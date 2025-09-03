Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez y revolucionó un teatro porteño

El capitán de la selección argentina, que este jueves jugará ante Venezuela, sorprendió al público del Lola Membrives al ir a ver la obra "Rocky"

Nicolás Vázquez abraza a Lionel Messi, quien fue a verlo al teatro en un momento difícil que atraviesa el actor.

El Teatro Lola Membrives fue escenario de una noche que quedará en la memoria de todos. En medio de la exitosa obra " Rocky ", protagonizada por Nicolás Vázquez, el público se llevó una sorpresa estelar: Lionel Messi , el capitán de la selección argentina y referente máximo del fútbol mundial, estuvo en la sala para alentar a su amigo.

Según trascendió, la presencia de Messi se mantuvo en reserva hasta el final de la función . El futbolista estuvo acompañado por toda su familia: su mamá Celia; su papá Jorge; sus dos hermanos, Matías y Rodrigo, y todos sus sobrinos. Fue entonces, al ponerse de pie entre aplausos y emoción, cuando los espectadores y el mismo elenco, sorprendidos, descubrieron que compartieron función con el ídolo máximo del deporte.

La ovación fue inmediata, cerrada y vibrante, como un homenaje espontáneo a quien lleva la bandera argentina por el mundo. Lionel se subió al escenario y brindó unas breves palabras cumpliendo con la promesa que le había hecho a Vázquez, quien atraviesa un intenso momento emocional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/messi10_rey/status/1963092942043648482&partner=&hide_thread=false Leo: Bueno, Buenas noches, bueno la verdad q fue epetacular, son unos fenómenos....te había prometido q iba a venir, tenia q venir...estoy muy nervioso, por suerte pude venir, disfrutarlo, pude estar acompañado de mi familia, es una gran noche, la pasamos muy bien. pic.twitter.com/rfansqeHvV — KING MESSI 10 (@messi10_rey) September 3, 2025

Messi charló con Nico a solas

Al finalizar la función, Messi se fue al camarín con Nicolás Vázquez y estuvieron conversando a solas durante varios minutos antes de dejar el lugar rodeado de fanáticos.

En la previa del próximo compromiso de la selección -este jueves frente a Venezuela-, Lionel Messi eligió disfrutar de una velada cultural y acompañar a Vázquez en la exitosa adaptación teatral de Rocky. Una escena íntima, emotiva y memorable que unió al arte con el deporte en una noche única.