalá que sí.

Tanto "Despertar de primavera" como "Rent" ponen la mirada sobre la juventud. ¿Hay una búsqueda de construir propuestas que puedan convocar al público joven?

Hay cierta curaduría que tenemos con la compañía a la hora de elegir nuestros materiales, pero que tiene que ver con la gente a la que me siento más cómodo hablándole como director. Siempre tuve mucho vínculo con los adolescentes, soy docente desde muy chico. Y al haber empezado tan chico, es como que fui creciendo con la audiencia que me iba acompañando. “Despertar de primavera” fue el primer musical que protagonicé cuando tenía 20 años recién cumplidos, y siempre estuvo muy cerca mío. Tenía muchas ganas de volver a visitar ese material, porque nunca se volvió a hacer y es un musical que despertó y marcó a toda una generación. Es uno de los actores que allanó mucho el camino para que hoy haya tantos musicales en la cartelera.

Ya tienen un gran recorrido con la obra, pero salir de gira es un poco como empezar de nuevo. ¿Cómo viven este momento?

Rosario es un destino al que aspiramos mucho. Todas las veces que fui, disfruto mucho de todo lo que tiene la ciudad. Su gente, su movida cultural. Es un público muy sensible, muy apasionado. En su momento fuimos con la compañía con "Heathers" y fue hermoso, y ahora vamos a ir con “Rent” a El Círculo, que es uno de los teatros más lindos en los que tuve la suerte de estar. Así que nos da mucha ilusión poder llevar nuestro espectáculo allá.