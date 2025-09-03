La Capital | La Ciudad | Peatonal Córdoba

Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Una histórica marroquinera local lanzó descuentos exclusivos en efectivo y desató un boom en plena peatonal Córdoba

3 de septiembre 2025 · 14:50hs
Decenas de personas hicieron cola en la peatonal Córdoba para aprovechar el “reventón” de Cecchini

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Decenas de personas hicieron cola en la peatonal Córdoba para aprovechar el “reventón” de Cecchini, la histórica marroquinera rosarina fundada en 1989.

En la peatonal Córdoba se pudo observar estos días una postal atípica: una fila de casi una cuadra de personas que aguardaban para ingresar a Cecchini, la tradicional empresa marroquinera rosarina que lanzó un “reventón” de carteras con precios de liquidación.

El local ubicado en Córdoba 1433, esquina Corrientes, anunció que la promoción se extenderá hasta el 6 de septiembre o hasta agotar stock, con una condición clave: los descuentos son válidos solo en efectivo. El aviso en redes sociales se viralizó rápidamente y atrajo a cientos de clientas y clientes que desde temprano se instalaron frente al local para asegurarse los productos rebajados.

"Vine preparada", contó una chica mientras hacía fila y se tomaba unos mates. Solas, en grupos de amigas, con madres, hermanas y días. Nadie quiso perderse la oportunidad de conseguir productos de calidad y marcas reconocidas con precios de liquidación. Pudieron encontrar productos que iban desde los 10 mil a los 20 mil pesos.

Algunas son clientes habituales del comercio, mientras que otras se acercaban por primera vez. Fueron varias las que señalaron a La Capital que aprovechaba la oportunidad “para comprar varias, porque los precios están increíbles”.

filas cecchini

Entre las mesas de liquidación y los estantes rebalsados hay carteras de todos los tamaños, mochilas urbanas, bolsos de viaje, valijas rígidas y accesorios como riñoneras, billeteras y neceseres. La variedad incluía tanto productos de la marca propia de Cecchini como de firmas reconocidas. De todos los colores y para todos los gustos.

En un contexto de caída del consumo y bolsillos ajustados, la posibilidad de acceder a carteras y equipajes a precios de liquidación transformó la semana laboral en la peatonal Córdoba.

El “reventón” que generó furor en la peatonal Córdoba es solo la primera edición de una serie de promociones que Cecchini planea repetir. Así lo anticiparon desde la empresa: “Quedate atento porque esta es solo la primera edición”.

El "reventón" en la peatonal Córdoba

Este viernes, seis parejas, entre las que está la del intendente Pablo Javkin, se casarán en el pasaje Luetich. 

Traje claro, turno previo y varias parejas: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

La UNR lanza la 5ª cohorte del posgrado sobre cannabis para la salud

La UNR capacita a profesionales de la salud en cannabis medicinal: nueva inscripción al posgrado

bulevar segui tendra un parque con juegos en el cantero central 

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

el tiempo en rosario: miercoles con niebla, nubes y rafagas vespertinas

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas

