Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Decenas de personas hicieron cola en la peatonal Córdoba para aprovechar el “reventón” de Cecchini, la histórica marroquinera rosarina fundada en 1989.

En la peatonal Córdoba se pudo observar estos días una postal atípica: una fila de casi una cuadra de personas que aguardaban para ingresar a Cecchini , la tradicional empresa marroquinera rosarina que lanzó un “reventón” de carteras con precios de liquidación.

El local ubicado en Córdoba 1433, esquina Corrientes, anunció que la promoción se extenderá hasta el 6 de septiembre o hasta agotar stock, con una condición clav e: los descuentos son válidos solo en efectivo . El aviso en redes sociales se viralizó rápidamente y atrajo a cientos de clientas y clientes que desde temprano se instalaron frente al local para asegurarse los productos rebajados.

"Vine preparada", contó una chica mientras hacía fila y se tomaba unos mates. Solas, en grupos de amigas, con madres, hermanas y días. Nadie quiso perderse la oportunidad de conseguir productos de calidad y marcas reconocidas con precios de liquidación. Pudieron encontrar productos que iban desde los 10 mil a los 20 mil pesos.

Algunas son clientes habituales del comercio, mientras que otras se acercaban por primera vez. Fueron varias las que señalaron a La Capital que aprovechaba la oportunidad “para comprar varias, porque los precios están increíbles”.

filas cecchini Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Entre las mesas de liquidación y los estantes rebalsados hay carteras de todos los tamaños, mochilas urbanas, bolsos de viaje, valijas rígidas y accesorios como riñoneras, billeteras y neceseres. La variedad incluía tanto productos de la marca propia de Cecchini como de firmas reconocidas. De todos los colores y para todos los gustos.

En un contexto de caída del consumo y bolsillos ajustados, la posibilidad de acceder a carteras y equipajes a precios de liquidación transformó la semana laboral en la peatonal Córdoba.

El “reventón” que generó furor en la peatonal Córdoba es solo la primera edición de una serie de promociones que Cecchini planea repetir. Así lo anticiparon desde la empresa: “Quedate atento porque esta es solo la primera edición”.

El "reventón" en la peatonal Córdoba