Dua Lipa sorprendió en sus shows en Madrid al cantar dos canciones en español

En el marco de su gira mundial, este fin de semana, Dua Lipa brindó dos show en el Movistar Arena de Madrid. El setlist no defraudó: sonaron hits como "New Rules", "One Kiss", "Don’t Start Now", "Levitating", "Dance The Night", "Houdini" y "Training Season". Pero la verdadera sorpresa llegó en la segunda parte del show, cuando Dua se tomó un momento para rendir homenaje a la música en español con dos covers que enloquecieron al público.