En su primera declaración post balotaje, Fátima Flórez imitó a Cristina Kirchner

>> Leer más: Javier Milei convulsionó el Teatro Colón y cosechó aplausos y abucheos

“Hace meses que estoy viviendo mil sensaciones lindas, experiencias, aprendizajes, y siempre manteniendo los pies sobre la tierra, mi esencia, y admirando siempre a Javier, un hombre brillante que agradezco siempre a la vida y a Dios por haberlo cruzado en mi camino. La vida me sorprendió, la vida me atravesó, me atravesó el corazón. El amor te atraviesa y no tiene explicación y no se planifica, y llega a tu vida y es hermoso”, elaboró sobre su reciente vínculo con el presidente electo.

Hacia el final de la charla, y a pedido de los conductores, Flórez realizó una de sus clásicas imitaciones de Cristina Kirchner: “Buenos días a todos y a todas, desde Italia, buongiorno Socios. Quiero saludar y felicitar al actual presidente de los argentinos, Javier Gerardo Milei y a la señora Fátima Flórez por ser la primera dama, gracias a todos y a todas”, dijo, con el tono de la vicepresidente.