El Pocho Lavezzi volvió a las redes tras su internación en una clínica en Entre Ríos

El ex futbolista hizo su primera aparición púbica, con una tierna foto, después de ingresar en un centro especializado en salud mental

Ezequiel el Pocho Lavezzi está transitando un momento delicado. Hace un tiempo, el ex futbolista se encuentra ingresado en una clínica especializada en salud mental en Entre Ríos. Desde allí, publicó una foto en Instagram junto a su mamá Doris, en lo que fue su primera aparición en redes desde su internación.

Lavezzi está en la clínica Centro Vida Sana, ubicada en la localidad de Libertador San Martín, en el este de la provincia vecina. El ex jugador decidió no acompañar con texto la imagen que recibió en pocas horas más de 25 mil likes y cientos de mensajes de apoyo y cariño, entre los que se contaron algunos ex compañeros de equipo como Lucas Biglia.