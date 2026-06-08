Idris Elba contra un 007 woke: "El público no aceptará a un James Bond negro"

"Hay que ser fiel a su esencia", reclamó el actor británico, quien aseguró que "nunca estuvo en carrera" para interpretar al espía

En "No Time To Die", de 2021, Daniel Craig le dijo adiós al espía más famoso de la pantalla grande. Y desde entonces no hubo una nueva película de James Bond. Ya se sabe que el director será Denis Villeneuve, y que estará escrita por el creador de "Peaky Blinders". ¿Y quién hará de 007? Desde hace tiempo los nombres fluyen como un río en portales, revistas y redes sociales, y lo que más polarizó las opiniones fueron las sugerencias sobre actores negros.

Pese a que él dice que "nunca estuvo en carrera" para el papel, Idris Elba fue uno de los mencionados, pero el actor británico afirmó que James Bond no debería ser woke, y que hay mucha gente que no aceptaría a un hombre negro interpretando al mítico agente.

Elba le dijo a la revista GQ que Bond "fue creado tal y como fue creado por una razón", y remarcó: "En términos realistas, algunos mercados simplemente no aceptan eso".

"Bond es un fenómeno mundial. Y el público no aceptará a un hombre negro, un hombre africano, interpretando a Bond. Eso no es lo que les gusta en su cultura. Punto", enfatizó.

Y sostuvo que "Bond es algo tan alejado de la realidad que un toque de realismo le vendría bien, pero no intentemos convertirlo en algo woke. Creo que hay que ser fiel a su esencia: el escapismo. No intentes complacer los gustos del mundo. Simplemente sé Bond".

Woke es un término surgido en Estados Unidos para describir una mayor conciencia sobre cuestiones de justicia social, discriminación e igualdad. Sus detractores suelen usarlo de forma crítica para referirse a lo que consideran un exceso de corrección política o activismo identitario.

El nuevo Bond

Tras años de expectativa y especulaciones, la búsqueda del próximo 007 comenzó oficialmente el mes pasado. En las últimas semanas se hicieron audiciones, según Hollywood Variety, y este anuncio marca el principio del fin de la larga espera para conocer al nuevo James Bond.

"Aunque no tenemos previsto comentar detalles específicos durante el proceso de selección, estamos entusiasmados por compartir más noticias con los fans de 007 tan pronto como llegue el momento adecuado", remarcó Amazon.

El estudio ya anunció que la próxima de Bond estará en manos de Denis Villeneuve ("Duna", "La llegada") y estará escrita por Steven Knight ("Peaky Blinders"), pero falta dilucidar nada menos quién será el que pida un Martini "agitado, no mezclado", es decir, quién será el reemplazante de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Variety anunció que Nina Gold, una de las directoras de casting más destacadas de Hollywood, está a cargo de la búsqueda del nuevo actor protagonista. Entre los posibles candidatos que suenan para el papel se encuentran Callum Turner —flamante esposo de Dua Lipa—, Henry Cavill y Aaron Taylor-Johnson.