Cobra Kai: el futuro incierto de la serie y el romance entre sus protagonistas

El futuro de Cobra Kai

La última entrega de Cobra Kai se dividió en tres partes. La primera se estrenó a principios de enero, la segunda llegó a mediados de 2024 y finalmente la tercera entrega se estrenó el 13 de febrero y le dio un cierre a la historia de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence.

La Parte 2 de la Temporada 6 había finalizado con un acontecimiento inesperado: el torneo del Sekai Taikai se canceló tras la muerte accidental de un competidor. Finalmente, el torneo se reprogramó en el All Valley Sports Arena, regresando a sus raíces. Allí los protagonistas se enfrentan en una serie de peleas épicas. Por un lado, Johnny Lawrence enfrenta emocionalmente a su antiguo mentor, John Kreese, cerrando su arco como sensei y padre. Por su lado, Daniel LaRusso transforma su rivalidad Johnny en amistad y trabaja junto a él para entrenar a la nueva generación de karatekas.

ABRAZO EPICO.jpeg Johnny concluyó la historia con Kreese

PELEA EPICA.jpeg Los jóvenes karatecas se enfrentaron en sus peleas finales

Aunque su sexta temporada tuvo un éxito rotundo en la plataforma y los fanáticos exigen su continuidad, los productores de la serie finalmente confirmaron que no habrá más episodios. “Volver a familiarizar al mundo con el universo de 'Karate Kid' ha sido nuestro humilde honor. Hacer «Cobra Kai» nos ha permitido unirnos al mismo dojo sagrado que alguna vez estuvo habitado por el gran Robert Mark Kamen, John Avildsen, Jerry Weintraub y todos los increíbles miembros originales del elenco”, escribieron los showrunners Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg.

Pero no todo está perdido para los fanáticos de Cobra Kai ya que aunque la serie no tendrá una temporada 7 no se descartan “nuevos comienzos” para algunos personajes. Es decir que la historia de Cobra Kai llega a su fin pero no necesariamente lo hará la historia de Karate Kid. “Este fandom es el mejor del planeta y esperamos contar más historias de 'Karate Kid' en el futuro”, detallaron los productores del éxito de Netflix.

Romance confirmado en Cobra Kai

Si bien ya se confirmó que no habrá nueva temporada de Cobra Kai, los fanáticos siguen emocionados por una noticia que dio de qué hablar: los protagonistas Tanner Buchanan (26) y Mary Mouser (28), quienes en la ficción interpretan a Robby y Samantha, finalmente confirmaron su romance en la vida real.

Los actores se conocieron en 2020, y temporada tras temporada los rumores sobre un posible romance se intensificaban. Finalmente, la pareja se mostró con sus anillos de compromiso en la alfombra roja del estreno de los últimos episodios de la serie.

romance confrimado.jpg Los jóvenes actores se mostraron felices en la alfombra roja de Cobra Kai

Para terminar de confirmar su amor, la pareja publicó un tierno posteo en Instagram donde anuncian su compromiso y celebran su amor.

“Estamos muy felices de finalmente compartir que estamos comprometidos. Este es un momento muy especial en nuestras vidas, el cierre de un capítulo y la celebración de la continuación de otro. Estamos muy agradecidos por el amor y el apoyo, y aunque somos parcialmente parciales a tener nuestros momentos privados, estamos emocionados de compartir este check-in en nuestro mundo”, detalla la publicación junto a una serie de fotos juntos

