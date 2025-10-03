Elecciones en Newell's: Julián González habló sobre la posibilidad de postergar la votación

Luego de su inhabilitación para presentarse como candidato a presidente de la Lepra, analizó el contexto institucional y su proyecto para el club

Tras ser inhabilitado por la comisión electoral para presentarse como candidato a presidente de Newell's, Julián González se refirió al complejo contexto político que atraviesa el club y aseguró: “De ninguna manera voy a postular postergar las elecciones. Sería un acto de irresponsabilidad total en medio de semejante crisis”.

“Newell's tiene que empezar a levantar la vara desde las elecciones. El club ya no soporta más que los candidatos se dañen y queden heridos, gana uno u otro pero no gana Newell's” , sostuvo González, de la Agrupación Renovación Leprosa, en El primero de la mañana por LT8 .

Al respecto, aclaró que desde su bando entienden “claramente” que cumplen “con los requisitos formales para participar de las elecciones y que Julián González sea candidato a presidente”, pero también remarcó que “es vergonzoso a esta altura del partido no estar hablando de proyectos”.

“Le digo al socio y la socia que no le aflojamos ni un centímetro porque estamos convencidos que estamos en condiciones y que tenemos un proyecto superador” , subrayó para dirigirse a los leprosos que participarán de las elecciones.

image (13) Newell's irá a elecciones en diciembre para definir la nueva Comisión Directiva. Marcelo Bustamante / La Capital

Las diferencias con los otros candidatos

Al ser consultado sobre las diferencias de su postura frente a los otros dos candidatos, señaló: “Tanto uno, porque estuvo en el poder y en la gestión —Cristian D'Amico—, como el otro, que es parte del círculo del status quo actual —Ignacio Boero—, son parte del pasado directa o indirectamente”.

Uno de los puntos que destacó fue que mantuvo una reunión con Boero “hace cuatro meses” con el objetivo de “hacer una campaña limpia”, ya que consideró que los comicios necesitan “levantar la vara” para no generar más daño a la institución.

No obstante, fue claro en su distancia con el mencionado candidato y detalló: “Nuestra diferencia con Boero es que nuestros equipos de trabajo son antagónicos. Digo que los suyos son del status quo porque fueron parte de diferentes gestiones que estuvieron en el medio ambiente de Newell's durante la última década por lo menos”.

A la Justicia

González fue claro con respecto a la inhibición del pasado miércoles, consideró que “la instancia administrativa está agotada” e indicó que irán “a la Justicia ordinaria directamente”, operando “a través de los mecanismos que aseguran la celeridad del proceso” para lograr que “a principios de noviembre ya esté resuelto” el caso y su candidatura esté “en condiciones formales, o ratificadas por la Justicia”.

>> Leer más: Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

“Todo este antecedente político no servirá para nada y no es correcto”, añadió con malestar por las idas y vueltas sobre su candidatura, situación por la cual afirmó que están “regalando tiempo” en el que debieron dejar de “explicarle al socio sobre el proyecto”.

“Nosotros ya nos juntamos con 2 mil socios a lo largo del año para explicarles qué y cómo vamos a llevar adelante el proyecto que nosotros postulamos, que es robusto y superador. Lamentablemente esta semana le estamos regalando tiempo a esta situación”, expresó.

image - 2025-10-02T143835.430 Julián González, de la Agrupación Renovación Leprosa, irá a la Justicia para confirmar su candidatura.

El proyecto de su candidatura a presidente

Fuera de la polémica que gira en torno a su inhabilitación, González defendió las propuestas de la Agrupación Renovación Leprosa y exclamó: “Venimos con un proyecto que sabemos qué y cómo llevarlo adelante. Estamos cansados de los proyectos que el título dice “Proyecto Newell’s” y después cuando se abre ese libro tiene todas las páginas en blanco”.

En la misma línea, puntualizó que tienen claro “cómo desarrollar el proyecto en cada uno de los ejes”, por lo que identificaron “cuatro ejes” durante el último “año y medio” que llevan diseñándolo.

>> Leer más: Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newell's: "Siento que estoy viviendo un sueño"

“Primero recuperar la identidad, no se puede tener identidad cambiando 19 técnicos en 7 años; volver a ganar en el plano futbolístico; una ingeniería económica y financiera acorde para robustecer el plantel de primera división; y sobre todo el relacionamiento con el ecosistema, gobierno municipal, provincial, nacional, Liga Profesional de Fútbol, AFA, Conmebol y Fifa”, precisó González.

A su vez, analizó que los últimos años de la Lepra lo alejaron de los lugares que supo ocupar en décadas anteriores. “Newell's tiene que volver al plano internacional, que lo hizo prestigioso y va a seguir siéndolo en un círculo virtuoso”, concluyó.