Carnaval gratuito en barrio Abasto con bandas en vivo y feria

La murga Y Parió La Abuela, junto a la Biblioteca Popular Solidaridad Social, organizan una celebración popular en la calle

El barrio Abasto tendrá su carnaval gratuito organizado por la murga Y Parió La Abuela junto a la Biblioteca Popular Solidaridad Social

El barrio Abasto se viste de fiesta. Este sábado 11, la cuadra de Paraguay entre 27 de Febrero y Ocampo se transformará en escenario de una celebración barrial organizada por la murga Y Parió La Abuela junto a la Biblioteca Popular Solidaridad Social. La propuesta comenzará a las 15 y reunirá bandas en vivo, feria de emprendedores, buffet a precios populares, DJ pinchando vinilos, un espacio dedicado a la memoria y actividades pensadas para toda la familia.

A lo largo de la jornada se presentarán distintos proyectos musicales de la ciudad, como Fieras Samba Reggae, Vicky Alancay, Novelicos, Muladorada, Los Pi Teatro, Paren un Cachito y Murga Pal Asado , además de la actuación de la propia murga organizadora. El cierre de la fiesta estará a cargo de Cumbión del Río, con un show a pura cumbia.

La fiesta también tendrá un espacio especialmente pensado para las infancias. Al comienzo de la jornada, habrá espectáculos orientados a los más chicos (entre ellos el show de Los Pi Teatro), se instalarán juegos en la calle para que puedan participar libremente, y además habrá una fiesta de espuma con pomos gratuitos para chicos y chicas que lleguen disfrazados al evento.

El carnaval incluirá también un espacio dedicado a la memoria. Durante la jornada, integrantes de la Biblioteca Popular Pocho Lepratti estarán realizando serigrafías en vivo, invitando a quienes se acerquen a llevar remeras o telas blancas para estamparlas allí mismo. Además, se desarrollará la acción “Tatuajes por la memoria”, impulsada por la cooperativa Pariendo Justicia, integrada por mujeres víctimas y familiares de víctimas de delitos y distintas violencias, que a través de esta propuesta busca transformar la memoria en una práctica colectiva y visible en el espacio público.

La celebración tendrá además un fin solidario. Durante toda la tarde se estarán recolectando alimentos no perecederos destinados a dos centros de jubilados que funcionan en la zona oeste de la ciudad, sobre Montevideo al 6000.

El encuentro, de acceso libre y gratuito, se sostiene principalmente a partir del trabajo autogestivo de la murga Y Parió La Abuela y la Biblioteca Popular Solidaridad Social, junto al acompañamiento de vecinos que permiten realizar este evento en la cuadra, desde hace ya cuatro años.