Fátima Florez en Rosario: "Este show me permite tener un ida y vuelta con el público"

"Quienes vayan a City Center se van a encontrar con un super mega show. Estoy muy orgullosa, porque además de ser para toda la familia, tiene un montón de cosas por todo lo que me entrego como artista como cantante, como bailarina, como comediante y como showwoman. Es una entrega muy grande, además soy la directora artística y le di a este espectáculo un dinamismo y una fluidez donde meto muchas imitaciones en un tiempo récord, donde me cambio de vestuario al estilo boxes de la Fórmula 1, y tengo la suerte y la bendición de que me acompaña mi amigo Marcelo Polino con momentos en el escenario muy divertidos", destacó Flórez.