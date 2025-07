Escalofriante: hallan muerto al cuidador de la muñeca maldita Annabelle a sus 54 años

Dan Rivera fue encontrado sin vida y sin signos de violencia en su habitación de hotel. Custodiaba a la muñeca en la gira paranormal "Devils on the Run"

Ahora bien, a pesar de las advertencias de los Warren de que la muñeca no debía ser movida de su recinto original, Dan Rivera y su equipo la trasladaron en una “gira paranormal” por distintas ciudades. Fue precisamente durante una de estas presentaciones, el domingo 13 de julio en Gettysburg, Pensilvania, cuando Rivera fue encontrado sin vida.

La misteriosa muerte de Dan Rivera

El investigador paranormal estadounidense de 54 años Dan Rivera y su equipo habían trasladado a la muñeca Annabelle al orfanato embrujado de Pennsylvania, donde se llevaba a cabo la gira “Devils on the Run”. Se trata de un evento que reúne los objetos embrujados de los Warren, organizado por NESPR y Ghostly Images of Gettysburg.

En estas presentaciones, la muñeca Annabelle era una de las piezas más destacadas. La visita de tres días de Annabelle tuvo lugar desde el viernes hasta el domingo por la tarde y agotó todas las entradas, según informaron los organizadores al Evening Sun.

El mismo periódico describió a Rivera como “carismático y bromista con los visitantes” durante los días previos a su fallecimiento.

El domingo 13 de julio, el investigador fue encontrado sin vida en la cama de su hotel. Cuando ocurrió la tragedia, la muñeca no se encontraba dentro del hotel, sino guardada en una camioneta estacionada. Según el médico forense, Scott Pennewill, no se encontraron indicios de actividad criminal y la causa de la muerte fue clasificada como “indeterminada”.

El peligroso traslado de la muñeca Annabelle

La famosa muñeca poseída pasó años bajo resguardo en la casa de los Warren, los reconocidos investigadores paranormales que fueron llamados para examinar su caso en los años 70.

Tras realizar un exorcismo, determinaron que la muñeca estaba habitada por una entidad demoníaca. Desde entonces, fue encerrada en una vitrina de cristal con una advertencia clara: "No abrir bajo ninguna circunstancia", en el Museo del Ocultismo de la familia Warren, ubicado en Connecticut. La urna estaba rodeada de crucifijos, oraciones y sellos de protección.

Ahora bien, este año, Annabelle fue incorporada a una exposición temporal titulada “Devils on the Road”. Por esta razón, la muñeca fue trasladada a Pennsylvania como parte del recorrido.

