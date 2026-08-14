Juicio al Pity Álvarez: quiénes declaran en la tercera jornada

Pity Álvarez asistió a la segunda jornada del juicio con una remera de su próximo proyecto: este viernes continúan las declaraciones

El juicio a Cristian Pity Álvarez comenzó el pasado lunes 10 de agosto, después de que Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 considerara que el músico está en condiciones físicas y psicológicas para atravesarlo. Álvarez es acusado de ser el autor del homicidio de Cristian Díaz cometido en el Barrio Samoré de Villa Lugano el 12 de julio de 2018.

En las primeras dos jornadas brindaron su testimonio Alejandro Marcelo Pedrozo, vecino de Pity; Verónica Román, expareja de la víctima; Agustina Inbernoz, expareja de Álvarez, quien declaró por Zoom desde Estados Unidos; y Raúl Prieto Inbernoz, padrastro de la joven.

Para la jornada de este viernes, la Fiscalía conducida por Sandro Abraldes propuso la presentación de ocho testigos. Entre las citaciones previstas figura el testimonio de Carlos Ulises Stiempcich, amigo de la víctima.

Las declaraciones de los efectivos policiales y de las fuerzas de seguridad que intervinieron en la causa están pautadas para la semana próxima.

Cómo se portó Pity Álvarez durante el juicio

Pity asistió a la segunda jornada del juicio con anteojos oscuros y una remera roja con la inscripción “La gente manda”, en referencia al proyecto musical con el que planea volver a girar por el país, en ciudades elegidas por el público. Durante el testimonio de su expareja, se quedó brevemente dormido, tras lo cual fue escoltado hasta el baño para despabilarse y continuar con el proceso.

“No veo que haya un arrepentimiento de lo que hizo. Es como que no le importa. Si tiene que pagar, que pague. Así como puede cantar y salir, también puede ir preso”, dijo en su testimonio Verónica Román, madre de una de las hijas de la víctima.