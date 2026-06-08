La Capital | Zoom | James Bond

Idris Elba contra un 007 woke: "El público no aceptará a un James Bond negro"

"Hay que ser fiel a su esencia", reclamó el actor británico, quien aseguró que "nunca estuvo en carrera" para interpretar al espía

8 de junio 2026 · 22:51hs
Google Seguir a La Capital en Google
Idris Elba contra un 007 woke: El público no aceptará a un James Bond negro

En "No Time To Die", de 2021, Daniel Craig le dijo adiós al espía más famoso de la pantalla grande. Y desde entonces no hubo una nueva película de James Bond. Ya se sabe que el director será Denis Villeneuve, y que estará escrita por el creador de "Peaky Blinders". ¿Y quién hará de 007? Desde hace tiempo los nombres fluyen como un río en portales, revistas y redes sociales, y lo que más polarizó las opiniones fueron las sugerencias sobre actores negros.

Pese a que él dice que "nunca estuvo en carrera" para el papel, Idris Elba fue uno de los mencionados, pero el actor británico afirmó que James Bond no debería ser woke, y que hay mucha gente que no aceptaría a un hombre negro interpretando al mítico agente.

Elba le dijo a la revista GQ que Bond "fue creado tal y como fue creado por una razón", y remarcó: "En términos realistas, algunos mercados simplemente no aceptan eso".

"Bond es un fenómeno mundial. Y el público no aceptará a un hombre negro, un hombre africano, interpretando a Bond. Eso no es lo que les gusta en su cultura. Punto", enfatizó.

Y sostuvo que "Bond es algo tan alejado de la realidad que un toque de realismo le vendría bien, pero no intentemos convertirlo en algo woke. Creo que hay que ser fiel a su esencia: el escapismo. No intentes complacer los gustos del mundo. Simplemente sé Bond".

Woke es un término surgido en Estados Unidos para describir una mayor conciencia sobre cuestiones de justicia social, discriminación e igualdad. Sus detractores suelen usarlo de forma crítica para referirse a lo que consideran un exceso de corrección política o activismo identitario.

El nuevo Bond

Tras años de expectativa y especulaciones, la búsqueda del próximo 007 comenzó oficialmente el mes pasado. En las últimas semanas se hicieron audiciones, según Hollywood Variety, y este anuncio marca el principio del fin de la larga espera para conocer al nuevo James Bond.

"Aunque no tenemos previsto comentar detalles específicos durante el proceso de selección, estamos entusiasmados por compartir más noticias con los fans de 007 tan pronto como llegue el momento adecuado", remarcó Amazon.

El estudio ya anunció que la próxima de Bond estará en manos de Denis Villeneuve ("Duna", "La llegada") y estará escrita por Steven Knight ("Peaky Blinders"), pero falta dilucidar nada menos quién será el que pida un Martini "agitado, no mezclado", es decir, quién será el reemplazante de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Variety anunció que Nina Gold, una de las directoras de casting más destacadas de Hollywood, está a cargo de la búsqueda del nuevo actor protagonista. Entre los posibles candidatos que suenan para el papel se encuentran Callum Turner —flamante esposo de Dua Lipa—, Henry Cavill y Aaron Taylor-Johnson.

Noticias relacionadas
Una periodista criticó la serie House y Hugh Laurie le respondió como Gregory House

Hugh Laurie destrozó una crítica viral sobre "House" con una respuesta lapidaria

La actriz falleció a sus 83 años

Murió la reconocida actriz argentina María Rosa Fugazot

Lali Espósito hizo delirarar al Monumental

Lali llenó dos River, homenajeó al Indio Solari y volvió a lanzar una indirecta a Milei

Un millón de personas despidieron al Indio Solari en Avellaneda

El emotivo mensaje de la familia del Indio Solari tras el velorio: "Que su música no pare nunca más"

Ver comentarios

Las más leídas

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Quién es el detenido Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

Quién es el detenido Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

Prófugos más buscados: cayó Plin Acosta, ligado a la barra de Central y a Los Menores

Prófugos más buscados: cayó Plin Acosta, ligado a la barra de Central y a Los Menores

Lo último

Con transmisión online y dos versiones sobre un femicidio, comenzó el primer juicio por jurados en Rosario

Con transmisión online y dos versiones sobre un femicidio, comenzó el primer juicio por jurados en Rosario

Idris Elba contra un 007 woke: No aceptarían a un James Bond negro

Idris Elba contra un 007 woke: "No aceptarían a un James Bond negro"

Triple crimen en Bermúdez: La brutal escena revela la intención de dejar un mensaje

Triple crimen en Bermúdez: "La brutal escena revela la intención de dejar un mensaje"

Triple crimen en Bermúdez: "La brutal escena revela la intención de dejar un mensaje"

Lo plateó el defensor del único imputado, quien a su vez acusa a un grupo narco. Este martes se conocerá el veredicto en el juicio por el caso
Triple crimen en Bermúdez: La brutal escena revela la intención de dejar un mensaje
Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Quién es el detenido Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales
Policiales

Quién es el detenido Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

Condenaron a los dueños de la jauría que mató a un nene de 12 años en Santa Fe
La Región

Condenaron a los dueños de la jauría que mató a un nene de 12 años en Santa Fe

Crimen de Agostina: detuvieron a la dueña del Ford Ka negro
Policiales

Crimen de Agostina: detuvieron a la dueña del Ford Ka negro

Tras varios días internada, murió la mujer atragantada con un trozo de comida
La ciudad

Tras varios días internada, murió la mujer atragantada con un trozo de comida

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Quién es el detenido Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

Quién es el detenido Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

Prófugos más buscados: cayó Plin Acosta, ligado a la barra de Central y a Los Menores

Prófugos más buscados: cayó Plin Acosta, ligado a la barra de Central y a Los Menores

Tras varios días internada, murió la mujer atragantada con un trozo de comida

Tras varios días internada, murió la mujer atragantada con un trozo de comida

Ovación
Pasaron Los Pibes y el vóley local siguió con su apasionante derrotero

Por Pablo Mihal
Ovación

Pasaron Los Pibes y el vóley local siguió con su apasionante derrotero

Pasaron Los Pibes y el vóley local siguió con su apasionante derrotero

Pasaron Los Pibes y el vóley local siguió con su apasionante derrotero

Newells oficializó la salida de Franco García tras rescindir el contrato de mutuo acuerdo

Newell's oficializó la salida de Franco García tras rescindir el contrato de mutuo acuerdo

Ulises Bueno presentó Scaloneta Mundial, la canción oficial de la AFA

Ulises Bueno presentó "Scaloneta Mundial", la canción oficial de la AFA

Policiales
Con transmisión online y dos versiones sobre un femicidio, comenzó el primer juicio por jurados en Rosario

Por Andrés Abramowski
Policiales

Con transmisión online y dos versiones sobre un femicidio, comenzó el primer juicio por jurados en Rosario

Triple crimen en Bermúdez: La brutal escena revela la intención de dejar un mensaje

Triple crimen en Bermúdez: "La brutal escena revela la intención de dejar un mensaje"

Crimen de Agostina: detuvieron a la dueña del Ford Ka negro

Crimen de Agostina: detuvieron a la dueña del Ford Ka negro

Quién es el detenido Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

Quién es el detenido Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

La Ciudad
Crisis en discapacidad: piden a la provincia políticas concretas para el sector
La Ciudad

Crisis en discapacidad: piden a la provincia políticas concretas para el sector

Los estudiantes de la UNR rinden homenaje al Indio Solari

Los estudiantes de la UNR rinden homenaje al Indio Solari

Abrieron la inscripción para ingresar a Bomberos Voluntarios: cuáles son los requisitos

Abrieron la inscripción para ingresar a Bomberos Voluntarios: cuáles son los requisitos

Tras varios días internada, murió la mujer atragantada con un trozo de comida

Tras varios días internada, murió la mujer atragantada con un trozo de comida

Pablo Cococcioni: El juicio por jurados democratiza el Poder Judicial
Policiales

Pablo Cococcioni: "El juicio por jurados democratiza el Poder Judicial"

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.416 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.416 millones

Primer juicio por jurados en Rosario: doce ciudadanos abordarán un femicidio
Policiales

Primer juicio por jurados en Rosario: doce ciudadanos abordarán un femicidio

Un chico de 18 años fue detenido por herir de una puñalada a su padre
Policiales

Un chico de 18 años fue detenido por herir de una puñalada a su padre

Santa Fe redujo un 30 % las falsas alarmas al 911 y ganó un minuto en emergencias
Policiales

Santa Fe redujo un 30 % las falsas alarmas al 911 y ganó un minuto en emergencias

Podio de las multas: mal estacionamiento, invasión de carril exclusivo y velocidad

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Podio de las multas: mal estacionamiento, invasión de carril exclusivo y velocidad

Trechel: expiró el plazo de intimación que hizo Nación, pero no se hizo el desalojo
La Ciudad

Trechel: expiró el plazo de intimación que hizo Nación, pero no se hizo el desalojo

De Rosario a París: el orfebre que rescató el oficio de la platería y la llevó al mundo

Por Miguel Pisano
La Ciudad

De Rosario a París: el orfebre que rescató el oficio de la platería y la llevó al mundo

El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte
La Ciudad

El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte

Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en mayo y acumulan una baja del 3,1 %
Economía

Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en mayo y acumulan una baja del 3,1 %

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur
Policiales

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur

Inflación: prevén otra desaceleración, pero seguiría arriba del 2 %
Economía

Inflación: prevén otra desaceleración, pero seguiría arriba del 2 %

El Papa León XIV congregó más de un millón de fieles en una misa en Madrid
Información General

El Papa León XIV congregó más de un millón de fieles en una misa en Madrid

Emotivo festejo de Newells por el título del 74, con hinchas y jugadores en comunión
Ovación

Emotivo festejo de Newell's por el título del 74, con hinchas y jugadores en comunión

Tiroteo con nueve heridos en Kansas, la ciudad donde hace base la selección argentina
Mundial 2026

Tiroteo con nueve heridos en Kansas, la ciudad donde hace base la selección argentina

Santa Fe construye su propio sello verde para el sector agropecuario
Economía

Santa Fe construye su propio sello verde para el sector agropecuario

Lento conteo de votos en el balotaje de Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
El Mundo

Lento conteo de votos en el balotaje de Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Un terremoto de magnitud 7,8 golpeó Filipinas: hay alerta de tsunami
Información General

Un terremoto de magnitud 7,8 golpeó Filipinas: hay alerta de tsunami

Brasil pierde a Wesley por una lesión y en su lugar convoca a Éderson
Mundial 2026

Brasil pierde a Wesley por una lesión y en su lugar convoca a Éderson

Lanzan un plan de becas para alumnos de 7 grado de primaria y de secundario
La Ciudad

Lanzan un plan de becas para alumnos de 7 grado de primaria y de secundario