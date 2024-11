Con apenas 39 años, murió Song Jae Rim, reconocido actor de series coreanas

Poco se sabe acerca de las causas de su muerte . Un funcionario policial declaró que, hasta el momento, no hay indicios de que se haya cometido un delito . Todo parece indicar que se trata de un suicidio. Según el portal de noticias coreano Soompi, en el lugar del hecho, se encontró una carta de dos páginas .

Su gran oportunidad llegó en 2012, con un papel como el leal guardaespaldas Kim Jae-woon en el drama “The Moon Embracing the Sun”. Este papel mostró su versatilidad y dió lugar a otros personajes importantes, incluido un asesino a sangre fría en la serie “Two Weeks". A partir de entonces, la carrera de Song despegó, cautivando a la audiencia en numerosos dramas y películas con su talento y encanto.

En 2014, Song Jae-rim ganó aún más popularidad por su participación en el programa de televisión "We Got Married", donde formó una pareja ficticia con la actriz coreana Kim So-eun. La química entre ambas estrellas fue el tema de conversación durante meses. La pareja fue tan querida que ganaron el premio "Best Couple Award" de los "MBC Entertainment Awards" del 2014.

ACTOR COREANO.jpg Song Jae Rim junto a su compañera de televisión Kim So Eun

Además de su carrera en la televisión y el cine, Song Jae-rim también destacó en el escenario. Su último papel fue en la comedia musical "La rosa de Versalles", que concluyó el 13 de octubre de este año.

Hasta el momento, el actor estaba trabajando en las películas "I Will Become Rich", "Death Business" y "Salmon". Aún no se ha hecho ningún anuncio sobre como continuarán las grabaciones de estos proyectos ni las fechas de lanzamiento.

El último posteo de Song Jae Rim en Instagram:

