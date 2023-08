Daniela Celis y Thiago Medina, de Gran Hermano, anunciaron que esperan gemelos

“Sí, voy a ser mamá” , confirmó Daniela tras varios días de rumores y sus compañeros corrieron a abrazarla. “Me encontré con que no es uno, sino dos, pero no son mellizos sino gemelos” , aseguró la mediática.

Daniela mostró su felicidad con su presente personal y reveló que se le cumplieron muchos sueños. “Se me cumplieron varios sueños, quise ser famosa, quise tener gemelos y se me dio” , expresó.

Sobre su ilusión de ser madre de gemelos comentó: “Cuando era chica hablábamos con mis hermanas quién iba a ser la primera que tuviera mellizos o gemelos y moríamos por tener mellizos y gemelos y decíamos ‘qué difícil es’. ¡Y de repente me tocó saber que me tocó a mí tener gemelos, lo que siempre habíamos soñado, y dije: ‘guau, loco, no puedo creer que todo se me esté cumpliendo”.

Además, la ex hermanita pidió disculpas a Pilar Smith luego de que circularan versiones sobre que le iniciaría acciones legales por hablar de su embarazo. “Le pido disculpas a Pilar que creo que se fue al noticiero y seguro en un rato vuelve, y a todos porque estoy muy sensible”, declaró.

La periodista respondió a las disculpas de Daniela y aseguró que entendió su enojo. “Pero cómo no la voy a entender si yo tuve 3 hijos, sé perfectamente cómo es esto, un día estás bien y al otro mal, es un sube y baja de emociones”, exclamó Pilar.