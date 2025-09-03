La Capital | Política | Felipe Michlig

Felipe Michlig pidió disculpas públicas por un exabrupto en la Convención Reformadora

El diputado provincial se refirió al comentario agresivo sobre el libertario Nicolás Mayoraz cuando se levantó la sesión en la Legislatura de Santa Fe

3 de septiembre 2025 · 10:26hs
Felipe Michlig fue designado presidente de la Convención Reformadora en julio.

LA CAPITAL/Leonardo Vincenti

Felipe Michlig fue designado presidente de la Convención Reformadora en julio.

El presidente de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, Felipe Michlig, publicó este martes un pedido de disculpas público por una reacción que tuvo tras el final de la sesión del día anterior en la capital provincial. "Fue claramente un exabrupto", aseguró en cuanto al comentario que hizo tras una discusión con Nicolás Mayoraz.

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) reconoció que su expresión contra el representante de La Libertad Avanza (LLA) quedó fuera de lugar, pero enfatizó que la charla privada se filtró porque un micrófono quedó abierto. A continuación, responsabilizó al legislador opositor por la "atmósfera hostil que se generó" en la Legislatura.

"En todas las sesiones plenarias y en la comisión de Labor Parlamentaria, el convencional siempre contó de mi parte con todas las consideraciones reglamentarias y personales debidas", sostuvo el legislador. A continuación se comprometió a seguir tratando a Mayoraz con "cordialidad y máximo respeto", al igual que al resto de los representantes.

¿Qué dijo Felipe Michlig de Nicolás Mayoraz?

Mientras presidía la sesión que concluyó con la aprobación del régimen municipal de la nueva Constitución de Santa Fe, Michlig criticó al diputado nacional libertario y tildó de "provocador". Cuando se levantó la sesión plenaria, el presidente de la Convención Reformadora aún tenía abierto el micrófono y se escuchó la siguiente frase: "Lo voy a c... a trompadas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/felipemichlig/status/1962984284773306862&partner=&hide_thread=false

"Usted no fundamenta absolutamente nada", exclamó previamente el dirigente radical mientras Mayoraz le hablaba desde su banca. Al día siguiente hizo un descargo en redes sociales y advirtió que el referente mileísta "siempre actuó de manera obstruccionista" en el debate sobre la modificación de la máxima ley provincial.

>> Leer más: La Convención aprobó la autonomía municipal y Rosario podrá tener su carta orgánica

Michlig decidió abordar la cuestión públicamente ante la repercusión que tuvo la transmisión en vivo desde la Legislatura. En este sentido, manifestó: "Pido las disculpas del caso a quien se haya sentido ofendido por dicho comentario, más allá de que sea en términos personales y en una conversación privada".

Dentro de este mensaje, el legislador provincial reiteró su rechazo a la postura de Mayoraz en el debate. "De esas exposiciones quedó en claro para qué vino a esta convención: trabajar para su fracaso, apartándose del mandato popular", sentenció.

La respuesta de Nicolás Mayoraz

Antes del comunicado con las disculpas, el representante de LLA opinó que el dirigente radical "está muy nervioso por la posibilidad de un fallo judicial que anule todo el proceso". Así se refirió al reciente dictamen de la sala I de la Cámara Civil y Comercial de la capital provincial sobre el dictamen de la Fiscalía de Cámaras de Rosario para admitir un recurso de amparo contra la reforma constitucional.

"Uno entiende que en una convención puedan criticar lo que dice. Lo hace cada uno en su discurso y es parte de la discusión política", manifestó Mayoraz. No obstante, consideró que el presidente del cuerpo debe "mantener un lugar imparcial y neutral" para dirigir la discusión.

El diputado nacional se mostró "seguro" de que Michlig le faltó el respeto en la sesión plenaria y aclaró que ya se había retirado cuando se produjo el exabrupto. "Me levanté de la banca cuando vi ese destrato y ese modo de dirigirse hacia mí y hacia la banca. Yo presido un bloque de 10 convencionales, hemos presentado dictámenes de minoría de todos los puntos. Por lo tanto, siempre tenemos que poder hablar y fundamentar nuestra posición", argumentó.

Noticias relacionadas
asi es la boleta unica para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Victoria Villarruel en la fábrica de neumáticos Fate. 

Victoria Villarruel vivió un tenso momento en una fábrica de neumáticos

Cristina Kirchner se despachó en redes sociales con nuevos cuestionamientos a Javier Milei.

Mensaje de Cristina a Milei: "¡La vas a chocar mal! Quemaste los libritos de la Escuela Austríaca"

Patricia Bullrich sostuvo que personas ligadas a servicios de inteligencia rusos estuvieron detrás de la filtración de los audios de Karina Milei

La embajada de Rusia negó estar vinculada a la filtración de los audios de Karina Milei: "Es irracional"

Ver comentarios

Las más leídas

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Lo último

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Tarjeta Sube: las 5 preguntas clave para entender cómo mantener los beneficios

Tarjeta Sube: las 5 preguntas clave para entender cómo mantener los beneficios

Nueva polémica en La Voz Argentina: otra participante acusó al programa de fraude

Nueva polémica en "La Voz Argentina": otra participante acusó al programa de fraude

Pergamino pone límite al veneno y logra un dictamen que da voz a los pueblos fumigados

La Justicia federal de Rosario dio un paso clave en defensa de la salud pública con una resolución que convierte a Pergamino en símbolo de una lucha que atraviesa a pueblos de todo el país

Pergamino pone límite al veneno y logra un dictamen que da voz a los pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años
Policiales

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre
Política

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Alerta vial: escasa visibilidad por neblina y lloviznas en rutas de la región
LA REGION

Alerta vial: escasa visibilidad por neblina y lloviznas en rutas de la región

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial
Policiales

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Ovación
Cuándo juega la selección argentina y dónde ver el partido
Ovación

Cuándo juega la selección argentina y dónde ver el partido

Cuándo juega la selección argentina y dónde ver el partido

Cuándo juega la selección argentina y dónde ver el partido

Los hinchas de Universidad de Chile fueron sancionados por los incidentes en Avellaneda

Los hinchas de Universidad de Chile fueron sancionados por los incidentes en Avellaneda

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez y revolucionó un teatro porteño

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez y revolucionó un teatro porteño

Policiales
Detuvieron a cuatro hombres tras un posible intento de usurpación con una mujer cautiva
Policiales

Detuvieron a cuatro hombres tras un posible intento de usurpación con una mujer cautiva

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Hallaron al último evadido de la Seccional 21ª viajando en taxi en zona sur

Hallaron al último evadido de la Seccional 21ª viajando en taxi en zona sur

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres

La Ciudad
Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 
La Ciudad

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país
Economía

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país

Victoria Villarruel vivió un tenso momento en una fábrica de neumáticos
Política

Victoria Villarruel vivió un tenso momento en una fábrica de neumáticos

Lozano: La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones
Economía

Lozano: "La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones"

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía
POLICIALES

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente
La Ciudad

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro
Economía

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio
Economía

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres
Policiales

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres

No hay que ser superhéroe: Guinness propone récords para gente común
Información General

No hay que ser superhéroe: Guinness propone récords para "gente común"

Operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma

Por Matías Petisce
La Ciudad

Operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto
La Ciudad

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto

La localidad de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia
La Región

La localidad de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich
Política

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos
La Ciudad

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos

Reforma constitucional: Rosario activó el modo autonomía municipal

Por Javier Felcaro
Política

Reforma constitucional: Rosario activó el modo autonomía municipal

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste
La Ciudad

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste

Avanza un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Avanza un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
Policiales

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados
La Ciudad

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento
Información general

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento