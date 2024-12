Denzel Washington se bautizó y está en camino a ser pastor de una iglesia

El compromiso religioso de Denzel Washington

En el último tiempo, Washington venía mostrando públicamente señales de su creciente compromiso religioso. “Cuando me ves, ves lo mejor que he podido hacer con lo que me ha dado mi señor y salvador. No tengo miedo”, aseguró durante una entrevista con la revista Esquire en el mes de noviembre.

“En general no se puede hablar así y ganar un Oscar. No se puede hablar así y salir de fiesta. No se puede decir eso en esta ciudad, Ahora soy libre. No se habla de religión en esta ciudad. No se habla de eso, no está de moda, no es sexy. Pero eso no significa que la gente de Hollywood no crea”, aseveró el actor, hijo de un pastor, sobre la frivolidad de la vida de las estrellas.