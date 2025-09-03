La Capital | Ovación | Lionel Messi

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez y revolucionó un teatro porteño

El capitán de la selección argentina, que este jueves jugará ante Venezuela, sorprendió al público del Lola Membrives al ir a ver la obra "Rocky"

3 de septiembre 2025 · 08:33hs
Nicolás Vázquez abraza a Lionel Messi

Nicolás Vázquez abraza a Lionel Messi, quien fue a verlo al teatro en un momento difícil que atraviesa el actor.

El Teatro Lola Membrives fue escenario de una noche que quedará en la memoria de todos. En medio de la exitosa obra "Rocky", protagonizada por Nicolás Vázquez, el público se llevó una sorpresa estelar: Lionel Messi, el capitán de la selección argentina y referente máximo del fútbol mundial, estuvo en la sala para alentar a su amigo.

Según trascendió, la presencia de Messi se mantuvo en reserva hasta el final de la función. El futbolista estuvo acompañado por toda su familia: su mamá Celia; su papá Jorge; sus dos hermanos, Matías y Rodrigo, y todos sus sobrinos. Fue entonces, al ponerse de pie entre aplausos y emoción, cuando los espectadores y el mismo elenco, sorprendidos, descubrieron que compartieron función con el ídolo máximo del deporte.

La ovación fue inmediata, cerrada y vibrante, como un homenaje espontáneo a quien lleva la bandera argentina por el mundo. Lionel se subió al escenario y brindó unas breves palabras cumpliendo con la promesa que le había hecho a Vázquez, quien atraviesa un intenso momento emocional.

>>Leer más: Nico Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su separación después de 18 años juntos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/messi10_rey/status/1963092942043648482&partner=&hide_thread=false

Messi charló con Nico a solas

Al finalizar la función, Messi se fue al camarín con Nicolás Vázquez y estuvieron conversando a solas durante varios minutos antes de dejar el lugar rodeado de fanáticos.

>>Leer más: Con el foco en Lionel Messi, la selección argentina comenzó a calentar motores

En la previa del próximo compromiso de la selección -este jueves frente a Venezuela-, Lionel Messi eligió disfrutar de una velada cultural y acompañar a Vázquez en la exitosa adaptación teatral de Rocky. Una escena íntima, emotiva y memorable que unió al arte con el deporte en una noche única.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1963060675887931815&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Lionel Messi observa en soledad el festejo de los jugadores de Seattle. (Imagen de video)

La derrota de Inter Miami en la final de la Leagues Cup terminó en un escándalo

El Cirque du Soleil presentó su espectáculo en agosto de 2023.

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

Lionel Messi estará en otra final, en la que tendrá como rival a un delantero argentino que este año marcó un gran gol. 

Lionel Messi irá por otro título y enfrente tendrá a un argentino que hizo uno de los mejores goles del año

Dembélé y Messi compartieron equipo en Barcelona desde 2017 hasta 2021.

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

Ver comentarios

Las más leídas

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Recompensas: quién es Colo Cappelletti, nuevo miembro de los 10 más buscados

Recompensas: quién es Colo Cappelletti, nuevo miembro de "los 10 más buscados"

Lo último

Jornada de puertas abiertas en el Liceo Aeronáutico Militar

Jornada de puertas abiertas en el Liceo Aeronáutico Militar

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez y revolucionó un teatro porteño

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez y revolucionó un teatro porteño

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Una mujer llamó a la policía porque el automovilista que debía llevar a su hija a su casa en zona oeste se fue en dirección opuesta por la autopista a Córdoba. En agosto hubo una denuncia similar
Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años
Alerta vial: escasa visibilidad por neblina y lloviznas en rutas de la región
LA REGION

Alerta vial: escasa visibilidad por neblina y lloviznas en rutas de la región

Hallaron al último evadido de la Seccional 21ª viajando en taxi en zona sur
POLICIALES

Hallaron al último evadido de la Seccional 21ª viajando en taxi en zona sur

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 
La Ciudad

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

Desbordó el Carcarañá, inundó viviendas y cortó la antigua ruta 9

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Desbordó el Carcarañá, inundó viviendas y cortó la antigua ruta 9

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial
Policiales

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Recompensas: quién es Colo Cappelletti, nuevo miembro de los 10 más buscados

Recompensas: quién es Colo Cappelletti, nuevo miembro de "los 10 más buscados"

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Ovación
La Asociación Rosarina de Básquet sigue invirtiendo fuerte en pos de tener árbitros de elite

Por Carlos Durhand
Ovación

La Asociación Rosarina de Básquet sigue invirtiendo fuerte en pos de tener árbitros de elite

La Asociación Rosarina de Básquet sigue invirtiendo fuerte en pos de tener árbitros de elite

La Asociación Rosarina de Básquet sigue invirtiendo fuerte en pos de tener árbitros de elite

Central y la clasificación a la Libertadores: una lucha titánica contra dos poderosos

Central y la clasificación a la Libertadores: una lucha titánica contra dos poderosos

Los hinchas de la U de Chile no podrán entrar en estadios bonaerenses por dos años

Los hinchas de la U de Chile no podrán entrar en estadios bonaerenses por dos años

Policiales
Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años
Policiales

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Hallaron al último evadido de la Seccional 21ª viajando en taxi en zona sur

Hallaron al último evadido de la Seccional 21ª viajando en taxi en zona sur

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía

La Ciudad
Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 
La Ciudad

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente
La Ciudad

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro
Economía

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio
Economía

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres
Policiales

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres

No hay que ser superhéroe: Guinness propone récords para gente común
Información General

No hay que ser superhéroe: Guinness propone récords para "gente común"

Operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma

Por Matías Petisce
La Ciudad

Operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto
La Ciudad

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto

La localidad de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia
La Región

La localidad de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich
Política

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos
La Ciudad

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos

Reforma constitucional: Rosario activó el modo autonomía municipal

Por Javier Felcaro
Política

Reforma constitucional: Rosario activó el modo autonomía municipal

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste
La Ciudad

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste

Avanza un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Avanza un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
Policiales

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados
La Ciudad

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento
Información general

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año
La Ciudad

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año

Asiain: La suba de tasas boicoteó el último motor de crecimiento

Por Alvaro Torriglia
Economía

Asiain: "La suba de tasas boicoteó el último motor de crecimiento"