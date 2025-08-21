Estrenos de cine en Rosario: una icónica saga, dramas extranjeros y un thriller psicológico

La cartelera de cine se renueva con títulos para todos los gustos este jueves 21 de agosto. Las novedades en la grilla. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

La saga de "El conjuro" tendrá su re estreno en las salas de cine rosarinas

Como ocurre cada jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades . Este penúltimo jueves de agosto, la cartelera se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene un éxito imbatible, la mística del cine no es siquiera comparable . Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Este clásico de terror y misterio vuelve a la pantalla grande después de su estreno en 2013 . Basada en hechos reales y dirigida por James Wan, "El Conjuro" cuenta la historia de dos destacados investigadores de fenómenos paranormales, Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga). Ellos son llamados para ayudar a una familia aterrorizada por una presencia oscura en una granja aislada a la que acaban de mudarse.

Experimentando el caso más terrible de sus vidas, los Warren deben enfrentarse a una poderosa entidad demoníaca atrapada en esa granja de Harrisville, Rhode Island. Se trata de una excelente oportunidad para conocer o revivir una de las narraciones más escalofriantes y taquilleras dentro de la historia del cine de terror.

“El conjuro 2” - Estados Unidos - (Re estreno). 133 minutos.

La historia de terror de “El conjuro” no empieza ni termina con esa película, sino que forma parte de una serie de películas de terror, conocida como “Universo El conjuro”, del cual también forman parte la saga de “La monja” y “Anabelle”.

El eje central de las películas de “El conjuro” son sus protagonistas, los investigadores Warren, quienes se enfrentan con los fenómenos paranormales más escalofriantes. En esta entrega también dirigida por James Wan, la dupla viaja al norte de Londres para ayudar a una madre soltera que se encuentra criando a cuatro niños en una casa plagada por espíritus malévolos.

Esta secuela estrenada originalmente en 2016, estará disponible en el cine a partir del viernes 22 de agosto.

“El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo” - Estados Unidos - (Re estreno). 112 minutos.

Para cerrar la historia del “Universo El conjuro”, la tercera entrega de la serie de terror, estrenada en 2021, también volverá a la pantalla grande. Titulada “El conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo” y dirigida por Michael Chaves, la película revela una escalofriante historia de terror, asesinato y maldad desconocida que conmocionó incluso a los experimentados investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

El relato comienza con la lucha por el alma de un niño y lleva a los Warren más allá de todo lo que habían visto antes, marcando la primera vez en la historia de Estados Unidos que un sospechoso de asesinato alegaría posesión demoníaca como defensa. La película estará en salas desde el 23 de agosto.

“Haz que regrese” - Australia - (Título original: “Bring Her Back”). 104 minutos

Otra película de terror llega a las salas de los cines, en este caso desde Australia. La historia de “Haz que regrese” se centra en dos hermanos que, tras el fallecimiento de su padre, son adoptados por una mujer que vive en el bosque.

El gran disparador de la historia será el terrorífico secreto que esconde la apartada casa de su madre adoptiva y que gira en torno a reuniones extrañas. La película promete un terror psicológico que otorga pistas al espectador pero también deja ciertos espacios para que rellene su imaginación.

“Haz que regrese” está dirigida por Danny y Michael Philippou, y protagonizada por Sally Hawkins, Billy Barratt y Sally-Anne Upton.

“La vida de Chuck” - Estados Unidos - (Título original: “The Life of Chuck”). 110 minutos.

Esta película de drama fue escrita y dirigida por Mike Flanagan. Está basada en la novela del mismo nombre de Stephen King y protagonizada por Tom Hiddleston, acompañado por Chiwetel Ejiofor, Mark Hamill y Karen Gillan.

“La vida de Chuck” consiste en tres historias separadas que se enlazan para contar la biografía de Charles Krantz en orden cronológico inverso, comenzando con su muerte a sus 39 años y terminando con su infancia en una casa supuestamente encantada.

“Nadie 2” - Canadá - (Título original: “Nobody 2”). 89 minutos.

Bob Odenkirk regresa como el esposo, padre y asesino adicto al trabajo Hutch Mansell en el nuevo capítulo de “Nadie”, el éxito taquillero de acción, caracterizado también por su cuota de suspenso y comedia.

En esta entrega dirigida por Timo Tjahjanto, Mansell lleva a su familia a unas merecidas vacaciones en el pequeño pueblo turístico de Plummerville. Sin embargo, pronto se encuentra en la mira de un operador corrupto de un parque temático, un sheriff sospechoso y un jefe mafioso sediento de sangre.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 21 de agosto, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos de las últimas dos semanas

14/08

“Homo Argentum”: (Comedia) Guillermo Francella interpreta 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos.

(Comedia) Guillermo Francella interpreta 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos. “Drácula”: (Drama/Terror/Fantasía) Tras la muerte de su esposa, un príncipe del siglo XV renuncia a Dios y se convierte en vampiro. Siglos más tarde, en el Londres del siglo XIX, se encuentra a una mujer parecida a su difunta esposa y la persigue.

(Drama/Terror/Fantasía) Tras la muerte de su esposa, un príncipe del siglo XV renuncia a Dios y se convierte en vampiro. Siglos más tarde, en el Londres del siglo XIX, se encuentra a una mujer parecida a su difunta esposa y la persigue. “Miraculous: las aventuras de Ladybug & Cat Noir”: (Animación/Infantil) Marinette, como la Guardiana de los Miraculous, debe equilibrar su vida como estudiante, heroína y líder de los portadores, mientras descubre secretos que pondrán a prueba su confianza y su corazón.

07/08

"Otro viernes de locos": (Drama) En esta secuela de la icónica película de 2003 “Un viernes de locos”, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven como madre e hija y protagonizan un nuevo cambio de cuerpo pero con la apuesta elevada.

(Drama) En esta secuela de la icónica película de 2003 “Un viernes de locos”, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven como madre e hija y protagonizan un nuevo cambio de cuerpo pero con la apuesta elevada. “La hora de la desaparición”: (Terror/Thriller) Cuando todos, excepto un niño de la misma clase, desaparecen misteriosamente en la misma noche y exactamente al mismo tiempo, una comunidad se queda preguntándose quién o qué está detrás de su desaparición.

Estrenos más antiguos

"Amores materialistas"

“¿Y dónde está el policía?”

“Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos”

“Lilo & Stitch”

“F1: La película”

“Elio”

“Cómo entrenar a tu dragón”

“Jurassic World: renace”

“Superman”

“Los Tipos Malos 2”

