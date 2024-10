El día en que una actriz de "Gilmore Girls" fue a la Bombonera y tomó mates con Lali

Alexis Bledel es una actriz más que conocida para las generaciones que se sumaron al furor de “Gilmore Girls” en la década de los 2000. Sin embargo, no muchos conocen un dato clave de su biografía: es mitad argentina . Por ese motivo, en 2015, en un viaje a Buenos Aires, dio pruebas de su cercanía con la cultura haciendo algunas actividades bien argentas: ir a ver fútbol y tomar mates. Con Lali.

Bledel nació en Houston, Texas, con una madre estadounidense criada en México y un padre argentino, oriundo de Buenos Aires. Por este motivo, habla perfecto español. “Algunas personas van a Estados Unidos y no quieren hablarles a sus hijos en español, pero mis padres solo me hablaban en ese idioma. Cuando fui a la escuela tuve que aprender inglés ahí, no hablaba nada. Así que realmente estuve como en una burbuja latina”, contó Bledel en 2015, cuando visitó la tierra natal de su padre para el programa “Back Home”.