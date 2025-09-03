La Capital | Economía | riesgo país

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

Las acciones cayeron y los bonos cerraron mixtos. El secretario de Finanzas acusó a “un banco chino” de maniobrar con el dólar

3 de septiembre 2025 · 23:06hs
Acciones y bonos se sacuden en el medio de la crisis cambiaria y financiera.

Acciones y bonos se sacuden en el medio de la crisis cambiaria y financiera.

Los papeles argentinos cayeron en Wall Street y extendieron sus pérdidas semanales, mientras los bonos globales cerraron mixtos. El riesgo país avanzó a 898 puntos, su nivel más alto en casi cinco meses. El S&P Merval retrocedió 2,1%.

Los bonos en dólares cerraron mixtos, con incrementos de hasta 3,2% y caídas de hasta 1,7%, como es el caso del Global 2046 y el Global 2029, respectivamente.

El último dato del riesgo país del 2 de septiembre mostró un valor de 898 puntos básicos y arrojó un salto del 8,3% con respecto al registro anterior. En este contexto, la city pone el ojo en la capacidad de pago de la deuda soberana.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista cerró estable a $ 1.361,5 tras perder $ 11 el martes, luego de que el gobierno blanquearon su decisión de intervenir en el mercado único y libro de cambios a través de las divisas que el Tesoro tiene en las arcas del Banco Central (BCRA). El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 344.136 millones y en futuros u$s 1.415 millones, indicaron fuentes del mercado.

Mercado de cambios

Por su parte, el minorista oficial operó a $ 1.377,10 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central. En el Banco Nación, el billete cotizó a $ 1.375 para la venta.

Al respecto, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, aseguró que el anuncio del Tesoro sucede en un contexto en el que, “si bien no se ha dado una corrida sobre la cotización como en otros episodios de tensión, si viene viéndose una tendencia al incremento en la presión compradora”.

El secretario de Finanzas Pablo Quirno confirmó que el Tesoro utilizará el capital conseguido con el superávit fiscal para intervenir en el mercado y vender dólares, lo que aumentaría la oferta y, por ende, reduciría las cotizaciones de las divisas.

Cruces con bancos

El funcionario quedó envuelto en las últimas horas en una discusión con las entidades financieras. Fue cuando acusó a “un banco chino”, el ICBC, de actuar adrede para meterle presión al dólar el lunes pasado. Dijo que, con una posición cercana a u$s 30 millones, “trató de levantar el precio del dólar y lo hizo, con una suba de $ 40, con un volumen muy chiquito y eso es por la liquidez en el mercado”.

Ante estas declaraciones, varios operadores de la city salieron a recordarle al funcionario que las entidades bancarias no tenían permitido modificar su posición en moneda extranjera el último día hábil del mes, justamente lo que sucedió el viernes 29 de agosto.

Uno de los que alzó la voz ante los dichos de Quirno fue el economista Fernando Marull, socio de FMyA, quien desde su cuenta en X escribió: “Por cambios regulatorios del jueves, los bancos el viernes no podían modificar su posición propia de dólares y lo tenían que hacer desde el lunes”.

Por eso, consideró “poco serio” acusarlos de una maniobra para tratar de subir el precio del dólar. De hecho, las entidades bancarias ya habían salido al cruce del gobierno el mismo viernes, al sostener que estas medidas complicaban la cobertura cambiaria de fin de mes.

Noticias relacionadas
El Santa Fe Business Forum se desarrolla en La Fluvial, de Rosario.

Santa Fe Business Forum: 3 mil rondas de negocios para conectar a empresarios con el mundo

La salida de dólares puso en aprietos al Banco Central.

Lozano: "La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones"

En el Día de la Industria, los diagnósticos sobre el sector son muy crudos.

Día de la Industria: la UIA llamó a firmar un nuevo contrato productivo

Inspiración. El Chapu Nocioni junto al gobernador en el Santa Fe Business Forum.

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro

Ver comentarios

Las más leídas

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

El mensaje de Pillín antes de su asesinato: Que vengan y peleen conmigo

El mensaje de Pillín antes de su asesinato: "Que vengan y peleen conmigo"

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Lo último

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

Reforma constitucional: la Convención avanzó con cambios en el Poder Judicial

Reforma constitucional: la Convención avanzó con cambios en el Poder Judicial

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Encontraron un cadáver con signos de ahorcamiento en un contenedor en Ocampo al 1900

Un cartonero encontró los restos humanos en un contenedor de basura cerca del Parque Independencia y advirtió a los vecinos de la zona
Encontraron un cadáver con signos de ahorcamiento en un contenedor en Ocampo al 1900
El mensaje de Pillín antes de su asesinato: Que vengan y peleen conmigo

Por Martín Stoianovich

Policiales

El mensaje de Pillín antes de su asesinato: "Que vengan y peleen conmigo"

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
La Ciudad

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Reforma constitucional: la Convención avanzó con cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención avanzó con cambios en el Poder Judicial

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
Policiales

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

El mensaje de Pillín antes de su asesinato: Que vengan y peleen conmigo

El mensaje de Pillín antes de su asesinato: "Que vengan y peleen conmigo"

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ovación
Un técnico que jugó y dirigió en Newells va por el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina en el Coloso
OVACIÓN

Un técnico que jugó y dirigió en Newell's va por el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina en el Coloso

Un técnico que jugó y dirigió en Newells va por el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina en el Coloso

Un técnico que jugó y dirigió en Newell's va por el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina en el Coloso

El dramático final de una alpinista que quedó atrapada a 7.200 metros de altura: la declararon muerta

El dramático final de una alpinista que quedó atrapada a 7.200 metros de altura: la declararon muerta

Argentina vs Venezuela: hora, canal y posibles formaciones de los equipos

Argentina vs Venezuela: hora, canal y posibles formaciones de los equipos

Policiales
Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Policiales

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Encontraron un cadáver con signos de ahorcamiento en un contenedor en Ocampo al 1900

Encontraron un cadáver con signos de ahorcamiento en un contenedor en Ocampo al 1900

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

La Ciudad
Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca
La Ciudad

Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Cuánto cuestan los peajes para salir de Rosario por las diferentes rutas y autopistas

Cuánto cuestan los peajes para salir de Rosario por las diferentes rutas y autopistas

Bomberos Voluntarios recibirá un aporte del Concejo Municipal que engrosará sus arcas

Bomberos Voluntarios recibirá un aporte del Concejo Municipal que engrosará sus arcas

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur
La Región

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre
Política

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Alpine decidió reemplazar a Colapinto en la primera práctica del GP de Italia
Ovación

Alpine decidió reemplazar a Colapinto en la primera práctica del GP de Italia

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

Javier Milei: El kirchnerismo va a intentar matarme
Política

Javier Milei: "El kirchnerismo va a intentar matarme"

El Senado debatirá el veto a la ley de discapacidad y la reforma de los DNU
Política

El Senado debatirá el veto a la ley de discapacidad y la reforma de los DNU

Michlig pidió disculpas por un exabrupto en la Convención Reformadora
Política

Michlig pidió disculpas por un exabrupto en la Convención Reformadora

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez en un teatro porteño
Ovación

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez en un teatro porteño

Quedó firme la pena para la jefa de tiratiros contra el Poder Judicial
Policiales

Quedó firme la pena para la jefa de tiratiros contra el Poder Judicial

Hallaron al último evadido de la seccional 21ª viajando en taxi en zona sur
POLICIALES

Hallaron al último evadido de la seccional 21ª viajando en taxi en zona sur

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 
La Ciudad

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

Aumentó el peaje en la autopista a Santa Fe: cuánto cuesta según el vehículo
LA REGION

Aumentó el peaje en la autopista a Santa Fe: cuánto cuesta según el vehículo

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria
Economía

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo
La Ciudad

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: se normaliza la ruta nacional 8
LA REGION

Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: se normaliza la ruta nacional 8

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron
Policiales

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario
Policiales

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta