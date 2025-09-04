Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

El incidente sucedió en Patria al 2000. La víctima tuvo que ser asistida en el Hospital Roque Sáenz Peña.

El cortafierro que se habría utilizado en la agresión fue incautado por la Policía.

La persona señalada como agresor fue aprehendido y enfrentaría una causa por lesiones.

Hospital Roque Sáenz Peña, donde fue atendido el joven agredido el propietario de la casa que alquila su madre.

Una mujer de 49 años denunció que fue agredida violentamente por el dueño de la casa que alquila y que en esa secuencia su hijo de 24 años sufrió un severo golpe en la cabeza aplicado por el propietario con un cortafierro . La agresión, según indicaron fuentes oficiales, se habría producido en medio de una mudanza y el presunto agresor fue aprehendido por la Policía provincial.

La causa quedó caratulada en forma preliminar como lesiones , ya que la víctima tuvo que ser asistida en el Hospital Roque Sáenz Peña por heridas cortantes en el cráneo y el rostro.

El violento incidente se registró este miércoles por la tarde en Patria al 2000 (a la altura de Moreno al 5200), en la zona sur de Rosario . Según fuentes oficiales, efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron a ese lugar por una denuncia realizada a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre la presencia en ese lugar de un hombre armado.

Cuando los efectivos llegaron a ese sector, Betina V., de 49 años, declaró que ayer por la tarde se estaba mudando de la casa que alquilaba en esa dirección, y que en un momento dado llegó el propietario del inmueble, Carlos C. Esa persona _según la denuncia_ sin mediar palabras comenzó a golpear con un cortafierro a su hijo Diego V. de 24 años.

agresión a inquilina El cortafierro que se habría utilizado en la agresión fue incautado por la Policía.

En el parte oficial por este caso difundido este jueves no se precisaron los motivos del conflicto. La mujer manifestó que en esa secuencia se interpuso entre el agresor y su hijo para tratar de detener la agresión. El muchacho sufrió heridas cortantes en la cabeza y tuvo que ser asistido personal médico del Sies que lo derivó al Hospital Roque Sáenz Peña con una herida cortante en cráneo y pómulo izquierdo, quedando en el nosocomio para mejor atención.

Los voceros señalaron que el agresor fue aprehendido y derivado a la Seccional 21ª. También se incautó en el lugar el cortafierro que habría sido utilizado en la agresión.