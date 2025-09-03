La Capital | Política | Reforma constitucional

Reforma constitucional: la Convención avanzó con cambios en el Poder Judicial

La nueva composición de la Corte Suprema, el MPA y la Defensa, temas clave del debate. El 12 de septiembre será la jura de la flamante Carta Magna de Santa Fe

Thamina Habichayn

Por Thamina Habichayn

3 de septiembre 2025 · 22:20hs
La Convención Constituyente empezó a cerrar el tratamiento de temas que dan cuerpo a la reforma de la Carta Magna de Santa Fe.

Foto: Archivo / La Capital.

La Convención Constituyente empezó a cerrar el tratamiento de temas que dan cuerpo a la reforma de la Carta Magna de Santa Fe.

Llegó el turno de votar las reformas al Poder Judicial de Santa Fe. En la novena sesión plenaria de la Convención Reformadora se aprobó, con 49 votos positivos (19 negativos), la modificación de los artículos 84, 86, 88, 91 y 93 que refieren a la integración de la Corte Suprema, la elección de los jueces y la competencia. Ya en la noche de este miércoles se sancionó el dictamen de mayoría que incorpora artículos sobre la composición del Ministerio Público, el Consejo Asesor de Selección de la Magistratura y la Defensoría del Pueblo.

La Corte Suprema

El dictamen que emitió la comisión Redactora (en base al trabajo de su par de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales) sostiene que la Corte estará integrada por siete miembros con paridad de género y representación territorial. Como edad límite para su retiro se establecieron los 75 años.

También determina que habrá un procurador general que integrará el Poder Judicial, será remunerado de igual manera que los ministros de la Corte y permanecerá cinco años en el cargo, con la posibilidad de contar con otro período. Además, puede ser removido por la Asamblea Legislativa por mayoría absoluta a raíz de mal desempeño de funciones.

Las autoridades de la Corte y el procurador serán designados por el Ejecutivo. Es decir, por el gobernador, pero con previo acuerdo de la Asamblea Legislativa.

>>Leer más: Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios del Poder Judicial

El dictamen incluye la incorporación del Ministerio Público, que abarcará al Ministerio Público de la Acusación (MPA), con un fiscal general, y un Ministerio Público de Defensa, con un defensor general.

El Ministerio Público es un órgano independiente de los demás poderes, con autonomía funcional y autarquía financiera. Ya no formará parte del Poder Judicial.

Tanto el fiscal como el defensor general serán designados por el Poder Ejecutivo, también con el acuerdo de la Asamblea Legislativa.

En ambos organismos, quienes estén en fase de selección deberán terminar ese proceso, y quienes estén en su cargo continuarán hasta que finalice su mandato.

Consejo Asesor de Selección de la Magistratura

Los jueces, fiscales y defensores son designados por el Ejecutivo, con el acuerdo de la Asamblea Legislativa, pero con un procedimiento previo de selección transparente, público y con participación ciudadana.

Esa instancia recaerá en el Consejo Asesor de Selección de la Magistratura y del Ministerio Público, un organismo técnico dentro de la órbita del Ejecutivo.

Estará integrado por un representante del Poder Judicial, otro del Ministerio Público (de acuerdo al cargo que se elige), un diputado, un senador, un abogado y un académico de las universidades públicas.

También se establece que jueces, fiscales y defensores que incurran en faltas graves serán enjuiciados ante un Tribunal de Enjuiciamiento de la Magistratura y del Ministerio Público. Estará integrado por un magistrado, un fiscal o defensor, dos senadores, dos diputados y dos abogados.

Por último, se incorporará en la Constitución la figura del defensor del Pueblo, un órgano que tiene el objetivo de promover, proteger y defender los derechos e intereses de los ciudadanos frente a la administración pública.

Disculpas de Michlig y homenaje

Como es de costumbre, la sesión demoró su comienzo. De arranque, el presidente del cuerpo, Felipe Michlig, realizó un pedido de disculpas. Se debe a que en el final de la última sesión propinó un insulto hacia uno de los convencionales de La Libertad Avanza (LLA): Nicolás Mayoraz. Si bien su intención no era que se escuchara, el micrófono todavía estaba abierto.

CC2
Felipe Michlig pidió disculpas públicas por un exabrupto en la anterior sesión de la Convención.

Felipe Michlig pidió disculpas públicas por un exabrupto en la anterior sesión de la Convención.

“Tuve una expresión totalmente desafortunada y que no tiene nada que ver con la tarea de un dirigente, un convencional ni un presidente de la Convención”, indicó el radical. Mayoraz aceptó las disculpas.

Previo al debate también se realizó un homenaje a Danilo Kilibarda, único convencional vivo que participó de la reforma de 1962, que fue propuesto por el bloque de Activemos como presidente honorífico de la sesión.

Jura de la Constitución

En tanto, la Convención resolvió que el 12 de septiembre próximo hará la sesión de aprobación de versión taquigráfica y de jura de la nueva Constitución santafesina.

Primero será el turno de los convencionales y luego lo harán las autoridades de los tres poderes, por lo que el gobernador Maximiliano Pullaro y algunos senadores y diputados deberán jurar dos veces.

>>Leer más: Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Este viernes, en tanto, se realizará la última sesión de tratamiento de temas para votar el dictamen de la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías.

El 9 de septiembre, los convencionales comenzarán a ordenar el texto único en una sesión que, reglamentariamente, se podrá extender al día siguiente.

Noticias relacionadas
Felipe Michlig fue designado presidente de la Convención Reformadora en julio.

Felipe Michlig pidió disculpas públicas por un exabrupto en la Convención Reformadora

Felipe Michlig fue designado presidente de la Convención Reformadora en julio.

Michlig pidió disculpas por un exabrupto en la Convención Reformadora

En el Palacio de los Leones celebraron el avance hacia la autonomía municipal de Rosario.

Reforma constitucional: Rosario activó el modo autonomía municipal

La Iglesia Católica reclama estar incluida en la reforma constitucional 

Reforma constitucional: malestar de la Iglesia por no ser incluida en el texto

Ver comentarios

Las más leídas

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

El mensaje de Pillín antes de su asesinato: Que vengan y peleen conmigo

El mensaje de Pillín antes de su asesinato: "Que vengan y peleen conmigo"

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Lo último

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

Reforma constitucional: la Convención avanzó con cambios en el Poder Judicial

Reforma constitucional: la Convención avanzó con cambios en el Poder Judicial

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Encontraron un cadáver con signos de ahorcamiento en un contenedor en Ocampo al 1900

Un cartonero encontró los restos humanos en un contenedor de basura cerca del Parque Independencia y advirtió a los vecinos de la zona
Encontraron un cadáver con signos de ahorcamiento en un contenedor en Ocampo al 1900
El mensaje de Pillín antes de su asesinato: Que vengan y peleen conmigo

Por Martín Stoianovich

Policiales

El mensaje de Pillín antes de su asesinato: "Que vengan y peleen conmigo"

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
La Ciudad

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Reforma constitucional: la Convención avanzó con cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención avanzó con cambios en el Poder Judicial

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
Policiales

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

El mensaje de Pillín antes de su asesinato: Que vengan y peleen conmigo

El mensaje de Pillín antes de su asesinato: "Que vengan y peleen conmigo"

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ovación
Un técnico que jugó y dirigió en Newells va por el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina en el Coloso
OVACIÓN

Un técnico que jugó y dirigió en Newell's va por el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina en el Coloso

Un técnico que jugó y dirigió en Newells va por el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina en el Coloso

Un técnico que jugó y dirigió en Newell's va por el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina en el Coloso

El dramático final de una alpinista que quedó atrapada a 7.200 metros de altura: la declararon muerta

El dramático final de una alpinista que quedó atrapada a 7.200 metros de altura: la declararon muerta

Argentina vs Venezuela: hora, canal y posibles formaciones de los equipos

Argentina vs Venezuela: hora, canal y posibles formaciones de los equipos

Policiales
Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Policiales

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Encontraron un cadáver con signos de ahorcamiento en un contenedor en Ocampo al 1900

Encontraron un cadáver con signos de ahorcamiento en un contenedor en Ocampo al 1900

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

La Ciudad
Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca
La Ciudad

Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Cuánto cuestan los peajes para salir de Rosario por las diferentes rutas y autopistas

Cuánto cuestan los peajes para salir de Rosario por las diferentes rutas y autopistas

Bomberos Voluntarios recibirá un aporte del Concejo Municipal que engrosará sus arcas

Bomberos Voluntarios recibirá un aporte del Concejo Municipal que engrosará sus arcas

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur
La Región

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre
Política

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Alpine decidió reemplazar a Colapinto en la primera práctica del GP de Italia
Ovación

Alpine decidió reemplazar a Colapinto en la primera práctica del GP de Italia

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

Javier Milei: El kirchnerismo va a intentar matarme
Política

Javier Milei: "El kirchnerismo va a intentar matarme"

El Senado debatirá el veto a la ley de discapacidad y la reforma de los DNU
Política

El Senado debatirá el veto a la ley de discapacidad y la reforma de los DNU

Michlig pidió disculpas por un exabrupto en la Convención Reformadora
Política

Michlig pidió disculpas por un exabrupto en la Convención Reformadora

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez en un teatro porteño
Ovación

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez en un teatro porteño

Quedó firme la pena para la jefa de tiratiros contra el Poder Judicial
Policiales

Quedó firme la pena para la jefa de tiratiros contra el Poder Judicial

Hallaron al último evadido de la seccional 21ª viajando en taxi en zona sur
POLICIALES

Hallaron al último evadido de la seccional 21ª viajando en taxi en zona sur

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 
La Ciudad

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

Aumentó el peaje en la autopista a Santa Fe: cuánto cuesta según el vehículo
LA REGION

Aumentó el peaje en la autopista a Santa Fe: cuánto cuesta según el vehículo

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria
Economía

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo
La Ciudad

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: se normaliza la ruta nacional 8
LA REGION

Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: se normaliza la ruta nacional 8

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron
Policiales

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario
Policiales

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta