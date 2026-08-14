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Central: un regreso esperado y un debut, todo en un puñado de minutos

Marco Ruben volvió a la cancha y tuvo una chance cuando ingresó faltando 3 minutos. Y debutó el uruguayo Alan Rodríguez también en el final

14 de agosto 2026 · 00:38hs
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Marco Ruben dispara y la pelota pasará cerca. Entró y tuvo una chance.

Celina Mutti Lovera

Marco Ruben dispara y la pelota pasará cerca. Entró y tuvo una chance.

Recién unos ocho minutos después de la roja a Allan, a los 79’, Jorge Almirón mandó a la cancha al gran goleador histórico canalla Marco Ruben y también al uruguayo Alan Rodríguez, que de esta manera tuvo su estreno absoluto con la camiseta de Central.

Ruben ingresó por el improductivo Enzo Copetti y Rodríguez por Agustín Sández. El primer cambio fue de nueve por nueve, mientras que el otro fue de un volante ofensivo zurdo por un lateral.

Cuatro minutos después, Ruben tocó la primera pelota y casi convierte. Todo fue por un pase filtrado que intentó para él Tomás Badaloni (había entrado antes por Cantizano) y que interceptó Matheus Bidu. Claro que el defensor exageró, intentó salir jugando y se la sacó Marco, quien se perfiló y remató cruzado, un tanto mordido y lejos del palo derecho.

Una buena chance de Marco Ruben

En esos pocos minutos en que estuvo en cancha, al menos Ruben pateó al arco, algo que no pudo hacer Copetti en 87 minutos. Los disparos fueron de Campaz o de Di María. Mientras que por supuesto Alan Rodríguez tuvo pocas oportunidades de mostrarse.

Marco anduvo muy bien en los amistosos de pretemporada pero una molestia en el sóleo le impidió jugar hasta este regreso a la Copa Libertadores.

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