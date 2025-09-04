La Capital | La Región | Carcarañá

Carcarañá: bajan las aguas, pero sigue el alerta por la crecida del río

El desborde sigue anegando barrios y asentamientos. La ruta 9 permanece cortada, y hay unos 25 evacuados en el parque Sarmiento y otros 50 autoevacuados. Piden que se levante el peaje de la autopista a Córdoba

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

4 de septiembre 2025 · 06:10hs
En el río Carcarañá en pleno barrio El Formoseño bajaron un poco las aguas

En el río Carcarañá en pleno barrio El Formoseño bajaron un poco las aguas, pero prevalece el alerta.

"Ahora hay que esperar que la naturaleza haga lo suyo y nos permita volver a la normalidad", le dice un vecino del barrio El Formoseño (Correa) a La Capital mientras su mujer le pasa agua lavandina al piso de la entrada a la vivienda que ocupan en los márgenes del río Carcarañá a metros del Puente de Hierro donde pertenece la mayoría de los evacuados que aún están refugiados en el parque Sarmiento. Carcarañá y Correa siguen con atención la evolución de las aguas, en medio de un estado de alerta que no cesa. El intendente de la primera localidad exigió que se levante el peaje de la autopista para permitirles a los habitantes de la región a que transiten con mayor facilidad ante el corte de la antigua ruta 9, tomada por las aguas.

Bajo un estado de emergencia hídrica, los habitantes de esta localidad, a 53 kilómetros al oeste de Rosario, siguen con atención los reportes meteorológicos y aún prevalece la angustia y la tensión. "Seguimos en alerta, porque las descargas de muchos afluentes sobre el río puede complicar las cosas. Por ahora, la situación permanece estable", destacó la secretaria de gobierno de Carcarañá, Mariela Coy.

>>Leer más: Desbordó el Carcarañá, inundó viviendas y cortó la antigua ruta 9

crecida7

En el territorio lindero al Carcarañá

Barrio El Formoseño es un asentamiento consolidado hace décadas que creció sobre los márgenes del río, del lado del departamento Iriondo, hacia Correa. Allí, la pobreza, indigencia y el sacrificio cotidiano son moneda corriente entre estos vecinos que se ayudan entre sí, y conviven con el fantasma de las inundaciones cada vez que se desata una tormenta de magnitud. Pocos olvidan que en 2012 y luego en 2015 el barrio quedó bajo agua. En estas oportunidades no hubo mucho tiempo para reaccionar, como esta vez cuando muchos pudieron llevarse las cosas de valor con los parientes y poner a resguardo a las mujeres y los niños.

>>Leer más: Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur de Santa Fe

Con el agua a centímetros de su vivienda, con años 30 viviendo cerca del Puente de Hierro, Esther vive con las inundaciones en su cabeza. "Ya perdimos todo una vez, en la segunda también. Y así hasta que uno se va haciendo conocedor del río y toma las precauciones", comenta mientras gran parte de los muebles están sobre el techo de su casa y otros elementos los llevaron al pueblo. Muchos de los vecinos fueron al refugio del Parque Sarmiento, particularmente sobre el fondo del barrio en una pendiente de los pasillos que deja a varias casas vulnerables. Su pareja comenta que en 2010, una crecida fue de madrugada y los dejó sin capacidad de reacción. "Nos llevó todo de noche y con todo oscuro no hubo mucho que hacer", comenta.

crecida3

Roberto tiene 39 años y de pibe vive en El Formoseño. Justo enfrente está el Puente de Hierro y aguas arriba El Solar. "Te agarra tristeza cuando viene el agua. Esta vuelta estuvieron precavidos porque los bomberos vinieron a avisar. La más jodida fue la de 2012. Muchos vecinos perdieron todo en el río. Esta vez se dijo temprano y la gente pudo poner los muebles arriba y actuar a tiempo", comentó durante la recorrida que hizo este diario en función de la advertencia recibida.

Por los pasillos, aún cubiertos de barro y charcos, la calle paralela al río lleva hacia los fondos del asentamiento. Sabrina coincide que la crecida de este 2025 fue más permisiva. "La del 2012 que fue de noche, fue terrible", repasa. "Se sufre al dejar la casa, pero hay que hacerlo por precaución, por los niños. Ahora, gracias a Dios, la estamos pasando no tan mal. Parece que bajó un poquito, pero no sabemos si falta venir agua; tenemos incertidumbre", dice asustada y detalla que tomó a sus hijos y se fue al pueblo, a la casa de su abuela. Con el agua a dos metros, y con su vivienda en la fila del medio, zafó de lo peor.

crecida4

Chamamé, aguas y naturaleza

Es hora de una merienda comunitaria, las mesas están sobre los pasillos, los chicos juegan entre los perros y el barro. Suena un chamamé. El Tape es experto en destreza criolla y jineteada. Su nombre en el DNI es Juan David Cardozo. De fino bigote, gorro con una estrella roja estampada en la frente, el hombre vio que se venía la crecida. Hizo barreras con bolsas de arena; pese a ello le entraron 5 centímetros a su casa. "Esto es parte de la naturaleza, y contra ello no se puede hacer nada. Pero tuvimos casi un día para prepararnos. Tenemos familia en el pueblo, llevamos las cosas de valor, y nos sentamos a esperar el agua que hiciera su trabajo. Hay gente que está peor. La llevamos bien", resumió para admitir: "Nos agarra la impotencia, es algo muy triste, con incertidumbre porque cuando se viene no se puede hacer nada". El Tape se quedó de sereno solo defendiendo lo suyo, hasta las herramientas las dio al cuidado de familiares. Este miércoles su señora regresó y se puso a baldear con lavandina y productos para higienizar los pisos.

La inundación a Alejandro le produjo un daño mayor que a su vecino. Con la última subida del domingo y la del lunes, le estancó el agua en todo el patio. Se veían las paredes mojadas. "Es la cuarta que me agarra. Intenté ser previsor, estoy más canchero para lo que se ve venir, y pongo todo arriba. Mandé a la familia a la casa de mi suegro al pueblo, y me quedé porque nunca falta el pícaro que quiera llevarme algo", dice este hombre de 45 años, que desde los 8 años vive ahí. "Ahora a esperar, luego a limpiar y a parar la oreja para saber cuánto llovió y dónde, para estar advertido. Me informo en las ciudades vecinas para tomar precauciones", indicó el hombre que dejó las gallinas en los altos de la vivienda. "Uno lucha con lo que tiene", resumió. La madre que vive al lado, y su hermana que está más cerca del Carcarañá tuvieron que evacuarse.

crecida1

El parque Sarmiento es un predio dentro de Carcarañá de 32 hectáreas junto al río, con hileras de sauces, pinos eucaliptus, robles y fresnos, y el sonido de los pájaros. Cuenta con piletas y mucho verde y es un lugar turístico elegido sobre todo en verano. En la actualidad su albergue y cabañas son el refugio para unos 25 habitantes que tuvieron que ser evacuados y permanecen allí hasta que bajen las aguas.

En la zona llovieron 100 milímetros durante el pasado fin de semana, pero el anegamiento de su afluente es más complejo que una tormenta focalizada. En sus 240 kilómetros de extensión, el río arrastra mucha agua desde localidades cordobesas como Arequito, Arteaga y Cruz Alta. Sobre el perfil del Anfiteatro que se encuentra de espaldas al río, este miércoles por la tarde, se apreciaba el efecto del desborde sobre un pared blanca y ejercía una suerte de pluviómetro. El agua aún ocupada una parte de la superficie, pero se podía ver cómo el máximo había llegado uno 20 centímetros por encima.

crecida2

24 horas decisivas en alerta

"Nos pusimos en alerta ya desde el sábado pasado. Hace 10 años ya tenemos experiencia de lo que hay que hacer. Tenemos un barrio cerca de las barrancas del Puente de Hierro donde viven más de 100 familias donde pasó lo más complicado. Aquí en el parque Sarmiento tenemos 25 personas contenidas y las trajimos porque es complejo este lugar. Se hizo una contención con todas las instituciones", le indicó a La Capital el intendente de Carcarañá, Miguel Ángel Vázquez.

Con el puente de la vieja ruta 9 clausurado y con agua sobre la calzada y con 30 días por delante para ver cómo ha quedado la base del puente y el pavimento, aún resta mucho por hacer.

"Se produjo una estabilidad en el caudal, y daría lugar a una posible bajante. Pero hay que esperar 24 horas, para ver si hay un límite máximo con otro pico. Siempre hay que estar alerta, no se contemplan mediciones de campos, otros afluentes y descargas. El pico habría pasado aguas arriba y no debería crecer más, pero tenemos un día más por delante que resultará definitivo", indicó Coy.

Se montó un operativo y refugio en el parque Sarmiento para evacuar vecinos, con la habilitación del albergue y cabañas. Pero hay que sumarle otros 50 autoevacuados en la zona más afectada.

crecida5

Barreras levantadas

Por último, Vázquez enfatizó que hará un pedido expreso a las autoridades que administran la autopista Rosario-Córdoba para que se levanten las barreras a la altura de Carcarañá en ambos sentidos circulatorios.

"No tenemos ruta alternativa, que sería la vieja ruta 9, porque está inhabilitada por 30 días. Hemos hecho un pedido concreto. Deben dejar pasar a los vecinos, maestros, habitantes y pedimos por nota a la gerencia que permitan el acceso a los vecinos de Cañada de Gómez, Correa: Nos presentaremos en la Justicia para que todos los argentinos que viajen y lleguen a la estación de peaje puedan pasar porque no hay camino alternativo. Si no lo hacen, lo judicializaremos. La gente tiene el derecho", finalizó.

crecida6

Noticias relacionadas
En Argentina esta experiencia se replica desde el año 2018 en el XLab Rosario, el cual funciona en las instalaciones del Laboratorio Max Planck de dicha ciudad, atrayendo a unos 2.000 estudiantes por año. 

TecnoLagos expande sus vínculos internacionales con Alemania en el campo científico y educativo

La proximidad entre zonas fumigadas y viviendas expone a la población a compuestos tóxicos, eje central del fallo judicial que reconoció el daño ambiental y sanitario.

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Jornada de puertas abiertas en el Liceo Aeronáutico Militar de Funes.

Jornada de puertas abiertas en el Liceo Aeronáutico Militar

la localidad de maria teresa enfrenta las secuelas de 300 milimetros de lluvia

La localidad de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia

Ver comentarios

Las más leídas

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Lo último

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Carcarañá: bajan las aguas, pero sigue el alerta por la crecida del río

El desborde sigue anegando barrios y asentamientos. La ruta 9 permanece cortada, y hay unos 25 evacuados en el parque Sarmiento y otros 50 autoevacuados. 
Carcarañá: bajan las aguas, pero sigue el alerta por la crecida del río

Por Lucas Ameriso

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle
Policiales

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo
POLICIALES

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Ovación
El karma de Newells en 2025: los muy malos malos arranques en los torneos locales

Por Hernán Cabrera
Ovación

El karma de Newell's en 2025: los muy malos malos arranques en los torneos locales

El karma de Newells en 2025: los muy malos malos arranques en los torneos locales

El karma de Newell's en 2025: los muy malos malos arranques en los torneos locales

¡No te vayas, campeón! Lionel Messi y su último partido en Argentina por eliminatorias

¡No te vayas, campeón! Lionel Messi y su último partido en Argentina por eliminatorias

Miguel Ángel Russo seguirá internado en Buenos Aires al menos un día más

Miguel Ángel Russo seguirá internado en Buenos Aires al menos un día más

Policiales
Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo
POLICIALES

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

La Ciudad
Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos
La Ciudad

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca

Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses
Economía

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

El motoquero que rescató a Espert es un barra acusado de intento de homicidio
politica

El motoquero que "rescató" a Espert es un barra acusado de intento de homicidio

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Policiales

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu
POLICIALES

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento
La Ciudad

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial
Información General

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste
Policiales

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur
La Región

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre
Política

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

El kirchnerismo va a intentar matarme, aseguró Javier Milei
Política

"El kirchnerismo va a intentar matarme", aseguró Javier Milei

El Senado debatirá el veto a la ley de discapacidad y la reforma de los DNU
Política

El Senado debatirá el veto a la ley de discapacidad y la reforma de los DNU

Michlig pidió disculpas por un exabrupto en la Convención Reformadora
Política

Michlig pidió disculpas por un exabrupto en la Convención Reformadora

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez en un teatro porteño
Ovación

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez en un teatro porteño

Quedó firme la pena para la jefa de tiratiros contra el Poder Judicial
Policiales

Quedó firme la pena para la jefa de tiratiros contra el Poder Judicial

Hallaron al último evadido de la seccional 21ª viajando en taxi en zona sur
POLICIALES

Hallaron al último evadido de la seccional 21ª viajando en taxi en zona sur

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 
La Ciudad

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 