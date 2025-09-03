Miguel Ángel Russo seguirá internado en Buenos Aires al menos un día más

Los médicos decidieron mantenerlo en observación hasta que no queden rastros de la infección urinaria

El técnico Miguel Ángel Russo seguirá internado en una clínica porteña al menos un día más, ya que los médicos decidieron mantenerlo en observación hasta que no queden rastros de la infección urinaria.

El DT de Boca Juniors fue ingresado el lunes en el instituto Fleni luego de que los exámenes de orina mostraran algunos problemas. Pasó la noche del martes en una sala común y con suero, por donde lo mantuvieron hidratado y le administraron antibióticos para la infección. Si bien confiaba en que podría recibir el alta en la mañana de este miércoles, los médicos prefirieron seguir de cerca el tratamiento. Podría dejar el sanatorio este jueves pero dependerá de la evolución de su salud.

Mientras tanto, Claudio Úbeda quedó a cargo de los entrenamientos de Boca hasta la vuelta de Russo.

La internación se produjo a menos de dos semanas del próximo partido de Boca, que será contra Central en el Gigante. El encuentro se jugará el domingo 14 de septiembre y hasta el momento es una incógnita si el técnico podrá estar presente.

El ex-Central, de 69 años, fue diagnosticado en 2017 con un cáncer de próstata, cuando era el entrenador de Millonarios de Bogotá. En aquellos días, Russo se sometió a un exigente tratamiento de quimioterapia, pero siguió trabajando y no dejó nunca de dirigir al equipo.