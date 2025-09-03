Felipe Michlig pidió disculpas públicas por un exabrupto en la Convención Reformadora

El diputado provincial se refirió al comentario agresivo sobre el libertario Nicolás Mayoraz cuando se levantó la sesión en la Legislatura de Santa Fe

El presidente de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, Felipe Michlig , publicó este martes un pedido de disculpas público por una reacción que tuvo tras el final de la sesión del día anterior en la capital provincial. "Fue claramente un exabrupto", aseguró en cuanto al comentario que hizo tras una discusión con Nicolás Mayoraz .

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) reconoció que su expresión contra el representante de La Libertad Avanza (LLA) quedó fuera de lugar, pero enfatizó que la charla privada se filtró porque un micrófono quedó abierto . A continuación, responsabilizó al legislador opositor por la "atmósfera hostil que se generó" en la Legislatura.

"En todas las sesiones plenarias y en la comisión de Labor Parlamentaria, el convencional siempre contó de mi parte con todas las consideraciones reglamentarias y personales debidas ", sostuvo el legislador. A continuación se comprometió a seguir tratando a Mayoraz con "cordialidad y máximo respeto", al igual que al resto de los representantes.

Mientras presidía la sesión que concluyó con la aprobación del régimen municipal de la nueva Constitución de Santa Fe , Michlig criticó al diputado nacional libertario y tildó de "provocador". Cuando se levantó la sesión plenaria, el presidente de la Convención Reformadora aún tenía abierto el micrófono y se escuchó la siguiente frase: "Lo voy a c... a trompadas" .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/felipemichlig/status/1962984284773306862&partner=&hide_thread=false Comunicado:



“Pido las DISCULPAS del caso por un comentario vertido al término de la sesión plenaria”.



“En la sesión plenaria de la Convención Reformadora de ayer, que me tocó presidir, una vez finalizada la misma, realice un comentario a un colaborador en forma PRIVADA, a… — Felipe Michlig (@felipemichlig) September 2, 2025

"Usted no fundamenta absolutamente nada", exclamó previamente el dirigente radical mientras Mayoraz le hablaba desde su banca. Al día siguiente hizo un descargo en redes sociales y advirtió que el referente mileísta "siempre actuó de manera obstruccionista" en el debate sobre la modificación de la máxima ley provincial.

>> Leer más: La Convención aprobó la autonomía municipal y Rosario podrá tener su carta orgánica

Michlig decidió abordar la cuestión públicamente ante la repercusión que tuvo la transmisión en vivo desde la Legislatura. En este sentido, manifestó: "Pido las disculpas del caso a quien se haya sentido ofendido por dicho comentario, más allá de que sea en términos personales y en una conversación privada".

Dentro de este mensaje, el legislador provincial reiteró su rechazo a la postura de Mayoraz en el debate. "De esas exposiciones quedó en claro para qué vino a esta convención: trabajar para su fracaso, apartándose del mandato popular", sentenció.

La respuesta de Nicolás Mayoraz

Antes del comunicado con las disculpas, el representante de LLA opinó que el dirigente radical "está muy nervioso por la posibilidad de un fallo judicial que anule todo el proceso". Así se refirió al reciente dictamen de la sala I de la Cámara Civil y Comercial de la capital provincial sobre el dictamen de la Fiscalía de Cámaras de Rosario para admitir un recurso de amparo contra la reforma constitucional.

"Uno entiende que en una convención puedan criticar lo que dice. Lo hace cada uno en su discurso y es parte de la discusión política", manifestó Mayoraz. No obstante, consideró que el presidente del cuerpo debe "mantener un lugar imparcial y neutral" para dirigir la discusión.

El diputado nacional se mostró "seguro" de que Michlig le faltó el respeto en la sesión plenaria y aclaró que ya se había retirado cuando se produjo el exabrupto. "Me levanté de la banca cuando vi ese destrato y ese modo de dirigirse hacia mí y hacia la banca. Yo presido un bloque de 10 convencionales, hemos presentado dictámenes de minoría de todos los puntos. Por lo tanto, siempre tenemos que poder hablar y fundamentar nuestra posición", argumentó.