Noche de extremos en "La Voz Argentina": el dramatismo de Lali y la emoción del team Miranda!

La artista pop realizó por primera vez una triple eliminación. Por su parte, Miranda! quedó fascinado por una batalla entre dos concursantes

8 de agosto 2025 · 10:58hs
La Voz Argentina vivió por primera vez una triple eliminación en una batalla

"La Voz Argentina" vivió por primera vez una triple eliminación en una batalla

Con el cierre de las batallas cada vez más cerca, "La Voz Argentina" continúa sorprendiendo a los televidentes. En esta etapa clave del certamen, los coaches hicieron uso de las nuevas reglas para rearmar estratégicamente sus equipos. Fue asi como, en la última gala, Lali Espósito protagonizó un momento histórico al eliminar a tres participantes en una misma batalla.

Ahora bien, a pesar de la inesperada decisión de Lali, la noche no estuvo exenta de perfomances emocionantes. En el equipo Miranda!, un dúo brilló sobre el escenario y logró emocionar a todos los jurados con su interpretación.

Cabe recordar que una de las novedades más comentadas de esta edición es la posibilidad de que los coaches puedan conservar a ambos participantes si consideran que su performance fue sobresaliente. Pero también, por primera vez en la historia del programa, tienen la potestad de eliminar a los dos —o incluso más— si lo consideran necesario. Esta regla ya fue aplicada por Soledad Pastorutti y por Luck Ra.

En esta ocasión, la batalla del team Lali enfrentó a un trío compuesto por Mía Martins, Malena Bon y Belén Muñoz, quienes interpretaron “Contigo” de Karol G. A pesar de los intentos por conectar, la performance no logró convencer. Lali fue contundente: “Retrocedieron las tres desde su audición”. Con esa evaluación, tomó una decisión inédita: eliminó a las tres participantes.

Por otra parte, el equipo de Miranda! vivió un momento completamente distinto. Eugenia Rodríguez y Ximena Padilla interpretaron “A Moment Like This” y lograron la ovación de pie de los coaches. Fue así como ambas fueron seleccionadas para continuar en el certamen.

Las recomendaciones de Lali y Dillom

Malena Bon y Belén Muñoz ya se habían presentado como dúo en las audiciones a ciegas, donde interpretaron “Baby” y lograron destacarse por su armonía vocal. Por su parte, Mía Martins había sorprendido al jurado con una interpretación en francés, lo que le valió su lugar en el equipo de Lali.

En esta etapa de batallas, las tres se unieron como trío para interpretar “Contigo”, de Karol G. Durante el proceso de coacheo, trabajaron junto a Lali y Dillom que les dieron recomendaciones clave para enfrentar el desafío.

“Creo que el desafío acá es la dinámica entre las tres en el escenario. El personaje que armen es importante”, señaló Lali en uno de los ensayos. Por su parte, Dillom agregó: “Es importante buscar los momentos con los recursos que uno tiene”.

“El desafío está en que son tres, y es difícil encontrar el lugar de cada una en la canción”, comentó también el cantante.

La triple eliminación del team Lali

Tras interpretar el éxito de Karol G, donde incorporaron algunos pasos de baile e intentaron adaptar el tema a su propio estilo, llegó el momento de las devoluciones. Mientras Lali se tomaba unos instantes para decidir con qué participante quedarse, el dúo Miranda! aprovechó para dar su opinión.

“La coreo fue nuestro momento favorito y no sé si eso es algo bueno”, lanzó Juliana Gattas con una risa ironíca. A su lado, Ale Sergi fue más directo: “Estaba bien para TikTok. Pero para una presentación en este escenario, sentimos que le faltó. Cuando vimos que subieron, pensamos: ‘esto va a ser espectacular’. Perdón pero no nos sucedió”.

En ese momento, las participantes tomaron la palabra para justificar su desempeño. “Puede ser que hubo poco ensayo”, reconoció una de ellas. “También siento que no es el estilo de ninguna de las tres. No conocíamos la canción”. La confesión sorprendió a Ale Sergi que rápidamente preguntó: “¿No conocían la canción?”. La participante aclaró que conocían la versión original en inglés, de Leona Lewis, pero no esta adaptación en español. “Es la misma melodía igual”, intervino entre risas Lali.

Mía también defendió su performance: “Era una canción que se me hizo muy dificil exprimrile el jugo local. Siento que las divisiones eran complicadas””.

Sergi no dudó en interrumpirla con una reflexión: “¿Sabés qué pasa, Mía? A veces las canciones pop se subestiman, pero son las más difíciles. Con poquitos ingredientes tenés que ir a lo básico, a lo simple del ser humano. Es una canción que te provoca alegría en el cuerpo. Eso hace el pop”. “Exactamente”, coincidió Lali. Y en ese momento Ale lanzó una recomendación: “Buscale la onda no en exprimir para yo lucirme sino en encontrar esa sensación tan linda que nos da escuchar esa canción en la discoteca en el fin de semana”.

Finalmente, llegó el momento de la decisión de Lali. “Lo peor que puede hacer uno es subestimar una canción”, arrancó. Luego fue más crítica: “Me sorprende escuchar que ninguna estaba cómoda. Quizas la dinámica que más me decepciona es la de Mai y Belen porque ustedes si cantan juntas y pasaron cosas de desafinación".

No obstante, tuvo palabras de aliento para Mía: “Lo hiciste muy bien”. Sin embargo, esa buena interpretación no fue suficiente. “Trato de pensar no soo en la performance, sino en las cosas que cada una dijo y justificó. No estoy de acuerdo con lo que han dicho”, concluyó Lali. Y cerró con una decisión contundente: “No me voy a quedar con ninguna de las tres”.

La emocionante batalla del team Miranda!

Por otro lado, Eugenia Rodríguez y Ximena Padilla protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la noche con su interpretación de “A Moment Like This”. Su actuación fue tan poderosa que, hacia el final, lograron poner de pie a todos los jurados.

“Ay, Dios”, exclamó Juliana Gattas apenas terminó la performance, anticipando la difícil decisión que debía tomar junto a su compañero.

“Qué batallón, Miranda. Yo no sé qué van a hacer para tomar una decisión. Batallaron con amor”, opinó Lali desde su silla. Luck Ra por su parte sumó: “Yo salvaría a las dos, de una”.

Antes de anunciar la decisión, Gattas tomó la palabra: “Fue una batalla épica. Lo que sentimos fue amor por lo que hicieron. Se disfrutaron”. Ale Sergi sumó su devolución: “Cuando empezaron a cantar juntas al final, se sintió la conexión. Lograron el equilibrio justo. Estuvo perfecto”.

Finalmente, la decisión fue comunicada por Juliana: “Tomamos la decisión de que las dos se queden en el programa”.

En ese momento, las participantes se fieron un abrazo, mientras Miranda! se acercaba al escenario para felicitarlas entre lágrimas.

