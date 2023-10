Con Milei y Fátima Florez, Mirtha Legrand volvió a la tele y tuvo picos de rating

Durante la charla, que se extendió por casi una hora y media, Mirtha le preguntó a Fátima sobre el enfrentamiento con Moria Casan. Todo comenzó cuando la conductora le preguntó si le interesaba la política y la respuesta fue afirmativa. “Por supuesto que veo lo que sucede en el país, y además por la composición mía de algunos personajes estoy obligada a saber". Mencionó a sus imitaciones más exitosas, como la de Cristina Fernández, Susana Giménez y Moria Casán. "¿Qué te pasó con Moria?", preguntó Mirtha para introducir el tema. Y la actriz respondió: "A ella le pasó conmigo. Yo estaba haciendo mis temporadas como todos los años y empezó a sentirse molesta porque no quería que yo la imite. O que si yo la imitaba quería que le mande un sobre con plata. Yo no tengo problema si le tengo que... no hay antecedentes porque si no, no podría haber shows en Las Vegas. No hay ningún marco legal, pero yo no tendría problemas si ella quiere que yo le pague".

image (1).jpg

Los tenedores y el Banco Central

En un momento de la charla, el diputado nacional y candidato presidencial afirmó que en caso de llegar al gobierno convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para impulsar “una reforma del Estado, la desregularización del mercado de trabajo, la apertura de la economía y la eliminación del Banco Central”.

Mirtha le entonces por qué estaba “obsesionado con el Banco Central”. Milei dijo entonces que el Banco Central provocaba “la inflación” en Argentina y cuando hablaba tiró los cubiertos al llevar a cabo un ademán. “Hablo del Banco Central y ya me pongo como loco”, le dijo el postulante a la conductora en un intento de generar distensión.

Más adelante, Milei dijo que “el Banco Central es una obsesión, pero no es la única”, y miró a su pareja, la imitadora Fátima Florez, que fue parte de la entrevista. El legislador aseguró estar enamorado de la actriz, pero aclaró que por ahora no piensan casarse, al afirmar que “el matrimonio es una institución que se arruina al amor porque es una regulación del Estado”.

image.jpg

Los 70 de Patricia Bullrich

En relación a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, el diputado y economista reiteró que “tuvo un pasado terrorista en Montoneros”. “Se dice que dejó un kilo y medio de trotyl, o sea de dinamita, en el parque de la casa de quien era el intendente de facto de San Isidro y eso generó una explosión que lastimó a un menor y a una mujer. De ahí la confusión con que ponía bombas en los jardines de infantes”, insistió respecto de sus declaraciones anteriores que le valieron el inicio de un juicio penal por parte de Bullrich. “Sigue siendo una montonera tirabombas que tiene las manos manchadas de sangre. Me encanta que vayamos a juicio porque va a tener que contar lo que hizo en los años 70. Además, cobró una indemnización por lo que hizo en esos años”, observó. Milei volvió a sostener que lo ocurrido en tiempos del terrorismo de Estado fue “una guerra” y que deben ser reconocidos “los crímenes que hubo de un lado y del otro”.