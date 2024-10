Coti: "Siempre es una buena noticia volver a Rosario"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Coti Sorokin (@cotioficial)

>> Leer más: Mery Granados inicia su gira en Rosario y presenta su lanzamiento "Emoji de Café"

Coti y su vínculo eterno con Rosario

- Estuviste en Rosario en febrero y va a ser el primer destino después de varios meses por España. ¿Cómo sentís que se mantiene vigente tu vínculo con el público en general, y con el rosarino en particular?

Siempre es una buena noticia volver a Rosario y mejor aún al Teatro El Círculo. Es un sitio donde tengo tantos recuerdos de haber ido a conciertos de diferentes géneros, diferentes artistas. Desde música clásica en mi época de estudiante de música en la Siberia. De haber visto al Flaco Spinetta, a tanta gente que admiro y que en esa época tuve el privilegio de poder ver en ese lugar. El vínculo con el público en Rosario es de mucha fidelidad, es de mucho amor, es de respeto, de cariño. Rosario siempre está en mis giras, siempre está presente. Y queríamos de alguna manera empezar esta etapa de la gira en mi ciudad, en una de mis ciudades, en la ciudad donde nací. En el lugar donde tengo tantos amigos, tantos recuerdos, tengo familia. Tengo vínculo con gente y sobre todo con lugares y olores de la ciudad. Y significa mucho para mí ir a la ciudad de mi madre, en la que estudió medicina mi papá, en la que estudié yo. En la que formé mi primera banda. En la que hice mis primeras presentaciones. En la que me formé como músico.

- Formaste tus primeras bandas en la ciudad. ¿Qué recuerdos tenés de aquellos años y qué aprendizajes te dejó?

Tengo recuerdos que me van apareciendo y desapareciendo, pero siempre están ahí presentes. Recuerdos de salir a la calle en comando a pegar carteles de la banda. De los conciertos. De los ensayos en el departamento, molestando a los vecinos, en el living del departamento que tenía mi papá. De mi abuela, de mi tía, de ir al mediodía a comer con ellas. Tengo recuerdos de mis primeros trabajos también como maestro de música en colegios de primario, secundario, jardín de infantes. También de talleres de música que daba. Y sobre todo de las formaciones que fui haciendo, primero fue La Escalera. La Escalera se llamaba la primera banda. Y después fue Luz Mala con la que participamos en la Bienal de Arte Joven y ganamos. El premio fue grabar un disco acá en Buenos Aires. Eran momentos de mucha ilusión, de mucha novedad, y también de mucha incertidumbre. Los momentos que después supe que tenía mis primeros ataques de pánico, cuando me tocaba ir a rendir guitarra de concierto, por ejemplo. Recuerdos de músicos enormes que fui descubriendo en Rosario y pudiendo conocer personalmente como Ivan Tarabelli, Juancho Perone, como Fandermole, como Sandra Corizzo. Muchísimos recuerdos muy lindos y algunos no tanto, pero todos fueron parte de mi formación.

- Hiciste una innumerable cantidad de colaboraciones con artistas de diversos estilos y latitudes. ¿Qué te lleva a elegir un colega o a aceptar una propuesta de un colega para hacer un tema juntos, sobre todo teniendo en cuenta que solés decir que no crees en la división de géneros musicales?

En general no soy de elegir mucho. En general digo que sí a las propuestas que me hacen para hacer duetos y colaboraciones en general. Depende más a veces de los tiempos, de la agenda, de las latitudes, de las giras, de las grabaciones. Me gusta, me siento honrado y agradecido cada vez que alguien me invita a participar de una grabación, de una composición. Me gusta cantar, me gusta también cantar canciones de otros, por eso casi siempre es un sí. Intento aportar lo mío, intento poner a prueba mi manera de decir, mi de cantar, de interpretar. Intento aprender y aportar en esas interpretaciones un color que tiene que ver con mi manera de sentir la música, las letras, las melodías.

Embed - Coti - Tu equipaje (Video Oficial)

>> Leer más: Patricia Sosa: "Nos estamos perdiendo del otro entre tanta tecnología"

- ¿Cómo viene la producción del nuevo disco y de qué manera las giras y las colaboraciones inciden en tus composiciones?

La producción del disco está absolutamente terminada. El disco lo tengo listo, lo terminé de mezclar la semana pasada en Madrid. Era uno de los objetivos que tenía justo antes de empezar esta etapa de gira, así que estoy muy contento. Es un disco muy especial, muy instrumental. Es un disco muy orgánico, en el que hay muchísimos músicos tocando. Prácticamente no hay ningún tipo de computadoras. Hay muy pocos sintetizadores o sonidos digitales. Es 99,9% orgánico. Desde pianos acústicos de cola, tocados y grabados en estudio. Orquestas de cuerdas grabadas en estudio. Muchos músicos participaron tocando todo tipo de instrumentos, tiene una elaboración muy especial. Es un disco muy elaborado, muy pensado, muy producido. Creo que va a sorprender porque este es un disco conceptualmente virado hacia ese lado más musical, más Coti músico, mostrando una sensibilidad creo que especial. Creo que es un disco bastante complejo en ese sentido. Buscaba esa complejidad, tratando de escapar a lo fácil. Es un disco en el que la IA jamás podría entender lo que está pasando. Y ese era justamente el desafío: alejarse de todo preconcepto, de todo tipo de aplicación o de cálculo matemático sino más bien todo lo contrario, de llevar los sentimientos de una manera absolutamente libre a las grabaciones.

- Llevás muchísimos años de carrera. ¿Qué te sorprende todavía? ¿Qué deseos tenés en el horizonte?

Me siguen sorprendiendo cosas hermosas y mágicas que me pasan en mi camino y que nunca había soñado. Por eso siempre digo que a veces hay que tener cuidado con los sueños porque te pueden encapsular o privar de ver algunas oportunidades que aparecen. A veces cuando uno se deja guiar solo por esos sueños, y los mira con mayúsculas, pierde un poco la libertad y está más expuesto también a las frustraciones cuando eso no llega. Eso me llevó a nunca haber soñado tocar en el Colón y de repente lo pude hacer. Grabar un disco, un documental, grabar unos videos hermosísimos de un concierto en el Colón. Me lleva a por ejemplo a este año, a hacer uno de los conciertos más notables y hermosos que jamás hice, que fue en Bilbao con la Orquesta Sinfónica, haciendo mi música con 60, 70 músicos en el escenario. Una cosa impresionante. Y así, muchísimas cosas más.



Esto me lleva también a sentirme libre cuando aparecen en el horizonte situaciones en la música, en la industria, y a tomar mis decisiones artísticas. Como por ejemplo este disco que acabo de terminar, que es un disco que demoré bastante en hacer y estoy orgulloso de haber manejado esos tiempos. Estoy contento de haber decidido en su momento tenerlo casi listo y no haberlo sacado, sintiendo que había algo que le faltaba. Recién ahora siento que está para salir, para mostrarse, que está respondiendo a mi manera de sentir, a lo que yo me imaginaba que tenía que ser. Y ese tipo de situaciones tiene que ver justamente con la libertad, esa libertad como artista que uno nunca tiene que perder.