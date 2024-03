El Chino Darín criticó a Javier Milei: "Hasta ahora no ha hecho nada de lo que dijo en campaña"

Las declaraciones se dieron durante una entrevista de Darín en el medio español GQSPain. “Creo que todos estamos preocupados. Bueno, no todos. Lo que ha sucedido es que ha asumido el poder un tipo de un color político que no se había visto en Argentina en mucho tiempo, con una especie de anarcoliberalismo y populismo de derechas que no comparto”, arrancó diciendo el intérprete, haciendo una lectura del modelo de gobierno propuesto por Milei.

“La cultura es un sistema superavitario en Argentina. Podemos discutir si un modelo como el de Estados Unidos es el mejor, pero allí, aunque el Estado no ponga ni un centavo, hay otro tipo de incentivos”, sumó sobre este punto.

A su vez, direccionó parte de sus críticas al desarrollo de los primeros 80 días del gobierno en el que, según el actor, el presidente no cumplió sus promesas. “Yo no voté a Milei, y no juzgo su ideología, pero sí el devenir de los acontecimientos. Prometió bajar los impuestos y otras cuestiones con las que podría estar de acuerdo para un país como Argentina, con la situación de la que veníamos, y hasta ahora no ha hecho nada de lo que dijo en campaña”, aseveró el actor.

Finalmente, el Chino puso en tela de juicio las formas de Javier Milei, sobre todo para con quienes disienten con su perspectiva. “Lo que más me asusta son las formas y lo que despiertan. Puedes estar de acuerdo, pero si tu discurso es ‘matemos a los que piensan distinto’, a mí ya no me tienes. Es como ‘plata o mierda, estás conmigo o estás contra mí’. Eso es discurso del odio, aunque no esté encorsetado en cuestiones como, por ejemplo, el racismo. Es una cuestión ideológica. Somos países con historia y es peligroso prender esa mecha”, cerró.