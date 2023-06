El escultor de la estatua de Mirtha Legrand respondió a las críticas

Las imágenes de la escultura se volvieron virales rápidamente por los polémicos rasgos que buscaban representar a Mirtha. Se multiplicaron los memes, las críticas, y hasta la propia Legrand afirmó que no le gustó y que no la favorece. De hecho, contó en entrevistas a medios que habló con el intendente para que la retiraran del espacio público donde se encontraba instalada y la arreglaran.

¿Qué opina Mirtha Legrand de su estatua? "La estatua no me favorece". Cc #PolémicaEnElBar @mtinayre pic.twitter.com/QDC2FYwq7x

En relación a los ataques por la falta de parecido, sostuvo: “Lo que yo no pude entender es por qué el ensañamiento inapropiado que han tenido de poder y tratar en todo momento de destruir esta creación. Y no hablo de la creación literal de la escultura, sino de la creación de homenajear a una persona”.

Sobre esto, agregó: “Se ensañaron hasta destruir totalmente este proyecto, esta idea. Es una pena porque esto sucede a menudo. Creo que hay que revisarlo, la sociedad está muy complicada en este sentido y se opina mucho sin tener en cuenta nada y sin saber, eso es lo más triste”.

Finalmente, aportó una nota positiva y se reafirmó en las buenas recepciones a su obra. “Yo estoy muy contento porque sé que hay muchas personas que están en mi ciudad y están cerca y me conocen. Yo sé cómo soy, sé lo que hago, qué es lo que realizo en mi trabajo. No soy un improvisado, he trabajado y he hecho muchas obras en todo el país”, dijo.

A modo de cierre, señaló: “Soy una persona que apoya todo lo que hay que crear, todo lo que es construcción, para arriba, eso lo apoyo totalmente. No me gustan las personas que son destructivas. Sepan que estoy bien dentro de todo lo que ha sucedido”.