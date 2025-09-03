La Capital | Política | EEUU

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción

El gobierno de Donald Trump postergó el entendimiento firmado en julio pasado en medio de las investigaciones por presuntas coimas en la administración de Javier Milei, y que involucran a su hermana, Karina

3 de septiembre 2025 · 15:39hs
EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción

El gobierno nacional y la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires habían anunciado conjuntamente el pasado 28 de julio la puesta en marcha del procedimiento para que la Argentina volviera al Programa de Exención de Visas para ingresa a ese país. Sin embargo, según medios norteamericanos, la administración de Donald Trump puso en pausa la firma del entendimiento por preocupaciones en torno al escándalo de corrupción que salpica a la gestión de Javier Milei, a raíz de la filtración de audios atribuidos al extitular de Agencia de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En detalle, la decisión fue revelada por el sitio Axios, fundado en 2016 por experiodistas de Político, otro de los grandes medios de Estados Unidos dedicado a cubrir la agenda de la Casa Blanca.

El medio norteamericano reveló que una comitiva argentina había viajado a Estados Unidos para cerrar el acuerdo iniciado en julio. Tras ser notificados, los funcionarios argentinos habrían vuelto al país sin lograr la firma del entendimiento.

Según detallaron en EEUU, el secretario de Estado, Marc Rubio, estaría preocupado por el escándalo de corrupción que salpica a las altas esferas del gobierno de Milei, luego de que se dieran a conocer los audios de Spagnuolo que vinculan a altos cargos con un presunto cobro de coimas en ANDIS.

Digamos que no nos pareció bien”, consignó Axios sobre una declaración de un funcionario de la administración Trump. Por el momento, el Gobierno argentino no se expresó sobre las versiones norteamericanas de un posible freno al acuerdo.

El acuerdo inicial para que los argentinos viajen sin visa a EEUU

El inicio del acuerdo se dio en julio, en el marco de la visita oficial de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cuando desde Casa Rosada pusieron en marcha las gestiones para que la Argentina acceda al Visa Waiver Program (VWP). Se trata del mecanismo que habilita a ciudadanos de países miembros a ingresar a territorio estadounidense por turismo o negocios durante un máximo de 90 días, sin necesidad de gestionar una visa.

Fuentes oficiales confirmaron la decisión a Ámbito, aunque aclararon que la definición no está en manos del Ejecutivo argentino. Como sucede con todos los aspirantes al programa, el país deberá cumplir con una serie de exigencias en materia de seguridad, evaluaciones técnicas y estándares internacionales fijados por Washington.

El VWP es administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y reemplaza la visa tradicional por una autorización electrónica conocida como ESTA (Electronic System for Travel Authorization). El trámite se realiza de manera online y suele resolverse en plazos breves. Actualmente, más de 40 naciones forman parte de la iniciativa y, en Sudamérica, solo Chile logró incorporarse.

En caso de concretarse la adhesión, los argentinos quedarían exceptuados de solicitar la visa B1/B2, un requisito que hoy implica entrevistas en consulados, pago de aranceles y demoras que, en muchos casos, superan los seis meses.

Coimas en Discapacidad: todas las respuestas para entender la causa

La filtración de audios de voz atribuidos al ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, desató una polémica por un presunto sistema de retornos del 8% en la compra de medicamentos por parte de esta agencia.

En los audios, que fueron difundidos por el canal de streaming Carnaval y por distintas cuentas en redes sociales, se menciona a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, quien se desempeña como subsecretario de Gestión Institucional. También se nombra a la droguería Suizo Argentina, una empresa cuyo presidente es Jonathan Kovalivker.

En esta nota, todas las respuestas para entender la causa sobre los audios atribuidos a Spagnuolo.

¿Quién es Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo de la ANDIS?

Spagnuolo -el abogado que se desempeñó hasta el jueves en su cargo- tenía encuentros frecuentes con el presidente de la Nación, Javier Milei, a pesar de no ser un funcionario de primera línea, ya que su relación era previa a la llegada al poder del libertario.

Spagnuolo se sumó a las filas de La Libertad Avanza desde sus comienzos: en 2021 fue el 13° candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en la lista que encabezó el propio Milei. También ofició como abogado de Milei en algunas causas iniciadas por el presidente.

De acuerdo con diferentes pedidos de acceso a la información realizados por el Centro de Datos de Chequeado, Spagnuolo es la cuarta persona que más veces ingresó a la quinta presidencial de Olivos: entre enero de 2024 y marzo de 2025 (último dato disponible) registra 38 visitas a la residencia. En ese período sólo fue superado por Iñaki Gutiérrez (asesor de Milei en redes sociales), el economista Juan Carlos De Pablo, y por la kinesióloga personal del Presidente, Leandra Protolongo.

El ex titular de la ANDIS formaba parte del grupo de economistas y amigos del Presidente que se encontraban los domingos en Olivos a escuchar ópera. El 10 de noviembre de 2024, según surge de los registros oficiales, coincidió también con Mauricio Novelli, un trader involucrado en el caso $LIBRA.

La separación de Spagnuolo de su cargo fue dispuesta por el Decreto N|599/25, publicado en el Boletín Oficial.

¿Qué dicen los audios atribuidos a Spagnuolo?

En los audios que se le atribuyen, Spagnuolo dice: “Me están desfalcando la agencia”. Y menciona que el director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini -que fue echado de la agencia junto a Spagnuolo-, “tiene que recaudar de los medicamentos y lo sube arriba” (en alusión a que esa recaudación presuntamente se entrega a funcionarios superiores).

Además, el ex funcionario asegura que le advirtió al presidente sobre los presuntos hechos de corrupción a los que refiere.

Los audios fueron peritados a pedido de la ONG Chequeado por la empresa especializada BlackVOX, que los comparó con registros públicos de Spagnuolo y determinó que existe evidencia de que ambas grabaciones fueron emitidas por la misma persona. “Con el nuevo audio dubitado se confirma que la voz del hombre es la misma de la indubitada”, señalaron textualmente.

¿Qué medidas adoptó la Justicia frente a la denuncia presentada por este tema?

Tras la difusión de esos audios, el abogado Gregorio Dalbón -quien patrocinó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en diferentes causas- denunció penalmente a los hermanos Milei, a Eduardo Menem, a Spagnuolo y a Kovalivker por el presunto delito de pago de coimas en la compra de medicamentos.

La causa tramita en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal federal Franco Picardi.

En la mañana del viernes 22 de agosto, se dispusieron las primeras medidas de prueba y fueron allanados varios domicilios, la empresa investigada y la ANDIS. El juez dictó el secreto de sumario.

Dalbón contó que se hicieron “más de 14 allanamientos, se han secuestrado más de US$ 200 mil de uno de los familiares del señor Kovalivker que es el dueño de la droguería Suizo Argentino con sobres separados, es decir, que era dinero para darle a diferentes personas”.

¿Quién es “Lule” Menem, mencionado en los audios donde se habla de coimas?

“Lule” Menem -quien aparece mencionado en los audios atribuidos a Spagnuolo- trabaja codo a codo con Karina Milei en el armado político de La Libertad Avanza, pero también en el día a día de la gestión: es subsecretario de Gestión Institucional, y está bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de la hermana del presidente. En los ‘90 fue secretario privado de Eduardo Menem y luego trabajó con el ex presidente de la Nación Carlos Menem en el Senado.

El funcionario declaró un patrimonio de $ 4,8 millones, una reducción del 30% respecto de lo declarado en 2023. Solamente declaró ahorros en pesos, créditos a favor con la AFIP y una camioneta Hyundai Tucson, pero que figura sin valoración.

¿Qué se sabe sobre la droguería Suizo Argentina?

La droguería Suizo Argentina -que aparece mencionada en los audios atribuidos a Spagnuolo como intermediaria para los supuestos pagos- es de la familia Kovalivker, que ha ganado licitaciones con el Estado nacional y algunas provincias del noreste y noroeste del país. Se dedica a la comercialización y distribución de medicamentos e insumos médicos.

De acuerdo con los datos de la Inspección General de Justicia, la empresa fue inscripta como sociedad por acciones el 26 de septiembre de 2011, y entre las autoridades figuran: Eduardo Jorge Kovalivker, Jonathan Simón Kovalivker, Emmanuel Kovalivker, Néstor Osvaldo Kovalivker, León Kovalivker y Marcos Paul Kovalivker.

Entre 2024 y 2025, Suizo Argentina logró adjudicaciones significativas en el sector público de salud. También ganó licitaciones en otras provincias, como San Luis, Entre Ríos y La Pampa.

Tras el escándalo por la difusión de los audios, la droguería publicó un comunicado en redes sociales, que fue compartido por el presidente Milei. El texto dice: “En todo momento y, en particular frente a las circunstancias que son de público conocimiento, la empresa, sus directivos y accionistas se encuentran a derecho y a plena disposición de los organismos de contralor, así como de cualquier poder del Estado, a fin de brindar toda la información de utilidad que permita esclarecer los hechos bajo investigación, en el pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes”.

Noticias relacionadas
Asoma un sesión caliente en el Senado de la Nación.

El Senado debatirá el rechazo al veto a la ley de discapacidad y la reforma de los DNU

La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme, afirmó Milei.

Javier Milei: "El kirchnerismo va a intentar matarme"

La Reforma constitucional se mete en la definición de los cambios en el Poder Judicial.

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios del Poder Judicial

asi es la boleta unica para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Ver comentarios

Las más leídas

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Lo último

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción

Jorge Sampaoli asume en Atlético Mineiro: sus primeras frases al llegar a Belo Horizonte

Jorge Sampaoli asume en Atlético Mineiro: sus primeras frases al llegar a Belo Horizonte

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

"Que vengan y peleen conmigo": el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

En la reciente acusación a la banda de Los Menores y al nuevo jefe de la barra de Central se explica parte del contexto que decantó en el asesinato de Pillín Bracamonte

Que vengan y peleen conmigo: el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

Por Martín Stoianovich

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción

Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

El secuestro de una moto robada echó luz sobre una saga de crímenes en la zona oeste
Policiales

El secuestro de una moto robada echó luz sobre una saga de crímenes en la zona oeste

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu
POLICIALES

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Primera acusación a Los Menores, la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Primera acusación a Los Menores, la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Ovación
Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?
OVACIÓN

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Lionel Scaloni: Si es verdad que será el último partido de Messi en el país, hay que disfrutarlo

Lionel Scaloni: "Si es verdad que será el último partido de Messi en el país, hay que disfrutarlo"

El insólito posteo de Boca en el momento en que se confirmaba la internación de Russo

El insólito posteo de Boca en el momento en que se confirmaba la internación de Russo

Policiales
El secuestro de una moto robada echó luz sobre una saga de crímenes en la zona oeste
Policiales

El secuestro de una moto robada echó luz sobre una saga de crímenes en la zona oeste

Que vengan y peleen conmigo: el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

"Que vengan y peleen conmigo": el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Detuvieron a cuatro hombres tras un posible intento de usurpación con una mujer cautiva

Detuvieron a cuatro hombres tras un posible intento de usurpación con una mujer cautiva

La Ciudad
Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Traje claro, turno previo y varias parejas: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

Traje claro, turno previo y varias parejas: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

La UNR capacita a profesionales de la salud en cannabis medicinal: nueva inscripción al posgrado

La UNR capacita a profesionales de la salud en cannabis medicinal: nueva inscripción al posgrado

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

Aumentó el peaje en la autopista a Santa Fe: cuánto cuesta según el vehículo
LA REGION

Aumentó el peaje en la autopista a Santa Fe: cuánto cuesta según el vehículo

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria
Economía

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo
La Ciudad

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: habilitan el tránsito en la ruta nacional 8
LA REGION

Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: habilitan el tránsito en la ruta nacional 8

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron
Policiales

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario
Policiales

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Newells pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país
Economía

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país

Victoria Villarruel vivió un tenso momento en una fábrica de neumáticos
Política

Victoria Villarruel vivió un tenso momento en una fábrica de neumáticos

Lozano: La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones
Economía

Lozano: "La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones"

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía
POLICIALES

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente
La Ciudad

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro
Economía

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio
Economía

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres
Policiales

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres

No hay que ser superhéroe: Guinness propone récords para gente común
Información General

No hay que ser superhéroe: Guinness propone récords para "gente común"

Operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma

Por Matías Petisce
La Ciudad

Operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto
La Ciudad

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto