Dady Brieva contó que casi se opera con Aníbal Lotocki: "Me salvé"

“No sabía que era todo así raro. Me lo iba a hacer porque quería estar bien, marcado, y ese tipo de cosas. Después no me lo hice de vago y me salvé”, contó Brieva, siempre con sentido del humor, mientras se encontraba de invitado en el ciclo “A la tarde”. Según relató, como las fechas del postoperatorio coincidían con su calendario de trabajo, decidió desistir de la intervención.