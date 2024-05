De OLGA al CEC: Lucas Fridman llega por primera vez a Rosario

Durante más de una década, Lucas se dedicó a hacer música original para teatro, cine, y publicidad, siempre con su voz y el teclado como instrumentos. La irrupción de la pandemia en 2020, con la repentina disponibilidad de tiempo y la soledad que implicó para muchas personas, le abrió nuevas posibilidades creativas. “Cuando estuve mucho tiempo solo en mi departamento, me animé a escribir canciones más mías , sin pensar en una banda que me acompañara. Y ahí nació ese material en principio de grabación casera, producido por mí, y subido a Spotify”, contó Fridman en diálogo con La Capital.

De ese proceso, surgió “Fuera del umbral”, su primer trabajo discográfico formado por siete temas. Durante un tiempo, permanecieron ahí quietos, habitando el universo del algoritmo y la virtualidad. “Cuando terminó la pandemia, volví al laburo con toda y las canciones quedaron ahí. Después mis amigos músicos me empezaron a empujar para que salgamos a tocar las canciones . Ahí terminé armando la banda, que son todos amigos míos, músicos excelentes, y empecé a tocar en vivo, por suerte con muy buena recepción. Es todo como un círculo virtuoso que me anima y me estimula a seguir”, agregó Lucas.

Embed - Veinte Veinte (Live Session)

>> Leer más: Fue a Olga a buscar entradas, cantó un tema de Spinetta y fue invitada a subirse al escenario del Colón



Lucas tiene claro que su mayor reconocimiento llega hoy a través de su participación en el streaming. Pero esa exposición es parte del “círculo virtuoso” que describe y que lo animó a lanzarse con el proyecto solista e incluso salir de gira. Ambas facetas se integran en la vida de Fridman y se retroalimentan.

“Fue muy de a poco todo. Hice algunos shows en Buenos Aires y se agotaron. Cada vez que promocionaba alguno de esos shows, me escribían diciendo ‘vení a Rosario’, ‘vení a Córdoba’, ‘vení a Mendoza’. Y decidí hacerme cargo de eso y arrancar. Para mí es un experimento y a la vez un cable a tierra. Convive sanamente con todo mi otro laburo, porque es un espacio para mí más lúdico, no es que a mí me produce una discográfica. Es todo muy casero y por eso también lo disfruto tanto”, detalló el músico.

El sonido de Lucas está claramente marcado por una tradición clásica del rock nacional argentino, esa que retoman con admiración y cariño frecuentemente en OLGA. En ese camino, afirma una identidad asentada en la autenticidad propia y lejos de cualquier estándar impuesto desde afuera.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lucas Fridman (@lucasfridman)

“Son canciones que me gusta escribir y que tienen mucha influencia de la música que escucho. No me molesta que eso se filtre, y que de a momentos uno diga ‘esto tiene algo de Fito o de Charly’. Y tampoco busco ser original o subirme a un sonido que ahora la esté pegando. Lo hago sin ningún tipo de pretensión más que pasarla bien, que suene lindo, que a mí me guste. Y que no se vuelva una cosa de estar esperando que la gente odie o ame las canciones, es más tranqui”, detalló Fridman sobre su material.

Aquel repertorio inicial de siete temas, rápidamente empezó a crecer a la par de la consolidación de la propuesta solista. “Lo que me pasó cuando empecé a salir a tocar es que me faltaban canciones. Por eso al principio hice shows con otros amigos, metiendo covers. Pero eso me llevó a escribir más. Así que ahora tengo 18 canciones y ya siento que es un show en sí mismo. Sigue habiendo covers de canciones que a mí me gustan mucho y que siento que está bueno que la gente las conozca más”, relató Lucas, haciendo una vez más referencia a ese círculo virtuoso que genera el encuentro con el público.

Es por esto que en la presentación del sábado habrá varias canciones inéditas, en exclusiva para quienes se acerquen al CEC. “Va a haber temas nuevos, que está bueno tocarlos y probarlos en vivo porque se van asentando para después grabarlos. Me gusta que tengan un recorrido con la banda, sacarlas a girar, que tengan un par de shows encima. Ahora estoy en esa: compongo canciones, las toco en vivo y cuando siento que ya están, que no les quiero cambiar más nada, ahí sí pienso en grabarlas”, compartió el artista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Soñé que volaba (@sonequevolaba)

>> Leer más: Migue Granados confirmó la visita de OLGA a Rosario

El complemento entre la carrera musical y la de conductor de streaming es claro, tanto por su historia personal con el medio como por su presente. Por un lado, Fridman ingresó al universo radial a través de la música, editando y componiendo artísticas y cortinas. Después, se enamoró de la producción y en esa labor conoció a Migue Granados, con quien trabó un vínculo a través del amor compartido por la música.

Por otro lado, OLGA como canal, y en particular “Soñé que volaba” como programa, construyeron una notable identidad vinculada a la música. Además de las constantes visitas de artistas muy populares, con shows en vivo en el estudio, dieron lugar a una serie de conciertos homenajes devenidos fenómeno: al Cerati Day le siguió el Redondos Day (en la puerta de la radio, con calle cortada, escenario y asistencia masiva) y recientemente tuvo lugar el Spinetta Day, con transmisión en vivo desde el Teatro Colón. En esa oportunidad, Fridman se sumó a los artistas que cantaron canciones del Flaco en el escenario e interpretó el clásico "Rezo por vos".

“A mí lo que me encanta que está pasando es que mucho de la identidad de OLGA pasa por ese cuidado y ese foco en la música, ver el valor que tiene para la sociedad. Y también que los artistas cuando vienen se sienten cuidados y valorados, incluso desde lo técnico. Porque siento que saben lo importante que es para nosotros la música y es algo que transmitimos naturalmente, entonces es un espacio cómodo para ellos para venir a charlar. Entonces es algo que se retroalimenta y está buenísimo”, aseguró Lucas.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de realizar un Rosario Day en la ciudad, donde se homenajee a varias generaciones de artistas locales. Granados viene coqueteando con la idea hace tiempo y recientemente prometió su realización. “Hay promesas hechas. Lo vamos a hacer en algún momento. Además Rosario es una corriente musical dentro del rock argentino. Migue eso lo tiene muy claro y creció con eso, así que lo vamos a hacer”, cerró Lucas.