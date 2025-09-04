La Capital | Policiales | propietario

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

El incidente sucedió en Patria al 2000. La víctima tuvo que ser asistida en el Hospital Roque Sáenz Peña.

4 de septiembre 2025 · 08:06hs
Hospital Roque Sáenz Peña

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

Hospital Roque Sáenz Peña, donde fue atendido el joven agredido el propietario de la casa que alquila su madre. 
La persona señalada como agresor fue aprehendido y enfrentaría una causa por lesiones. 

Policía de Santa Fe

La persona señalada como agresor fue aprehendido y enfrentaría una causa por lesiones. 
El cortafierro que se habría utilizado en la agresión fue incautado por la Policía. 

Foto: Policía de Santa Fe.

El cortafierro que se habría utilizado en la agresión fue incautado por la Policía. 

Una mujer de 49 años denunció que fue agredida violentamente por el dueño de la casa que alquila y que en esa secuencia su hijo de 24 años sufrió un severo golpe en la cabeza aplicado por el propietario con un cortafierro. La agresión, según indicaron fuentes oficiales, se habría producido en medio de una mudanza y el presunto agresor fue aprehendido por la Policía provincial.

La causa quedó caratulada en forma preliminar como lesiones, ya que la víctima tuvo que ser asistida en el Hospital Roque Sáenz Peña por heridas cortantes en el cráneo y el rostro.

El violento incidente se registró este miércoles por la tarde en Patria al 2000 (a la altura de Moreno al 5200), en la zona sur de Rosario. Según fuentes oficiales, efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron a ese lugar por una denuncia realizada a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre la presencia en ese lugar de un hombre armado.

Cómo fue el incidente entre propietario e inquilinos

Cuando los efectivos llegaron a ese sector, Betina V., de 49 años, declaró que ayer por la tarde se estaba mudando de la casa que alquilaba en esa dirección, y que en un momento dado llegó el propietario del inmueble, Carlos C. Esa persona _según la denuncia_ sin mediar palabras comenzó a golpear con un cortafierro a su hijo Diego V. de 24 años.

agresión a inquilina
El cortafierro que se habría utilizado en la agresión fue incautado por la Policía.

El cortafierro que se habría utilizado en la agresión fue incautado por la Policía.

En el parte oficial por este caso difundido este jueves no se precisaron los motivos del conflicto. La mujer manifestó que en esa secuencia se interpuso entre el agresor y su hijo para tratar de detener la agresión. El muchacho sufrió heridas cortantes en la cabeza y tuvo que ser asistido personal médico del Sies que lo derivó al Hospital Roque Sáenz Peña con una herida cortante en cráneo y pómulo izquierdo, quedando en el nosocomio para mejor atención.

>> Leer más: Una discusión entre un inquilino y el propietario de una casa terminó de manera trágica

Los voceros señalaron que el agresor fue aprehendido y derivado a la Seccional 21ª. También se incautó en el lugar el cortafierro que habría sido utilizado en la agresión.

Noticias relacionadas
El cádaver fue encontrado en Ocampo al 1900

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Esteban Alvarado está detenido en la cárcel de Ezeiza desde 2019

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Gerardo Dibu Gómez, sindicado como barra de Newells, fue trasladado la días atrás a la cárcel de Piñero.

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

El presunto autor del crimen derrapó con el rodado el último fin de semana.

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste

Ver comentarios

Las más leídas

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Lo último

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Carcarañá: bajan las aguas, pero sigue el alerta por la crecida del río

El desborde sigue anegando barrios y asentamientos. La ruta 9 permanece cortada, y hay unos 25 evacuados en el parque Sarmiento y otros 50 autoevacuados. 
Carcarañá: bajan las aguas, pero sigue el alerta por la crecida del río

Por Lucas Ameriso

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle
Policiales

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo
POLICIALES

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Ovación
El karma de Newells en 2025: los muy malos malos arranques en los torneos locales

Por Hernán Cabrera
Ovación

El karma de Newell's en 2025: los muy malos malos arranques en los torneos locales

El karma de Newells en 2025: los muy malos malos arranques en los torneos locales

El karma de Newell's en 2025: los muy malos malos arranques en los torneos locales

¡No te vayas, campeón! Lionel Messi y su último partido en Argentina por eliminatorias

¡No te vayas, campeón! Lionel Messi y su último partido en Argentina por eliminatorias

Miguel Ángel Russo seguirá internado en Buenos Aires al menos un día más

Miguel Ángel Russo seguirá internado en Buenos Aires al menos un día más

Policiales
Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo
POLICIALES

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

La Ciudad
Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos
La Ciudad

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca

Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses
Economía

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

El motoquero que rescató a Espert es un barra acusado de intento de homicidio
politica

El motoquero que "rescató" a Espert es un barra acusado de intento de homicidio

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Policiales

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu
POLICIALES

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento
La Ciudad

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial
Información General

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste
Policiales

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur
La Región

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre
Política

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

El kirchnerismo va a intentar matarme, aseguró Javier Milei
Política

"El kirchnerismo va a intentar matarme", aseguró Javier Milei

El Senado debatirá el veto a la ley de discapacidad y la reforma de los DNU
Política

El Senado debatirá el veto a la ley de discapacidad y la reforma de los DNU

Michlig pidió disculpas por un exabrupto en la Convención Reformadora
Política

Michlig pidió disculpas por un exabrupto en la Convención Reformadora

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez en un teatro porteño
Ovación

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez en un teatro porteño

Quedó firme la pena para la jefa de tiratiros contra el Poder Judicial
Policiales

Quedó firme la pena para la jefa de tiratiros contra el Poder Judicial

Hallaron al último evadido de la seccional 21ª viajando en taxi en zona sur
POLICIALES

Hallaron al último evadido de la seccional 21ª viajando en taxi en zona sur

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 
La Ciudad

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 