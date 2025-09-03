La Capital | Ovación | Central

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Ariel Holan pondrá a disposición de Mario Pobersnik algunos juveniles a los que considera que les vendrá muy bien sumar minutos de fútbol

3 de septiembre 2025 · 16:37hs
Mario Pobersnik prepara el equipo de Central para el próximo clásico de reserva que se jugará en Arroyo Seco.

El plantel de reserva de Rosario Central se prepara para afrontar el clásico, partido correspondiente a la octava fecha del torneo Proyección Clausura, programado para este viernes desde las 15 en el predio de Arroyo Seco y el entrenador Mario Pobersnik contará con tres nombres que habitualmente no tiene.

Estos nombres (todos categoría 2007) son de jugadores que vienen trabajando con el plantel de primera división y que no están teniendo demasiada continuidad en el equipo que dirige Ariel Holan.

Son los casos del volante ofensivo Santiago Segovia, el extremo Giovanni Cantizano y el zaguero central Ignacio Ovando. A todos ellos les vendrá muy bien sumar minutos de fútbol y, de paso, reforzará el equipo de reserva para un partido de mucha relevancia.

Segovia, Cantizano y Ovando se suman a las prácticas

Segovia
Santiago Segovia hace mucho que no juega en primera y reforzará el equipo de Central para el clásico de reserva.

Segovia, Cantizano y Ovando ya formarán parte del plantel de reserva en el entrenamiento de este jueves por la mañana, en el que Pobersnik ultimará detalles de cara al choque del viernes en el predio de Arroyo Seco. Segovia ya marcó un gol, de penal, en la primera fecha para el triunfo ante Godoy Cruz por 1 a 0.

El equipo canalla llega a este clásico con tras triunfos consecutivos y marcha segundo en el grupo B, con 15 unidades, detrás del líder Atlético Tucumán, que tiene 19 puntos.

En cuanto al once inicial para protagonizar el clásico, Pobersnik aún no lo definió, pero el DT podrá volver a contar con el lateral izquierdo Leonardo Ríos, quien la fecha pasada cumplió con una sanción disciplinaria tras haber sido expulsado jugando frente a Ferro, en la sexta fecha. Se estima que tanto Segovia, como Cantizano y Ovando sean de la partida.

Los tres partidos que Central viene de ganar en forma consecutiva fueron: de local ante Deportivo Riestra (1 a 0 con gol de Facundo Piozzi) y Ferro (4 a 0 con goles de Tomás Salteño, en 2 ocasiones, Elías Verón y Mateo Serra) y ante Sarmiento de visitante (1 a 0 con tanto de Thiago Ponce).

