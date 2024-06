Estrenó la nueva película de la entrerriana Celina Murga con producción de Martin Scorsese

Además de la proyección en la sala Village East by Angelika, se organizó una recepción en el Consulado Argentino en Nueva York. La película se volverá a proyectar en el festival el jueves 13 y el viernes 14, dentro de la competencia oficial de cine narrativo. Luego seguirá su camino internacional y se estima que podría ser estrenada en Argentina a fines de 2024. Incluso antes de su estreno, el medio especializado IndieWire lo había apuntado como uno de los treinta filmes imperdibles de Tribeca.

>> Leer más: Netflix confirmó que habrá una película para cerrar la serie Peaky Blinders



“Me gusta cuando las películas nos hacen cuestionarnos a nosotros mismos en vez de darnos respuestas simples. ‘El aroma del pasto recién cortado’ busca reflexionar sobre la naturaleza compleja del amor en vínculos a largo plazo, y sobre qué es una familia hoy en día desde el punto de vista de cada género. Pero también quiere echar luz sobre cómo las acciones de cada género están de alguna forma condicionadas por mandatos sociales”, afirmó Murga en diálogo con el medio Variety, en el marco del estreno.

“Es una película sobre relaciones pero en realidad está estructurada como un thriller. Como en un filme de Fritz Lang, los personajes no pueden luchar contra su destino y tienen que enfrentar su inevitabilidad. Celina Murga es claramente una de las mejores cineastas de Latinoamérica y esta película la encuentra en lo más alto de su maravilloso juego, metiéndose con las complejidades del matrimonio”, aseguró por su parte Axel Kuschevatzky, de la productora Infinity Hill, una de las casas responsables del proyecto.

“Qué si alguna vez imaginé trabajar en un proyecto donde estuviese Martin Scorsese? Ni en mis más remotos sueños. Todavía me pellizco. Gracias Celi por haberlo hecho posible gracias a una película tan hermosa e inteligente como ‘El aroma del pasto recién cortado’. Y gracias a todxs los que la llevaron adelante y la convirtieron en realidad. PD: el cine argentino es maravilloso”, agregó Axel en X (antes Twitter).

¿Qué si alguna vez imaginé trabajar en un proyecto donde estuviese Martin Scorsese? Ni en mis más remotos sueños. Todavía me pellizco. Gracias Celi por haberlo hecho posible gracias a una película tan hermosa e inteligente como EL AROMA DEL PASTO RECIÉN CORTADO. pic.twitter.com/BQlMeOiSWk

Aunque la intervención de Scorsese sobre una película argentina pueda resultar una novedad para muchos, la relación de Martin y Celina comenzó hace quince años: se conocieron como parte de un programa de mentoría de artistas que organiza la marca Rolex desde 2002, el cual consiste en unir representantes consagrados de distintas disciplinas con figuras emergentes de distintas partes del mundo. Así fue que la dupla compartió entre 2008 y 2009 una serie de encuentros donde se forjó un vínculo no sólo de docencia sino de amistad y colaboración.

En ese momento, Murga se encontraba rodando su tercera película, “Escuela normal”, un documental híbrido filmado en la escuela a la que la directora asistió de niña en su natal ciudad de Paraná. Por su parte, Scorsese estaba en producción de “La isla siniestra”, con el protagónico de Leonardo Di Caprio. Como parte de la mentoría, la entrerriana estuvo presente en el set y llevó un diario de rodaje que publicó en la prestigiosa revista francesa “Cahiers du cinema”. La intimidad de participar de los procesos creativos el uno del otro consolidó el vínculo profesional y personal entre ambos cineastas. Pocos años después, Martin fue productor de “La tercera orilla”, la cuarta película de Celina, estrenada en 2014 en la Berlinale.

Embed - Martin Scorsese and Celina Murga, Rolex Mentor and Protégée in Film, 2008 - 2009