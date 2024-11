"Emily in Paris": un personaje importante de la serie de Netflix podría decir adiós

“El ‘chef sexy’ fue una parte muy importante de mí en la primera temporada, y nos distanciamos temporada tras temporada por las decisiones que toma y por la dirección que le hacen tomar”, reconoció el actor. “En la temporada 1, había mucho de mí en él. Pero como lo hicieron un poco inconsciente de su entorno, de la dinámica, siempre victimizándose y siempre completamente perdido en la traducción y ajeno a todo lo que está sucediendo a su alrededor y siendo manipulado por todos, dejó de ser divertido para mí filmar o ver a un personaje que amo tanto y me aportó tanto, convertirse lentamente en guacamole. Realmente me distancié de él”, se sinceró.

Otro malestar de Lucas responde a lo que interpreta como una falta de autonomía y libertad en su actuación. “Hay un límite a lo que puedo hacer dentro de los límites de un guion”, explicó. “Durante temporadas intenté aportar matices, pero no tenemos mucha libertad en el plató. No podemos cambiar una palabra o una emoción. Ellos saben lo que quieren y nosotros simplemente tenemos que obedecer”, manifestó.

A raíz de todas sus críticas, Bravo confesó: "Me hace cuestionarme si quiero ser parte de la quinta temporada, porque mi contrato termina en la cuarta temporada". "Realmente quiero ver si Gabriel vuelve a ser su yo divertido, descarado, juguetón y vivo. Porque tres temporadas interpretando a un personaje melancólico, triste, deprimido y perdido ya no es divertido. Es una comedia, todos se divierten a mi alrededor, todos saltan de un lado a otro y yo me estoy hundiendo lentamente en Dios sabe qué", concluyó de manera contundente el actor.

El enojo de creadores y elenco de “Emily in Paris”

El personaje de Gabriel ha ocupado un lugar considerablemente central en la serie. Formó parte del triángulo amoroso más emocionante, el de la protagonista “Emily” junto con “Alfie”.

Sin embargo, para el final de la cuarta temporada, la última disponible, la vida amorosa de Emily toma un giro hacia nuevas direcciones, dejando detrás a Gabriel por un italiano llamado “Marcello”.

Según informes, el elenco de “Emily in Paris” se molestó por las declaraciones de Lucas Bravo. Es por esto que, si decide volver a grabar, probablemente “va a haber mucha tensión”.

Una fuente cercana al programa, le aseguró a US Weekly que “el show continuará con o sin Lucas”, ya que se trata de “Emily in Paris” y no “Gabriel in Paris”.