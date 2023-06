Caras y Caretas celebra 50 años como parte de la cultura de Rosario

“La idea fue Mirko Buchín. Era una obra que hacíamos en la actual sala Lavardén, que se llamaba Sala Rosario. El grupo daba las clases y actuaba ahí. Cuando llegó el verano del 72, Mirko me encargó que buscara una casa para poder hacerlo en el verano como si fuera un conventillo real, servir vino y empanadas y hacer como una especie de teatro concert, hasta que en el 73 nos prestaron esta casa que hoy es Caras y Caretas”, recordó Ansaldi.

Ansaldi junto con un grupo de más de veinte artistas se dedicaron a “ser albañiles, a tirar paredes, a romper, porque en ese momento teníamos el objetivo de tener el lugar, así que estábamos bastante metidos en eso”. Sin embargo, de aquel grupo original, aunque quedan varios miembros, Ansaldi se transformó en un referente de Caras y Caretas: “Creo que eso pasó porque para mí el teatro era como una pasión. Otros se fueron yendo. Como era teatro universitario, muchos se recibieron y se dedicaron a sus profesiones. Yo también (Ansaldi es arquitecto), pero no le dí tanta importancia a mi profesión como al teatro . Seguí, y empezó a aparecer otra gente como Liliana Gioia y Vicky Fernández, que sigue sendo la parte fundamental para que esto siga”, afirmó el actor.

Sin embargo, el surgimiento de Piripincho, fue determinante. “Eso creo que me dejó como eje del proyecto. Durante mucho tiempo, la sala que siempre tenía actividades a la noche, empezó a tener mucha preponderancia para los niños. Incluso a veces la obra de la noche se adaptaba a lo que se había hecho a la tarde y eso medio me fue dejando como líder, digamos. Después, en el 87 se abrió la escuela de clown y ya empezó a haber circulación de alumnos y se empezaron a conformar los elencos para todas las edades”.

Para celebrar los 50 años, Ansaldi contó que está desarrollando una obra que recorra la historia de Caras y Caretas en sintonía con la del país. “Tengo la idea, es una especie de paralelo entre lo que pasaba en Argentina y lo que pasaba en la sala, con las personas que formaban parte del grupo, dos cosas que no fueron muy diferentes”. La trama incluiría “espías, gente que por ahí ni se imaginaba que estaba delatando cosas, las obras que nos prohibieron”, recordó Ansaldi y explicó que en septiembre de 1973 fue secuestrado y aun no sabe quiénes fueron los autores. “A los que pedían el rescate, les decía si no podían pedir un poco para la sala”, dijo en tono irónico. “Este reconocimiento -añadió- significa cierto aliento para seguir, porque cada tanto uno se pregunta para qué”.

78705298.jpg Ansaldo junto a Mirko Buchín (centro) y Liliana Gioia en una escenan de "Una comedia efervescente". Buchín impulsó la apertura de Caras y Caretas.

En estos 50 años de permanencia ininterrumpida, Caras y Caretas ofreció y continúa ofreciendo espectáculos y talleres de formación artística para todas las edades y público en general. Por el espacio pasaron destacados actores, actrices, docentes y directores que fueron y son parte de la historia cultural de la ciudad como Mirko Buchin, Carlos Luis Serrano y Miguel Bebán, entre muchos otros que aportaron su trabajo para la creación de recordados montajes tales como “Varieteblue, “El abanico”, de Carlo Goldoni, “Las manos de Eurídice” o “ El señor Vodkacola”.

9e32e1d0-eb8e-4b2c-b950-ee5405f9fc9c.jpg La sección Especáculos del domingo 18 de marzo de 1973 con el anuncio de una función de la obra “Mientraiga”, de Roberto J. Payró, con que se inauguró Caras y Caretas.

Caras y Caretas vio nacer al personaje clásico de Rosario “Piripincho”, creado e interpretado por Ansaldi y que continúa vigente aun con el estreno de un nuevo espectáculo cada año en vacaciones de invierno. Desde el año 2009, Caras y Caretas funciona como café concert, donde se presentan de viernes a domingo diferentes espectáculos de humor, tragicomedias y shows musicales.