Encontraron un cadáver con signos de ahorcamiento en un contenedor cerca del Parque Independencia Un cartonero encontró los restos humanos en un contenedor de basura en en Ocampo al 1900 y advirtió a los vecinos de la zona, que llamaron a la policía. No se descartan autolesiones 3 de septiembre 2025 · 18:59hs

Foto: Captura Google Maps El cádaver fue encontrado en Ocampo al 1900

Otra vez un contenedor de Rosario fue el sitio de un escabroso hallazgo cuando esta tarde de miércoles un hombre encontró un cadáver en Ocampo al 1900, a metros del Parque Independencia. Mientras el barrio no sale del asombro, se investiga cómo llegó el cadáver y no descartan autolesiones.

Un cartonero que se encontraba en el límite del barrio Abasto se topó con los restos del fallecido y alertó a los vecinos, que sin pensarlo llamaron al 911. Según el relato del hombre, el cuerpo tenía signos de ahorcamiento.

La policía constató el hecho y confirmó que se trata de un hombre con un cordón en el cuello. Ante tamaño hallazgo, dieron aviso a Policía de Investigaciones (PDI), que trasladó al caso al fiscal de Homicidios Culposos, Walter Jurado. Por protocolo, cuando los agentes de seguridad constatan un fallecido deben comunicarse con los fiscales de Homicidios Culposos para considerar o descartar un crimen, que es lo que se está investigando en estos momentos y no se descarta que la víctima se haya autolesionado.

Por estas medidas, los agentes de tránsito de Rosario cortaron calle Ocampo entre Moreno y Dorrego para permitir trabajar a los peritos.