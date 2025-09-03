La Capital | Zoom | Shrek

¿Qué es el "Shreking"?: El término viral inspirado en "Shrek" sobre las relaciones amorosas "dispares"

La historia de Fiona y el ogro Shrek se usa como ejemplo en las redes sociales para la elección de una pareja "inferior" según los estándares de belleza

3 de septiembre 2025 · 15:53hs
Un término viral se inspira en la película Shrek

Un término viral se inspira en la película "Shrek"

Cada vez son más términos nacidos en las redes sociales que se incorporan al vocabulario cotidiano. En ese sentido, hace un tiempo la palabra "Shreking" comenzó a circular en la web y se volvió viral. Esta palabra se inspira en la película "Shrek" y se refiere a las relaciones amorosas.

En particular, este término que se popularizó en redes hace referencia a elegir una pareja que no cumpla con los "estándares de atracción física" a cambio de recibir un trato más "considerado" o mejor.

El "shreking" recuerda a la película de DreamWorks, en la que la princesa Fiona se enamora del ogro Shrek. Sin importar las apariencias, la pareja construye una familia y tienen un final feliz.

>> Leer más: Tralalero Tralalá y Bombardilo Cocodrilo: de qué se trata la tendencia del Brainrot italiano

Qué es el término viral "shreking"

"Shreking" es un juego de palabras entre "setting" (conformarse, en ingles) y Shrek, el nombre del ogro protagonista de la película animada. El término se viralizó sobre todo en TikTok, donde los usuarios comparten sus experiencias personales en relaciones que se enmarcan dentro de la categoría viral "shreking". También se generaron todo tipo de memes en relación a esta palabra,

En particular, el shreking consiste en la elección consciente de una pareja que, según los estándares de al sociedad, es menos atractiva o exitosa. La idea es que dicha elección resulte en una pareja más leal y cariñosa, ya que, teóricamente, tendría menos opciones.

En otras palabras, en el shreking se elige a una pareja "más fea" (o menos exitosa) con la esperanza de ser "mejor tratado" y que esto permita protegerse de la infidelidad y conseguir más control en la relación.

Embed
@gaberocksssss Shreking is for anyone who is really traumatized #fyp #shrek #shrekislove #dating #shrekking original sound - Gaberockss

En cuanto a esta tendencia, los expertos advierten que una relación basada en este tipo de cálculo puede no ser saludable. El problema es comenzar un vínculo con alguien al que se considera "inferior" físicamente con la idea de recibir un mejor trato por esta característica física.

Noticias relacionadas
Una participante denunció de fraude al programa La Voz Argentina

Nueva polémica en "La Voz Argentina": otra participante acusó al programa de fraude

Emilia Attias respondió por Instagram a los rumores de que estaría esperando un hijo junto a su nueva pareja

Emilia Attias respondió a los rumores de embarazo y usó una particular frase

Luck Ra tuvo que tomar la decisión más difícil en La Voz Argentina

Triple empate y noche de tensión en "La Voz Argentina": Luck Ra tomó la decisión más difícil

Inés Estévez y Germán Palacios protagonizan y dirigen El hombre inesperado, la obra que se podrá ver este viernes 5 en el Teatro Broadway

Inés Estévez y Germán Palacios llegan a Rosario con "El hombre inesperado"

Ver comentarios

Las más leídas

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Que vengan y peleen conmigo: el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

"Que vengan y peleen conmigo": el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

Primera acusación a Los Menores, la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Primera acusación a Los Menores, la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Lo último

El capo narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión en Rosario

El capo narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión en Rosario

Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca

Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión al presidente de Newells

Quedó preso "Dibu" Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión al presidente de Newell's

Quedó preso "Dibu" Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión al presidente de Newell's

El barrabrava de 39 años, ligado al "Pollo" Vinardi, fue imputado como miembro de la asociación ilícita liderada por "Pupito" Avalle y vinculada con la banda de Los Monos

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión al presidente de Newells
El capo narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión en Rosario
Policiales

El capo narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión en Rosario

Bar rosarino estafado: ocho jóvenes merendaron y pagaron con una transferencia trucha
La Ciudad

Bar rosarino estafado: ocho jóvenes merendaron y pagaron con una transferencia trucha

Que vengan y peleen conmigo: el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Que vengan y peleen conmigo": el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Que vengan y peleen conmigo: el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

"Que vengan y peleen conmigo": el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

Primera acusación a Los Menores, la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Primera acusación a Los Menores, la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Ovación
El debut tendrá que esperar: Facundo Buonanotte no fue convocado para el próximo partido del Chelsea
OVACIÓN

El debut tendrá que esperar: Facundo Buonanotte no fue convocado para el próximo partido del Chelsea

El debut tendrá que esperar: Facundo Buonanotte no fue convocado para el próximo partido del Chelsea

El debut tendrá que esperar: Facundo Buonanotte no fue convocado para el próximo partido del Chelsea

Jorge Sampaoli asume en Atlético Mineiro: sus primeras frases al llegar a Belo Horizonte

Jorge Sampaoli asume en Atlético Mineiro: sus primeras frases al llegar a Belo Horizonte

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Policiales
El capo narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión en Rosario
Policiales

El capo narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión en Rosario

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión al presidente de Newells

Quedó preso "Dibu" Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión al presidente de Newell's

El secuestro de una moto robada echó luz sobre una saga de crímenes en la zona oeste

El secuestro de una moto robada echó luz sobre una saga de crímenes en la zona oeste

Que vengan y peleen conmigo: el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

"Que vengan y peleen conmigo": el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

La Ciudad
Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca
La Ciudad

Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca

Bar rosarino estafado: ocho jóvenes merendaron y pagaron con una transferencia trucha

Bar rosarino estafado: ocho jóvenes merendaron y pagaron con una transferencia trucha

Cuánto cuestan los peajes para salir de Rosario por las diferentes rutas y autopistas

Cuánto cuestan los peajes para salir de Rosario por las diferentes rutas y autopistas

Bomberos Voluntarios recibirá un aporte del Concejo Municipal que engrosará sus arcas

Bomberos Voluntarios recibirá un aporte del Concejo Municipal que engrosará sus arcas

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez y revolucionó un teatro porteño
Ovación

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez y revolucionó un teatro porteño

Alerta vial: escasa visibilidad por neblina y lloviznas en rutas de la región
LA REGION

Alerta vial: escasa visibilidad por neblina y lloviznas en rutas de la región

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial
Policiales

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Hallaron al último evadido de la Seccional 21ª viajando en taxi en zona sur
POLICIALES

Hallaron al último evadido de la Seccional 21ª viajando en taxi en zona sur

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 
La Ciudad

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

Aumentó el peaje en la autopista a Santa Fe: cuánto cuesta según el vehículo
LA REGION

Aumentó el peaje en la autopista a Santa Fe: cuánto cuesta según el vehículo

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria
Economía

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo
La Ciudad

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: habilitan el tránsito en la ruta nacional 8
LA REGION

Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: habilitan el tránsito en la ruta nacional 8

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron
Policiales

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario
Policiales

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Newells pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país
Economía

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país

Victoria Villarruel vivió un tenso momento en una fábrica de neumáticos
Política

Victoria Villarruel vivió un tenso momento en una fábrica de neumáticos

Lozano: La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones
Economía

Lozano: "La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones"

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía
POLICIALES

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente
La Ciudad

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro
Economía

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro