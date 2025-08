La Sole habló del escándalo de "La Voz Argentina": "Mi decisión en tu carrera no es gravitante"

En los últimos días, una gala de La Voz Argentina generó gran repercusión . La nueva edición del reality llegó con reglas renovadas y una en particular dio que hablar: ahora, si el coach considera que ambos participantes de una batalla no tuvieron un buen desempeño, puede optar por eliminarlos a los dos.

Así fue como, por primera vez en la historia del programa , Soledad Pastorutti decidió dejar fuera a los dos concursantes de su equipo . Segundo Maciel y Máximo Medina, interpretaron "Yo quisiera", de Reik y no lograron convencer a la coach, a pesar de los consejos que recibieron durante el proceso de preparación tanto de ella como de Yami Safdie. La falta de conexión con la canción y una interpretación poco sólida llevaron a Soledad a tomar la drástica decisión.

Qué dijo La Sole

Aborada por un móvil de "Salvense Quien Pueda", la cantante dio su version sobre los hechos y aclaró los rumres acerca de un posible enojo y disturbios en el set de grabacion por parte de los fmailaires de uno de los participantes.

"Es duro, pero lo tenemos que hacer. Y de todas las batallas a todos los coaches nos va a pasar, en una nos vamos quedar con dos y en otra vamos a tener que prescindir de dos. Es así, no lo podemos cambiar", comenzó diciendo La Sole.

En ese sentido, la cantante hizo referencia a la importancia de acompañar y aconsejar a los talentos que participan en el reality: "Es que es difícil, por eso creo hablo mucho con los participantes y les digo 'yo me puedo equivocar', porque la verdad no la tengo. Mi decisión en tu carrera, en tu vida, no es gravitante."

Y agregó: “En La Voz Argentina hay un solo ganador y lo importante es aprovechar la pantalla mientras la tengas para que la gente te conozca".

Fue en ese momento cuando la artista hizo referencia al supuesto escándalo que protagonizaron los familiares del participante al revelar su decisión: "Yo siento que es normal la reacción de la familia. Mi viejo se habrá embroncado con un montón de gente que le habrá dicho 'no, hoy no sube, hoy no sube', pero a nosotros nos enseñó mucho eso.

Y sumó: “Yo pido disculpas, lo hago con respeto, pero me toca hacer esto".

Fue así como el periodista le preguntó: "¿Es algo que te llevás a tu casa ese dolorcito de escuchar a la familia triste?". Contundente, La Sole respondió: "No, porque después me los encuentro y si necesitan algo de mí, saben que estoy", respondió Pastorutti.

La polémica batalla

Segundo Maciel y Máximo Medina interpretaron el tema romántico de Reik y, tras finalizar la canción, llegó el momento de la devolución por parte del jurado.

“Estuvo correcto. No les voy a negar que extrañamos un poco de energía. Estuvo casi toda la canción en un nivel medio sobrio”, comenzó señalando Ale Sergi.

A continuación, hizo una recomendación directa para la Sole: “Lo sentimos un poco más sólido a Segundo, vocalmente. Pero no nos mató, somos honestos”.

Luck Ra coincidió con la opinión del dúo Miranda!: “Siento que cumplieron, pero no sentí las ganas de romperla que creo que, en una instancia así, cambiaria esa actitud de darlo todo de verdad. No sé si tengo a un preferido, pero estuvo bien".

La decisión de la Sole

“Los dos estaban muy contentos cuando recibieron esta canción, y sentí que eso los iba a poner en otro lugar para defenderla”, expresó la Sole al comenzar su devolución.

Luego, fue contundente al remarcar la actitud que espera en esta instancia de la competencia: “Estamos en una etapa donde, cuando uno sube a este ring, tiene que hacerlo para comérselo. Hay que demostrar que queremos estar acá, hay que salir a ganar, más con la juventud que ustedes tienen. Hoy tienen que salir a comerse el mundo, y se los digo con cariño, como si fueran mis hijos. Hace falta juventud atrevida”.

En ese momento, el conductor del programa le preguntó a la Sole si tenía alguna inclinación. Ella respondió: “Considero que Segundo estuvo con más intención”.

Antes de comunicar su decisión final, la coach aclaró su postura: “Tómenlo con mucho amor, aunque hoy parezca la mala de la película. Esto tiene que ver con ver las cosas y aprovecharlas desde otro lugar”.

Y finalmente sentenció: “Hoy no me voy a quedar con ninguno de los dos”.

Así, la Sole se acercó para abrazar a los participantes y brindarles palabras de consuelo: “Quiero que sepan que hay mucho por aprender. Es parte del juego. Si no existiera esta regla, probablemente mi decisión sería otra”.

Máximo Medina agradeció el paso por el programa: “Está perfecto. La verdad, la experiencia de estar acá fue lo más lindo que me pudo pasar en la vida”. Ambos participantes se fundieron en un abrazo. “Hay mucho por delante, se los aseguro”, insistió la Sole.

Los participantes se retiraron del escenario y en medio de un silencio incómodo la Sole dijo: “Ya sé que me están puteando acá al costado”, en referencia a lo que más tarde se comentaría en redes sociales.

El escándalo en el estudio

La repercusión en redes sociales fue inmanente. Los usuarios comenzaron a debatir si la decisión de la coach fue la correcta. Fue así como un usuario se volvió viral al revelar que aquel día en el estudio la tensión fue tangible.

Según el usuario, los familiares de uno de los participantes eliminados causó revuelo y escándalo. “Empezaron a bardear a la Sole, a la producción, a los de seguridad”. El usuario aseguró que la familia quería irse del estudio pero por protocolo los miembros del programa no los dejaban.

“La chica de seguridad trataba de calmar el ambiente porque estaban en plena grabación y no podían irse porque quedaba mal en cámara si había movimiento atrás", agregó el usuario.