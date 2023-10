Fátima Florez imitó a Yanina Latorre y Ángel de Brito la cruzó: "No les creo"

La intérprete tuvo que enfrentar su primer desafío cuando Latorre le preguntó por el romance que mantiene con Milei. “ ¿Sabés que no te cree nadie?” , le disparó la panelista de "LAM", y ella respondió divertida: “¿Quién no cree? ¿Esas cacatúas?” . Y mientras respondía miraba al público que colmaba el estudio desde donde se emite el "Bailando" y que estaba colmado de invitados especiales.

Frente a su respuesta, Latorre, la verdadera, no la imitación, explicó que en realidad es De Brito quien tiene dudas sobre la relación entre Florez y el dirigente libertario . “Ángel, ¿qué problema tenés con Fati?” , preguntó la actriz, con el gesto desafiante que caracteriza al personaje que estaba imitando. El periodista recogió el guante: “No, con Fati ninguno, pero no les creo el romance con ‘Javi’”.

Vale aclarar que De Brito no es el único que sospecha que el noviazgo entre Florez y Milei es una estrategia del dirigente libertario para sacar provecho de la figura mediática en la campaña electoral y que surgió después de que se conocieran en el programa de Mitha Legran y que su encuentro no solo haya encendido la pantalla sino también las medicionsd de audiencia, oro en polvo para los políticos.

Sin salir de su imitación de Latorre, Florez replicó: “Y bueno si Fati está enamorada y no tiene la c... seca, es un problema de ella”, contestó la imitadora mientras a su lado Tinelli se mantenía callado, disfrutando del picante momento televisivo. Su mutismo duró unos pocos segundos, ya que ante el cariz que estaba tomando la charla le puso paños fríos: “Bueno, Yani, por favor”, dijo risueño.

“Es que me están metiendo el dedo en la llaga, Marcelo”, se excusó Florez, también con una sonrisa pícara dibujada en el rostro. El cruce llegó hasta ahí. Tinelli, rápido de reflejos, cambió el foco de atención y le preguntó: “¿Usted cómo me ve con Milett (Figueroa)? Acá me están matando”, buscó saber el animador. “Estás más caliente que Fátima con Milei. No podés más, Marcelo. Se te nota mucho”, le respondió la actriz como Latorre.

Javier Milei fue a buscar a Fátima Florez

La semana pasada Fátima Florez estuvo en el piso del "Bailando" para hacer una imitación del Carmen Barbieri. En esa oportunidad, Javier Milei, el candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA) y novio de la exitosa actriz e imitadora, fue a buscarla al estudio desde donde se emite el programa que conduce Marcelo Tinelli y se emite por América, y generó gran impacto mediático.

Al enterarse de que el dirigente libertario estaba en el estacionamiento del estudio, Tinelli se acercó al auto, que tenía los vidrios polarizados, y le pidió al conductor: “Perdón, buenas noches, ¿puede bajar el vidrio?, ¿es el candidato presidencial? ¿Puedo abrir la puerta?". Sus palabras le pusieron fin al misterio, bajando el cristal mansamente apareció sonriente Milei. Su aparición encendió las redes sociales.

Tinelli, un experto en sacarle provecho a los momentos televisivos, fue por más, micrófono en mano le disparó: “¿Dolarización sí?, ¿dolarización no?” . “Dolarización sí”, respondió Milei sin dejar lugar a dudas, y agregó: “Basta de inflación y que nos roben con la inflación”. Tanto uno como el otro quedaron conformes con el cruce.