Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Ocurrió en La Plata. Una pericia psicológica reveló que la mujer tiene una personalidad de base psicótica, interpretaciones delirantes y episodios alucinatorios

3 de septiembre 2025 · 20:02hs
Un hombre de La Plata recuperó la libertad después de permanecer detenido durante cuatro años, al comprobarse que era falsa la denuncia por el abuso sexual de sus hijas que había radicado la madre de la nena tras un conflictivo proceso de separación.

El caso se derrumbó en tribunales tras comprobarse que no había pruebas en contra de Ezequiel Ríos y que las menores habrían sido influenciadas por su madre para incriminarlo.

Este miércoles la fiscal del juicio, Leyla Aguilar, desistió de la acusación en el debate oral que se llevó adelante en el Fuero Penal de calle 8 entre 56 y 57. “Las pericias psicológicas al imputado dieron bien y a la denunciante mal”, sostuvo.

La funcionaria explicó que “los informes sostienen que las menores fueron influenciadas en su discurso por la madre para declarar contra el padre”. Los estudios médicos realizados a las niñas revelaron que no había lesiones compatibles con abusos sexuales y los dichos de las menores presentaban contradicciones frente a las pruebas científicas.

Ríos había sido detenido el 10 de mayo de 2021, luego de la denuncia radicada por su exesposa, Roxana Mercedes Jaimes. Desde 2018 no podía tener contacto con sus hijas por disposición del Juzgado de Familia N°5.

La mujer había afirmado durante el proceso que hizo "entre 17 y 18 denuncias penales" contra su expareja y el hermano, Bruno Ríos, empleado de la Corte Suprema de Justicia por hostigamiento. "Siempre frenan las denuncias, imagino que es el hermano porque tiene poder", indicó en 2021.

Cuatro años preso

El abogado defensor, Matías Pietra Sanz, cargó contra la investigación inicial: “El fiscal Álvaro Garganta ocultó pruebas y elevó a juicio una investigación mal hecha y sin elementos. Vamos a ir contra la denunciante y contra los funcionarios judiciales que impulsaron esta causa”.

Finalmente, los jueces del Tribunal Oral y Criminal N°3 de La Plata —Andrés Vitali, Eduardo Domenech y Santiago Paolini— convalidaron la postura de la fiscal y ordenaron archivar el expediente.

El informe pericial al que se sometió la mujer reveló que presenta una estructura de personalidad de base psicótica, con pérdida de contacto con la realidad, interpretaciones delirantes y episodios alucinatorios. Según los especialistas, esa condición pudo haber influido directamente en el relato de sus hijas. “La psiquis de Jaimes se encuentra ampliamente comprometida, es una mente alterada que puede psicotizar a los hijos”, sostiene el documento judicial.

En contraste, la evaluación psicológica de Ríos arrojó resultados opuestos ya que “no se corresponde con una estructura perversa ni psicopática, ni presenta deterioro cognitivo ni debilidad mental”.

La denunciante se encuentra en Santiago del Estero con sus hijas y no asistió al debate, ausencia que el abogado Pietra Sanz interpretó "como una fuga. Haremos todo lo posible por revincular a Ríos con sus hijas”.

