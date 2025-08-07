Diana Mondino rompió el silencio sobre el caso $Libra: "O Milei no es inteligente o es una especie de corrupto" En su reaparición, Diana Mondino criticó al presidente. Consideró que no debió haber compartido en sus redes sociales el lanzamiento del memecoin 7 de agosto 2025 · 17:03hs

El presidente Javier Milei expulsó a Diana Mondino del gabinete por su voto en la ONU a favor de Cuba y en contra de Estados Unidos e Israel.

La ex canciller Diana Mondino reapareció en la escena pública y generó revuelo con sus duras declaraciones sobre el presidente Javier Milei. En su primera entrevista pública tras su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mondino se refirió al "criptoescándalo de $Libra" y no dudó en criticar el rol del mandatario.

"No debería haberlo publicado", afirmó Mondino durante una entrevista de la cadena de noticias Al Jazeera donde, entre otros temas, le preguntaron si el presidente debería haber publicado sobre $Libra.

No solo cuestionó al presidente, sino que dejó abierta la posibilidad de que supiera la estafa que significaría el lanzamiento de $Libra. Tras plantear las dos posibilidades, "no muy inteligente o corrupto", afirmó no saber cuál de las dos opciones es la correcta.

"Yo creo que alguien le dijo sobre eso, pensó que era una buena idea... Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es corrupto. Vos elegís. Yo no lo sé", le dijo al conductor, que mostró sorprendido por las declaraciones de la exfuncionaria.

Mondino también aprovechó la ocasión para redirigir el foco hacia uno de los grandes objetivos diplomáticos de su gestión: el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. "Déjenme decirle a la gente que ese acuerdo va a cambiar la Argentina", expresó, para intentar disipar el impacto de sus declaraciones sobre política. La respuesta viral de Diana Mondino Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AJHeadtoHead/status/1953535762995294717&partner=&hide_thread=false “I hope it’s not but if it is true, he will have to go to jail one day.”Javier Milei’s former foreign minister Diana Mondino on the allegations of corruption against Argentina’s president.Full interview with @mehdirhasan https://t.co/xMVCbqSBRU pic.twitter.com/k0yBhm3Ou7 — Head to Head (@AJHeadtoHead) August 7, 2025