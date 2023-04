Chano está internado en una comunidad terapéutica y sin teléfono

En marzo, Chano marcó su emotivo e inesperado regreso a los escenarios tras varias semanas de internación en el sanatorio Otamendi de Buenos Aires. En el recital, se dio también la vuelta de Tan Biónica, la banda que lo vio nacer como artista y lo consagró.

Marina también desmintió las versiones que aseguraban que Chano había publicado un mensaje de apoyo a Jey Mammon en sus redes sociales en medio de la denuncia por abuso sexual: "Mi hijo no tiene celular dentro de la comunidad, me parece raro. Si lo hubiera hecho me parece muy valiente porque la gente no puede hacer un juicio de valor antes para una persona. Él antes de esta última internación tenía mucho miedo de la inteligencia artificial y de todo lo que se arma. Esta semana escuché en la televisión muchas cosas que son mentiras. Con eso le podes arruinar la vida a mucha gente, ¿quiénes somos nosotros para ser jueces?", sostuvo.