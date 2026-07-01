Este jueves, nuevo concierto solidario de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario presentará un nuevo concierto solidario en el marco de su Temporada 2026. Bajo la dirección del maestro invitado Silvio Viegas (conductor titular del organismo), se realizará una presentación en la que se recolectarán artículos de higiene personal y artículos de limpieza para el Hogar San Roque. Las donaciones se recibirán en el hall del teatro en las instancias previas a la realización del concierto.

El evento tendrá lugar el jueves 2 de julio, desde las 20, en el Teatro El Círculo (Laprida 1223). Las entradas son gratuitas y se podrán retirar en boletería a partir del martes 30 de junio.

Sobre el programa del concierto solidario

En relación al programa elegido, Viegas detalló: “El próximo concierto de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario será un encuentro memorable con el romanticismo musical, a través de un programa que se destaca no solo por la belleza y el lirismo únicos de sus páginas, sino también por su relativa rareza en los escenarios, ofreciendo a los oyentes una oportunidad especial de redescubrir dos joyas del repertorio del siglo XIX. La velada celebra el equilibrio perfecto entre el virtuosismo instrumental y la densidad sinfónica, conduciendo al público por un viaje de profunda sensibilidad y expresividad”.

“La primera parte comenzará con el célebre ‘Concierto para Violín N° 2 en Re menor, Op. 22’ de Henryk Wieniawski, bajo la interpretación del joven y brillante Nicolás Pozo. Considerada una de las composiciones más bellas de la literatura para el instrumento, la obra amalgama una gran exigencia técnica en su movimiento inicial con el lirismo melancólico del segundo (el famoso ‘Romance’), para culminar en un finale de carácter gitano, en el cual la agilidad del violín dialoga de forma electrizante con la masa orquestal”, agregó.

Sobre la segunda obra que interpretarán, el director adelantó: “En la segunda mitad del programa, la sinfónica se sumergirá en el universo ruso con la ‘Sinfonía N° 1 en Sol menor, Op. 13’, de Piotr Ilich Tchaikovsky, subtitulada ‘Sueños de Invierno’. Al ser la primera incursión del compositor en el género, se trata de una partitura menos frecuentada en comparación con sus tres últimas sinfonías, pero que guarda la frescura y la esencia más pura de su genialidad melódica. Estructurada en los tradicionales cuatro movimientos, la sinfonía abre con un Allegro que evoca la inmensidad de un viaje por las gélidas rutas de Rusia, seguido por un Adagio de una belleza casi dolorosa, donde los vientos entonan una de las melodías más nostálgicas de Tchaikovsky. El tercer movimiento, un Scherzo refinado, prepara el terreno para el grandioso Finale, basado en una auténtica canción folclórica rusa, cuya orquestación se expande en vivos colores hacia un cierre de energía contagiosa”.

“Será un concierto imperdible, diseñado para conmover el alma a través del sonido y celebrar la gran música sinfónica”, cerró.