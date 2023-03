De la Cuna de la Bandera a la cuna del cine: talento rosarino de exportación

“Perseguidos” también está atravesada por el terror y el suspenso. El film trata sobre Gabriela, una joven psiquiatra que comienza a perseguir a su paciente Javier cuando le cuenta que algo no humano le quiere robar un bolso lleno de dinero que encontró. El elenco está compuesto por Carolina Torres, Adriano Espinosa y Claudia Schujman. “Quería contar una historia de terror diferente a la que uno está acostumbrado”, dijo el director, y añadió: “Quiero que el terror provenga de la situación en la que se encuentra el espectador; un terror más intelectual, pero no aburrido; que provenga de nuestras emociones y no intuitivo”.

Desde Los Angeles, donde está radicado desde 2014 y donde trabaja al frente de su productora Hemisferio Films fundada en Rosario dos años antes, el realizador contó a La Capital el significado de estas incorporaciones y reveló sus proyectos, entre los que se encuentra volver a grabar en su ciudad. “El trabajo de un cineasta es 24/7. No paso un día sin trabajar, aunque a veces ni me doy cuenta que estoy trabajando. Eso es lo bueno de hacer lo que uno ama”, afirmó.

77935062.jpg La actriz Cecilia Li Causi con la catedral de Rosario como telón de fondo en "Retrato imaginario".

Martínez Carbonell, graduado en 2012 en la Escuela Provincial de Cine y Televisión de Rosario y en 2014 en la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), manifestó su optimismo con respecto a la convivencia de las plataformas y el cine y destacó el rol de la actividad, tanto en Argentina como en Rosario: “La producción audiovisual tiene un impacto positivo en la economía y no sólo hay que protegerla y apoyarla, sino que lo más importante y que a veces se olvida, es el impacto cultural de esta industria que es sin duda su principal propósito”. En cuanto a la actividad en la ciudad, estimó que “Rosario ofrece una gran variedad de locaciones, paisajes naturales y todos los recursos, tanto técnicos como artísticos, para producir contenido”. “Veo la industria y la producción local cada vez mas creativa, más ambiciosa, unida y preparada para cualquier desafío”, apuntó.

¿Qué significa para vos como rosarino que dos obras hechas en tu ciudad, con actores y equipo técnico local, hayan sido seleccionadas por Cinedigm?

Conseguir distribución con un cortometraje es algo que no sucede tan seguido y no es muy común, y en mi caso fueron dos trabajos. Me alegra poder darles un hogar a mis films donde la gente los pueda ver y dar a conocer lo que hemos logrado con el equipo técnico y actores. Todo el trabajo y esfuerzo que cada uno puso se ve reflejado en el resultado final. Esto, para mi, significa que la industria esta cambiando y abriendo nuevas puertas no solo a los productores independientes pero también a otras formas de contenido, con diferentes idiomas, culturas y formatos. En mi caso, son dos cortometrajes de terror, en español y de 12 minutos cada historia. Ambos cortometrajes recorrieron festivales prestigiosos y claro esta que el nivel que logramos son los estándares que buscan los distribuidores y plataformas de streaming. Después de haber recorrido más de veinte festivales alrededor del mundo con “Retrato Imaginario”, fue una gran puerta para conocer plataformas y colegas que están siempre en busca de contenido. Varias plataformas se vieron interesadas en mis dos cortometrajes, pero opté por Cinedigm ya que ellos se enfocan en el género de terror y cuenta con la audiencia a la cual quería llegar.

78080711.jpg El director junto a Mirko Buchin y Cecilia LiCausi durante el rodaje de "Retrato imaginario".

¿Cómo definís el terror presente en tus películas?

Cuando digo genero de terror me refiero a más que solo sustos y el terror de los 90. El terror de mis películas va más allá de eso, el terror está en las situaciones diarias, en personajes que vemos y conocemos, en nuestros deseos, nuestras pesadillas e incluso recuerdos. Para mí ahí está el verdadero terror. Mis historias hablan de ese terror pero no como foco central; lo principal es vivir con ese terror y superarlo. Si me centro solo en el terror no hay historia, pero si me enfoco en la lucha contra ese terror entonces ahí si tengo una historia. Similar a la vida misma.

¿Cuál es la expectativa sobre la irrupción de Cinedigm?

La expectativa es seguir produciendo. Producir contenido es solo el comienzo de esta montaña rusa de hacer películas. Luego viene la parte más complicada que no es solo conseguir distribución sino que el distribuidor logre llegar a la audiencia correcta. Creo que todas las personas que hacemos películas nos obsesionamos en el momento de producir y dejamos para lo último la distribución. Hay que hablar más de distribución y conocer nuestra audiencia incluso antes de empezar a escribir el guión.

Followers | Official Trailer 4K - HD | Felipe Martinez Carbonell | Hemisferio Films

¿Cómo ves el futuro del cine con la multiplicación de las plataformas y qué desafíos supone para la industria esta modalidad cada día más extendida?

Veo y escucho nuevas historias y voces en la pequeña y gran pantalla en un futuro no tan lejano. De hecho, ya lo estamos viviendo: minorías como personajes principales, contenido masivo proveniente no solo de Hollywood sino del resto del mundo, directores y escritores representando historias nunca antes contadas. Creo que esto es solo el comienzo. También estoy seguro que las miniseries, cortometrajes y todo tipo de contenido corto pasarán a tener una mejor posición en la industria y se verán más atractivo, tanto a los ejecutivos como a los consumidores. Las plataformas han permitido que se produzca y distribuya contenido más diverso y de nicho, lo que generó un cambio en los modelos de distribución tradicionales y alteró los hábitos de consumo de la audiencia. Tener acceso rápido a tanto contenido preseleccionado en base a nuestros gustos y elecciones hacen que sea fácil consumir películas y series. Hay más opciones y posibilidades, tanto del lado del consumidor como del productor. El acceso a las nuevas tecnologías, las redes sociales, las plataformas de streaming, la inteligencia artificial, la presencia de marcas y productos como publicidad en films y la flexibilidad de nuestra generación de artistas de adaptarnos a lo que tenemos, nos abren la puerta para producir y generar nuevo contenido de una forma más dinámica sin perder calidad en el proceso. Otro cambio que veo venir es la expansión en las audiencias de nicho y la emergencia de potencias creativas en todo Latinoamérica.

79020243.jpg Carolina Torres en “Perseguidos”. El elenco se completa con Adriano Espinosa y Claudia Schujman.

En Rosario circulan historias de terror o fenómenos paranormales, como las de Villa Hortensia, el teatro El Círculo o el museo Castagnino. ¿Pensaste en adaptar algunas de esas historias para futuros trabajos?

La verdad que sí, me encantaría desarrollar esas historias. Estas historias tienen un mensaje en ellas, una carga emocional fuerte y representan muy claramente nuestra cultura por medio de sus personajes y sus locaciones. Realizar una serie de terror y suspenso en base a estas historias seria una interesante forma de mostrar otra parte de Rosario.